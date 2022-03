KS Cisowianka Drzewce – Sygnał Lublin 3:2. Wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

Wyjście na mecz Sygnału Lublin zawsze okazuje się dla kibiców dobrym ruchem. Podopieczni Przemysława Drabika grają ciekawy ofensywny futbol i często zapominają o obronie. Efektem ich poczynań jest zazwyczaj spora ilość bramek. Mimo, że w rundzie wiosennej rozegrali dopiero dwa mecze, to w spotkaniach z ich udziałem padło już 13 goli.

I właśnie to radosne podejście do obowiązków defensywnych dało o sobie znać w 33 min meczu w Drzewcach. Mateusz Antoniak posłał z połowy boiska typową „świecę” w pole karne Sygnału. Goście biernie przyglądali się spadającej piłce. Nie robił tego za to Kacper Pytka-Wasil, który dopadł do futbolówki i pokonał Michała Furmana. 5 min później był już remis, bo błąd tym razem popełnił Jan Miazek. Amerykański golkiper Cisowianki sfaulował w polu karnym Jarosława Mazura i sędzia podyktował rzut karny. Na gola zamienił go Marcin Fiedeń. Lublinianom nie udało się dowieźć remisu do końca pierwszej połowy, bo tuż przed ostatnim gwizdkiem w tej części spotkania w polu karnym w głowę Mateusza Łakomego trafił Furman. Arbiter znowu wskazał na „wapno”, z którego nie pomylił się Konrad Szczotka.

Po zmianie stron Sygnał zaczął grać odważniej, ale długo nie przekładało się to na dogodne sytuacje do zdobycia gola. W końcu jednak przyszła 87 min, w której Fiedeń wykorzystał dobre podanie od Wiktora Rakowskiego i doprowadził do remisu. Później jednak zbyt ekspresyjnie celebrował swoją radość i został za to wyrzucony z boiska. Grający w przewadze liczebnej gospodarze skorzystali z osłabienia rywali i w 89 min zapewnili sobie zwycięstwo. Zrobił to Sławomir Radzikowski, który wykazał się największym sprytem podczas wykonywania rzutu rożnego.

Mimo zwycięstwa, kibice Cisowianki nie mogą być do końca zadowoleni z gry swoich pupili. Ten zespół przed startem rundy wiosennej był typowany do awansu do IV ligi. Remis w Niedrzwicy i wymęczone zwycięstwo z Sygnałem nie są jednak dobrym prognostykiem na resztę sezonu. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno Orion, jak i Sygnał to silni przeciwnicy. Podobnie jest jednak z Piaskovią Piaski, z którą ekipa Łukasza Gizy zagra w kolejnej kolejce. Aby wygrać w Piaskach, Cisowianka musi grać lepiej niż w sobotę w Drzewcach.

KS Cisowianka Drzewce – Sygnał Lublin 3:2 (2:1)

Bramki: Pytka-Wasil (33), Szczotka (45 z karnego), Radzikowski (89) – Fiedeń (38 z karnego, 87).

Cisowianka: Miazek – Antoniak, Łakomy (53 Pacocha), Daniel, D. Giziński (46 Wankiewicz), Dudkowski, Janik (46 Pięta, 73 R. Giziński), Kędra, Pytka-Wasil, Kobus (64 Radzikowski), Szczotka.

Sygnał: Furman – Bober, Jabłoński, Mordziński, Piwowarski, Fiedeń, Karwat, Książek, Mazur, Rakowski (89 Bubicz), Gąsior.

Żółte kartki: Miazek – Furman. Czerwona kartka: Fiedeń (87 min za niesportowe zachowanie). Sędziował: Komorek. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

Garbarnia Kurów – Błękit Cyców 4:2 (Bieniek 28, 39, Chabros 59, Gałka 61 – Adamchuk 4, K. Zawrotniak 57) * KS Cisowianka Drzewce – Sygnał Lublin 3:2 (Pytka-Wasil 33, Szczotka 45 z karnego, Radzikowski 89 – Fiedeń 38 z karnego, 87) * Polesie Kock – Janowianka Janów Lubelski 0:3 (Duda 15, 22, M. Pawełkiewicz 28) * Wisła II Puławy – Orion Niedrzwica 3:2 (Pionka 17, Kondracki 35, Lisowski 90+3 – Piorun 21, 22) * Avia II Świdnik – Unia Bełżyce 0:3 (Wójtowicz 30, Pomorski 67, Plewik 70) * Wisła Annopol – Piaskovia Piaski 0:3 (Lipa 20, K. Nowak 64 z karnego, Donda 73) * LKS Stróża – Sokół Konopnica 2:1 (Wesołowski 75, Kowalik 85 – K. Wójcik 31) * Stal Poniatowa – MKS Ruch Ryki 3:0 (Gąsiorowski 12 z karnego, Tkaczyk 60, Poleszak 90 z karnego).