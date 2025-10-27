Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Powiat chce wydać książkę kucharską. Zgłoś ulubiony przepis

(fot. powiat radzyński)

Powiat radzyński wyda książkę kucharską. Najpierw samorząd zachęca mieszkańców do zgłaszania przepisów.

Urzędnicy chcą zebrać w książce „prawdziwe perły kulinarne”, czyli tradycyjne potrawy inspirowane lokalnymi produktami, które są charakterystyczne dla regionu.
„Książka obejmować będzie szeroki wachlarz dań: zupy, dania główne, przystawki, ryby, mięsa, dziczyznę, wędliny, przetwory, ciasta i desery” – zapowiada powiat.

Przepisy mogą zgłaszać koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, organizacje społeczne, szkoły, ale też mieszkańcy. Można przesłać kilka przepisów z nazwą potrawy, listą składników, sposobem przygotowania, historią pochodzenia i zdjęciem. Samorząd czeka do 30 kwietnia przyszłego roku. Można skorzystać z poczty elektronicznej  spoleczny@pra.pl lub dostarczyć przepis do urzędu.  – Myślę, że w wielu domach są takie przepisy nawet 100-letnie. Chcemy je zebrać, aby następne pokolenia mogły z nich korzystać- podkreśla starosta Szczepan Niebrzegowski.

Najciekawsze przepisy wybierze komisja. Później trafią one do książki kucharskiej „Powiat Radzyński – Od Kuchni”, a autorzy zostaną wymienieni z imienia i nazwiska.

