Mundial 2022: Korea Południowa - Ghana 2:3. Czarne Gwiazdy z ważną wygraną

W starciu ekipy z Azji oraz Afryki ciężko było wskazać zdecydowanego faworyta. Mecz lepiej zaczął się jednak dla Ghany. W 24 minucie po dośrodkowaniu i zamieszani w polu karnym Korei do siatki trafił Salisu i choć chwilę wcześniej jego kolega z drużyny zagrał piłkę ręką po tym jak odbiła się ona od jednego z rywali to bramka została uznana. 10 minut później Czarne Gwiazdy prowadziły już 2:0. Tym razem po kapitalnym dośrodkowaniu w pole karne piłkę delikatnie głową trącił Mohammed Kudus i do przerwy zespół z Afryki prowadził dwoma trafieniami.

Po zmianie stron wystarczyły jednak dosłownie trzy minuty by stan rywalizacji się wyrównał. W 58 minucie dośrodkowanie na gola zamieniłCho Gue-sunga, by w 61 minucie powtórzyć swój wyczyn. Wydawało się, że zespół z Azji „pójdzie” po kolejne bramki, ale stało się inaczej. W 68 minucie po podaniu z lewego skrzydła fatalnie skiskował Iniaki Williams, ale piłka trafiła do Kudusa, który precyzyjnym strzałem z lewej nogi trafił na 3:2.

Kolejne minuty to nawałnica Korei na bramkę Ghany. W koncówce co rusz mocno „kotłowało się” w polu karnym Czarnych Gwiazd. Sędzia doliczył aż 10 minut i już po upływie doliczonego czasu gry Korea wywalczyła rzut rożny. Jednak kiedy piłka wyszła poza boiski Antohny Taylor zakończył mecz. Momentalnie w jego stronę ruszył wściekły selekcjoner ekipy z Azji Paulo Bento i po tym jak dobitnie wyraził swoje niezadowolenie z tej decyzji otrzymał czerwoną kartkę. A to oznacza, że zabraknie go na ławce trenerskiej w starciu z… Portugalią czyli jego ojczyzną.

Korea choć nie straciła szans na awans znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Natomiast Ghana o tym czy Ghana wyjdzie z grupy zadecyduje wynik starcia Czarnych Gwiazd z Urugwajem.

Korea Południowa – Ghana 2:3 (0:2)

Bramki: Cho (58, 61) – Salisu (24), Kudus (34, 68)

Korea Płd.: Kim Seung-gyu - Kim Moon-hwan, Kim Min-jae (90 Kwon Kyung-won), Kim Young-gwon, Kim Jin-su - Kwon Chang-hoon (57 Lee Kang-in), Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong (46 Na Sang-ho), Jung Woo-young (79 Hwang Ui-jo), Son Heung-min – Cho Gue-sung.

Ghana: Zigi - Lamptey (78 Odoi), Amartey, Salisu Mensah – Partey, Abdul Samed, Kudus (83 Djiku) – A. Ayew (78 Kyereh), I. Williams, J. Ayew (78 Sulemana).