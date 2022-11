Mundial 2022: Chorwacja - Kanada 4:1. Sensacyjny był jedynie początek

IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych już w grudniu!

To będzie nie lada gratka dla miłośników czworonogów! W weekend 10 i 11 grudnia 2022 roku w Targach Lublin odbędzie się IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. W ciągu dwóch dni wydarzenia w halach targowych zaprezentuje się ponad 2 000 psów należących do 205 ras ze wszystkich 10 grup FCI i rasy jeszcze nieuznane przez FCI. Zgłoszone czworonogi przyjadą do Lublina z 18 krajów. Ich zmagania oceniać będzie 20 sędziów, w tym 7 sędziów zagranicznych.