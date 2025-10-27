Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Powiślak lepszy od Górnika II Łęczna po golach nastolatków, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Kamil Kozioł
Piłkarze Powiślaka nie przestają zaskakiwać obserwatorów lubelskiej klasy okręgowej
Piłkarze Powiślaka nie przestają zaskakiwać obserwatorów lubelskiej klasy okręgowej (fot. Powiślak Końskowola/facebook)

Powiślak Końskowola pokonał rezerwy Górnika Łęczna. Młodzi piłkarze, Patryk Charchuła i Bartłomiej Kiełczewski, zapamiętają na długo sobotnie zawody.

Trudno, żeby było inaczej, bo nie każdego dnia pokonuje się Łukasza Budziłka. 34-latek niedawno podpisał kontrakt z Górnikiem Łęczna i w sobotę pojawił się w kadrze drużyny rezerw. Przypomnijmy, że w swojej długiej karierze grał już w takich klubach jak GKS Bełchatów, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk czy Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Ostatnio był natomiast zawodnikiem lubelskiego Motoru.

– Obecność w składzie tak dużych nazwisk nieco nam spętała nogi. Stąd w pierwszych minutach Górnik był stroną przeważającą i mógł nawet zdobyć gola. Mieliśmy jednak trochę szczęścia, raz obrońca wybił piłkę z linii bramkowej i udało nam się przetrwać ten okres bez strat – mówi Marcin Rożek, opiekun Powiślaka.

Z marazmu gospodarzy wyciągnął Patryk Charchuła. 17-latek świetnie utrzymał się na nogach mimo ataków rywali i znakomicie uderzył w długi róg. Budziłek był bez szans przy tym strzale.

Zdobyty gol nie zmienił obrazu meczu. Górnik przeważał w posiadaniu piłki, ale coraz rzadziej był w stanie stworzyć zagrożenie pod bramką Mikołaja Ogórka. W drugiej połowie na 2:0 podwyższył inny młodzian, zaledwie rok starszy od Charchuły, Bartłomiej Kiełczewski. 18-latek wykorzystał błąd defensywy Górnika i pokonał Budziłka.

Postawa Powiślaka wciąż zaskakuje. Wydawało się bowiem, że beniaminek lubelskiej klasy okręgowej w końcu wyhamuje i straci kontakt z czołówką. Tymczasem po dwóch meczach bez zwycięstwa udało się wreszcie wygrać z przeciwnikiem, który był faworytem do triumfu.

– Na pewno nie spodziewaliśmy się przed startem rozgrywek, że będziemy w ich czubie. Ten wynik trzeba docenić, bo w każdym meczu w naszym składzie gra wielu młodych piłkarzy. Co ważne, są to piłkarze z naszego regionu – dodaje Marcin Rożek.

W Końskowoli jednak jest za wcześnie na świętowanie. Do końca rundy pozostały jeszcze trzy kolejki i starcia z przeciwnikami z najwyższej półki. W niedzielę Powiślak jedzie do Poniatowej na mecz z miejscową Stalą. Później w kolejce czekają jeszcze: KS Cisowianka Drzewce (dom) i Opolanin Opole Lubelskie (wyjazd). Komplet punktów w tych meczach byłby na pewno poważnym krokiem w kierunku awansu do IV ligi.

Powiślak Końskowola – Górnik II Łęczna 2:0 (1:0)

Bramki: Charchuła (21), Kiełczewski (60).

Powiślak: Ogórek – Próchniak (46 Osiak), Wójcik, Skindzier, Przychodzień, Sułek, Charchuła (70 M. Zachaj), Kiełczewski, Owczarek (70 W. Zachaj), Figura, Szczepański (80 Bielawski).

Górnik II: Budziłek – Stadnicki (46 Gąsławski), Smolarczyk, Szabaciuk, Steszuk, Bajus (63 Piotrowski), Małyska, Kornacki (60 Koza), Słomka (46 Duma), Masar, Samonek (70 Wronka).

Żółte kartki: Szczepański, Przychodzień, Osiak – Kornacki, Steszuk.

Sędziował: Jackowski. Widzów: 150.

Widać już czołówkę

Rezerwy Avii Świdnik zremisowały w Gołębiu z miejscowym Hetmanem. To spotkanie miało dwa różne oblicza. W pierwszej połowie dominowała druga drużyna żółto-niebieskich, która swoją przewagę udokumentowała golem Danila Bezkorovainyia. 20-letni Ukrainiec po zmianie stron dołożył jeszcze jedno trafienie i wydawało się, że zostanie bohaterem sobotniej rywalizacji. Gospodarze jednak rzucili się do odrabiania strat. Udało im się to niemal w ostatniej chwili, a autorami bramek byli Piotr Ćwik i Sławomir Kłys.

Świdniczanie mogą być niezadowoleni z tego rezultatu, bo trzy punkty wypuścili praktycznie na własne życzenie. To sprawiło, że ich strata do czołówki zwiększyła się, co może im mocno utrudnić wiosenną walkę o awans doIV ligi.

Pozostałe wyniki

Wisła Puławy – Opolanin Opole Lubelskie 2:2 (Kucharuk 16, Piskorz 52 – Rak 14, Duda 79) * Hetman Gołąb– Avia II Świdnik 2:2 (Ćwik 74, Kłys 82 – Bezkorovainyi 30, 60) * Trawena Trawniki – Tarasola Cisy Nałęczów 1:0 (Jeleniewski 88) * Stal II Kraśnik – KS Cisowianka Drzewce 0:6 (Darmochwał 8, 23, 36, 60, Borkowski 85, Gawlik 90) * LKS Kamionka – Stal Poniatowa 0:6 (Tkaczyk 6, 15, Gąsiorowski 32, J. Wójcik 40, Smolik 43, Sowiński 56) * Polesie Kock – Sygnał Lublin 6:2 (Adamczuk 30, 64, Niedziela 58, Kunaszyk 70, Ciechański 85, Koprianiuk 90) * Piaskovia Piaski – POM Iskra Piotrowice 0:3 (Chodkiewicz 11,39, Wójcik 85).

Czytaj więcej o:
Lubelska klasa okręgowa powiślak końskowola Górnik II Łęczna avia II świdnik

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Piaskovia Piaski - Wisła Puławy 1-2
POM Iskra Piotrowice - Trawena Trawniki 5-1
Tarasola Cisy Nałęczów - Hetman Gołąb 2-3
Avia II Świdnik - Polesie Kock 3-1
Sygnał Lublin - Powiślak Końskowola 1-1
Górnik II Łęczna - LKS Kamionka 7-0
Stal Poniatowa - Stal II Kraśnik 2-1
Cisowianka Drzewce - Opolanin Opole Lubelski 4-2

Tabela:

1. Stal P. 11 27 22-11
2. Powiślak 11 26 34-15
3. Cisowianka 11 26 33-16
4. POM 11 23 27-14
5. Avia II 11 22 26-14
6. Górnik II 11 21 33-16
7. Polesie 11 20 35-22
8. Hetman 11 17 37-31
9. Sygnał 11 12 16-26
10. Cisy 11 10 16-22
11. Piaskovia 11 10 17-36
12. Trawena 11 9 14-26
13. Stal II K. 11 9 19-29
14. Opolanin 11 8 14-25
15. Wisła II 11 8 15-34
16. Kamionka 11 3 17-38

