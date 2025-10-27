Cyklista na kradzionym rowerze wpadł w oko policjantowi

Policjant ze Świdnika wykazał się wyjątkową spostrzegawczością. Dzięki doskonałej pamięci i szybkiej reakcji ujął rowerowego złodzieja.
Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego świdnickiej komendy podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Mełgwi zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem, który rozpoznał jako utracony. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami policji ustalił, że chodzi o jednoślad skradziony na terenie sąsiedniego powiatu.
Po zapoznaniu się ze zdjęciem zaginionego roweru policjant skojarzył jego charakterystyczne cechy i natychmiast zatrzymał rowerzystę do kontroli. W wyniku sprawdzenia potwierdzono, że jednoślad pochodzi z kradzieży. Wartość roweru oszacowano na blisko 3 tysiące złotych.
Rowerem poruszał się 22-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, pochodzący z powiatu chrzanowskiego.
Źródło: KWP Lublin