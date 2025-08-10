Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
IV LIGA LUBELSKA

Nowi piłkarze już strzelają dla Janowianki, Bug Hanna mocno się postawił

Janowianka udanie rozpoczęła nowy sezon
Janowianka udanie rozpoczęła nowy sezon (fot. MKS Janowianka Janów Lubelski/facebook)

Bug Hanna wyjeżdżał w niedzielę z Janowa Lubelskiego z poczuciem niedosytu. Trudno się dziwić, bo beniaminek rozegrał całkiem niezłe zawody, prowadził 1:0, a ostatecznie wracał do domu z pustymi rękami. Gospodarze odwrócili losy spotkania i wygrali 3:2.

Co ciekawe, wszystkie pięć goli kibice obejrzeli dopiero po przerwie. Pierwszy, tuż po godzinie gry padł dla przyjezdnych. W szeregach Janowianki doszło do małego nieporozumienia, Patryk Rojek chwilę się zawahał z wyjściem z bramki i wykorzystał to Kacper Białasz, który przejął piłkę i strzelił na 0:1.

Mówi się, że bardzo ważny jest pierwszy fragment po bramce. Niestety, ten moment przespali gracze trenera Bartosza Bodysa. Niecały kwadrans po tym, jak objęli prowadzenie, już przegrywali 1:2. Najpierw świetnie zachował się Brillant Etana Monroe. Kameruńczyk dostał podanie od Łukasza Mazurka, ładnie przyjął piłkę lewą nogą i z powietrza uderzył prawą. Niedługo później Paweł Zięba dośrodkował z rzutu wolnego, a Michał Koźlik wyprowadził miejscowych na prowadzenie.

Bug wcale nie załamał się takim obrotem sprawy, bo za chwilę odpowiedział. Po centrze na dalszy słupek wydawało się, że Rojek obronił próbę Patryka Tomasiaka. Sędzia zasygnalizował jednak, że piłka całym obwodem przeszła linię bramkową i wskazał na środek boiska. Drużyna trenera Ireneusza Zarczuka też długo z odpowiedzią jednak nie czekała. W 77 minucie wszystko zaczęło się od wyrzutu piłki z autu. Goście odrobinę zaspali, a kolejny z nowych nabytków w ekipie z Janowa Lubelskiego – Filip Głaz mocno wstrzelił futbolówkę wzdłuż bramki rywali. Tam pechowo odbił ją Marcin Chilimoniuk i ostatecznie zawody zakończyły się wynikiem 3:2.

– Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, bo wiedzieliśmy, że zagramy z dobrym zespołem. Szybko potwierdziło się, że wyniki sparingów nie były przypadkowe. Bug pokazał się z dobrej strony i powiedziałem po meczu trenerowi Bodysowi, że dawno nie widziałem tak dobrego beniaminka z chełmskiej okręgówki. Cieszą trzy punkty, trzy gole i fakt, że bramki strzelali nasi nowi zawodnicy. Przeciwnikowi należą się jednak słowa uznania za dobry występ – ocenia Ireneusz Zarczuk.

Goście pluli sobie w brody, bo liczyli na pozytywne rozpoczęcie nowego sezonu. – Mogę śmiało powiedzieć, że odczuwamy spory niedosyt. Nawet przy remisie byłoby tak samo. Szkoda tego momentu przy naszym prowadzeniu. Mieliśmy dwie fajne kontry, ale nie zamieniliśmy ich nawet na jednego gola. Wyszło doświadczenie rywali. My chociaż mamy zawodników ogranych na tym poziomie, to musimy się trochę przestawić. Z przebiegu gry to był jednak udany mecz i wierzę, że dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami – mówi Bartosz Bodys, opiekun przyjezdnych.

Janowianka Janów Lubelski – Bug Hanna 3:2 (0:0)

Bramki: Brillant (65), Koźlik (74), Chilimoniuk (77-samobójcza) – Białasz (61), Tomasiak (75).

Janowianka: Rojek – Małek (65 M. Pawełkiewicz), Mazurek, Koźlik, Stępniowski, Zięba, Dacko (46 Brillant Etana Monroe), Birut, Marotto (46 Głaz, 87 Piskorski), Mistrzyk, Piechniak.

Bug: Haponiuk – Tomasiak, Grzegorczyk, Chilimoniuk, Kocyła, Masztaleruk (89 Szyszłow), Wójcik, Borcon (74 Boiarchuk) Białasz (72 Daniłosio), Rodriguez, Świeca (71 Hoyos).

IV LIGA LUBELSKA
34. KOLEJKA

Wyniki:

Janowianka - Kłos Gmina Chełm 9-0
Sygnał Lublin - Start Krasnystaw 2-6
Łada 1945 Biłgoraj - Hetman Zamość 2-2
Granit Bychawa - Górnik II Łęczna 1-0
Gryf Gmina Zamość - Huragan 1-5
Opolanin Opole Lubelskie - Lublinianka 1-2
Stal Kraśnik - Tomasovia 4-0
Avia II Świdnik - Orlęta Spomlek 1-4
Motor II Lublin -  pauza

Tabela:

1. Stal 32 81 90-21
2. Lublinianka 32 77 96-42
3. Tomasovia 32 69 99-40
4. Łada 32 63 86-32
5. Orlęta 32 59 90-44
6. Hetman 32 57 67-45
7. Janowianka 32 52 78-52
8. Start 32 45 50-49
9. Motor II 32 44 56-60
10. Granit 32 43 52-67
11. Huragan 32 42 69-54
12. Górnik II 32 40 57-62
13. Opolanin 32 35 32-74
14. Sygnał 32 24 52-101
15. Avia II 32 22 36-107
16. Gryf 32 15 24-93
17. Kłos 32 5 12-103

