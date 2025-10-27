Powiślak lepszy od Górnika II Łęczna po golach nastolatków, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Trudno, żeby było inaczej, bo nie każdego dnia pokonuje się Łukasza Budziłka. 34-latek niedawno podpisał kontrakt z Górnikiem Łęczna i w sobotę pojawił się w kadrze drużyny rezerw. Przypomnijmy, że w swojej długiej karierze grał już w takich klubach jak GKS Bełchatów, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk czy Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Ostatnio był natomiast zawodnikiem lubelskiego Motoru.

– Obecność w składzie tak dużych nazwisk nieco nam spętała nogi. Stąd w pierwszych minutach Górnik był stroną przeważającą i mógł nawet zdobyć gola. Mieliśmy jednak trochę szczęścia, raz obrońca wybił piłkę z linii bramkowej i udało nam się przetrwać ten okres bez strat – mówi Marcin Rożek, opiekun Powiślaka.

Z marazmu gospodarzy wyciągnął Patryk Charchuła. 17-latek świetnie utrzymał się na nogach mimo ataków rywali i znakomicie uderzył w długi róg. Budziłek był bez szans przy tym strzale.

Zdobyty gol nie zmienił obrazu meczu. Górnik przeważał w posiadaniu piłki, ale coraz rzadziej był w stanie stworzyć zagrożenie pod bramką Mikołaja Ogórka. W drugiej połowie na 2:0 podwyższył inny młodzian, zaledwie rok starszy od Charchuły, Bartłomiej Kiełczewski. 18-latek wykorzystał błąd defensywy Górnika i pokonał Budziłka.

Postawa Powiślaka wciąż zaskakuje. Wydawało się bowiem, że beniaminek lubelskiej klasy okręgowej w końcu wyhamuje i straci kontakt z czołówką. Tymczasem po dwóch meczach bez zwycięstwa udało się wreszcie wygrać z przeciwnikiem, który był faworytem do triumfu.

– Na pewno nie spodziewaliśmy się przed startem rozgrywek, że będziemy w ich czubie. Ten wynik trzeba docenić, bo w każdym meczu w naszym składzie gra wielu młodych piłkarzy. Co ważne, są to piłkarze z naszego regionu – dodaje Marcin Rożek.

W Końskowoli jednak jest za wcześnie na świętowanie. Do końca rundy pozostały jeszcze trzy kolejki i starcia z przeciwnikami z najwyższej półki. W niedzielę Powiślak jedzie do Poniatowej na mecz z miejscową Stalą. Później w kolejce czekają jeszcze: KS Cisowianka Drzewce (dom) i Opolanin Opole Lubelskie (wyjazd). Komplet punktów w tych meczach byłby na pewno poważnym krokiem w kierunku awansu do IV ligi.

Powiślak Końskowola – Górnik II Łęczna 2:0 (1:0)

Bramki: Charchuła (21), Kiełczewski (60).

Powiślak: Ogórek – Próchniak (46 Osiak), Wójcik, Skindzier, Przychodzień, Sułek, Charchuła (70 M. Zachaj), Kiełczewski, Owczarek (70 W. Zachaj), Figura, Szczepański (80 Bielawski).

Górnik II: Budziłek – Stadnicki (46 Gąsławski), Smolarczyk, Szabaciuk, Steszuk, Bajus (63 Piotrowski), Małyska, Kornacki (60 Koza), Słomka (46 Duma), Masar, Samonek (70 Wronka).

Żółte kartki: Szczepański, Przychodzień, Osiak – Kornacki, Steszuk.

Sędziował: Jackowski. Widzów: 150.

Widać już czołówkę

Rezerwy Avii Świdnik zremisowały w Gołębiu z miejscowym Hetmanem. To spotkanie miało dwa różne oblicza. W pierwszej połowie dominowała druga drużyna żółto-niebieskich, która swoją przewagę udokumentowała golem Danila Bezkorovainyia. 20-letni Ukrainiec po zmianie stron dołożył jeszcze jedno trafienie i wydawało się, że zostanie bohaterem sobotniej rywalizacji. Gospodarze jednak rzucili się do odrabiania strat. Udało im się to niemal w ostatniej chwili, a autorami bramek byli Piotr Ćwik i Sławomir Kłys.

Świdniczanie mogą być niezadowoleni z tego rezultatu, bo trzy punkty wypuścili praktycznie na własne życzenie. To sprawiło, że ich strata do czołówki zwiększyła się, co może im mocno utrudnić wiosenną walkę o awans doIV ligi.

Pozostałe wyniki

Wisła Puławy – Opolanin Opole Lubelskie 2:2 (Kucharuk 16, Piskorz 52 – Rak 14, Duda 79) * Hetman Gołąb– Avia II Świdnik 2:2 (Ćwik 74, Kłys 82 – Bezkorovainyi 30, 60) * Trawena Trawniki – Tarasola Cisy Nałęczów 1:0 (Jeleniewski 88) * Stal II Kraśnik – KS Cisowianka Drzewce 0:6 (Darmochwał 8, 23, 36, 60, Borkowski 85, Gawlik 90) * LKS Kamionka – Stal Poniatowa 0:6 (Tkaczyk 6, 15, Gąsiorowski 32, J. Wójcik 40, Smolik 43, Sowiński 56) * Polesie Kock – Sygnał Lublin 6:2 (Adamczuk 30, 64, Niedziela 58, Kunaszyk 70, Ciechański 85, Koprianiuk 90) * Piaskovia Piaski – POM Iskra Piotrowice 0:3 (Chodkiewicz 11,39, Wójcik 85).