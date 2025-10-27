Zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź zanim wyjdziesz na przystanek

Wraz z końcem sezonu letniego dojazd nad Zalew Zemborzycki zostanie ograniczony. Od 31 października wszystkie kursy linii nr 15 będą kończyć trasę na przystanku Żeglarska. Oznacza to, że autobusy nie będą już dojeżdżać w okolice południowej części zalewu.

Na okres jesienno-zimowy zawieszona zostaje linia GAJ, która obsługiwała ogródki działkowe.

Korekty w rozkładach jazdy

Od piątku wprowadzone zostaną również drobne zmiany w godzinach odjazdów:

Linia nr 39 (dzień powszedni):

z przystanku Zadębie 02 – z godz. 21:48 na 21:56,

z przystanku Os. Widok 02 – z godz. 22:33 na 22:41.

Linia nr 73 (dzień świąteczny):

z przystanku Felin 02 – z godz. 12:15 na 12:20,

z przystanku Mickiewicza 02 – z godz. 12:34 na 12:39.

14 – w dzień powszedni: Felin Uniwersytet 02 z 14:59 na 15:01, kurs będzie realizowany z zajeżdżaniem na ul. Grygowej;

157 – w dzień powszedni: Zana Leclerc 02 z 5:45 na 5:42.

Komunikacja nocna nie pojedzie w weekend

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przypomina, że w noce z 31 października na 1 listopada oraz z 1 na 2 listopada komunikacja nocna nie będzie kursować.

Osoby planujące powroty po późnych godzinach powinny wcześniej zapoznać się z rozkładami jazdy dziennych linii. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych.