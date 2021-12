POM Iskra Piotrowice – Lublinianka 0:0. Mrożonka zamiast murawy

Od pierwszego gwizdka groźniejsi byli goście. Aktywni z przodu byli: Karol Kalita, czy Michał Paluch. W 20 minucie wydawało się, że ekipa z Lublina będzie miała karnego. Po strzale głową Dominika Ptaszyńskiego piłkę ręką tuż przed linią bramkową zatrzymał Michał Orłowski. O dziwo arbiter nie użył jednak gwizdka i nakazał grać dalej.

Później inicjatywa nadal była po stronie lublinian, którzy mieli jednak problem z wykończeniem swoich akcji. A w 36 minucie o mały włos to POM nie objął prowadzenia. Kamil Szabłowski zdecydował się na uderzenie tuż zza pola karnego, ale trafił w słupek.

W końcówce dwie szanse miał Paluch. Najpierw huknął prosto w bramkarza rywali, a następnie po jego wrzutce znowu gracz miejscowych zagrał ręką w swojej szesnastce. Ponownie sędzia nie dopatrzył się jednak nieprzepisowego zagrania.

W drugiej części spotkania szalę na swoją stronę mogli przechylić jedni, mogli i drudzy. Po godzinie gry wymiana podań pomiędzy Dawidem Pożakiem, a Paluchem skończyła się niecelnym strzałem tego drugiego. A po chwili Ptaszyński zablokował w groźnej sytuacji strzał Jakuba Barana. Niedługo później Kacper Berbecki odbił piłkę pod nogi Grzegorza Fularskiego, ale pomocnik Lublinianki nie skorzystał z okazji i uderzył obok słupka.

W końcówce nic się już nie zmieniło i obie ekipy dopisały do swojego konta po punkcie. A remis pomógł piłkarzom Zbigniewa Wójcika wskoczyć na szóste miejsce w tabeli.

– Co można powiedzieć? Na pewno to nie przypominało meczu piłkarskiego. Boisko było zmrożone, a zawodnicy ledwo utrzymywali się na nogach. Dobrze, że obyło się bez kontuzji. Gry w piłkę też jednak za wiele nie było. Obie drużyny musiały się jedynie uciekać do najprostszych środków – wyjaśnia Robert Chmura, trener ekipy z Wieniawy.

I dodaje, że jego drużyna ma niedosyt. – Mieliśmy kilka sytuacji, jak w każdym spotkaniu. Były też kontrowersyjne decyzje sędziów, bo rywale dwa razy zagrywali ręką w swoim polu karnym, ale nie dostaliśmy rzutu karnego. Pierwszy raz zdarzyło mi się grać w czwartej lidze mecz w grudniu. Na tym poziomie infrastruktura kompletnie nie jest do tego przygotowana. Może jeszcze gdyby nie było w nocy mrozu? Jak wyszliśmy na murawę przed meczem, to zastanawialiśmy się z trenerem gospodarzy, czy to ma jakiś sens. Trzeba było jednak zagrać, więc zagraliśmy i mamy punkt. A teraz szykujemy się już do drugiej rundy – dodaje szkoleniowiec Lublinianki.

POM Iskra Piotrowice – Lublinianka Lublin 0:0

POM: Berbecki – Orłowski, Oroń, Kutyła, Jarosz, Lenkiewicz, Jurko, Pusiak (75 Czarnecki), Szabłowski (68 Skotnicki), Baran, Barwiak (71 Drozd).

Lublinianka: Krajewski – Jakimiński (61 Rasiński), Ptaszyński, Futa, Niegowski, Fularski, Banachiewicz, Kalita, Pożak (86 Wadowski), Makowski (71 Miśkiewicz), Paluch.

Sędziował: Przemysław Golonka (Lublin).