Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 27 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
10:35
Strona główna » Sport » Piłka nożna » CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA

Astra wygrała z Bratem, Frassati rozgromił Hetmana i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
Astra Leśniowice pokonała Brata Siennica Nadolna
Astra Leśniowice pokonała Brata Siennica Nadolna (fot. Astra Leśniowice)

Astra Leśniowice pokonała Brata Siennica Nadolna. Unia Rejowiec ograła Vitrum Wola Uhruska. Frassati Fajsławice rozbił Hetmana Żółkiewka 6:0

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Astra Leśniowice ograła Brata Siennica Nadolna 3:2. – Druga połowa była zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Dominowaliśmy na boisku, oddaliśmy 17 strzałów. Cieszą nas zdobyte w tym meczu trzy punkty – mówi kierownik Astry Leśniowice Marek Olejniczak.

Astra Leśniowice – Brat Siennica Nadolna 3:2 (0:0)

Bramki: Ostapenko (64), Patoka (68, 74) - Moniakowski (61), Belina (90 + 2).

Astra: Mękała – Kudlai (79 Jurga), Nowakowski, Dylewski (60 Saba), Oryszczuk (60 Bereda), Sobolewski, Rakowski (46 Talarek), Dąbrowski (46 Rząd), Kopczyński (46 Cole), Ostapenko, Patoka (79 Brzeski).

Brat: Mróz (46 Marucha) – Arkadiusz Kister, Ignaciuk, Wikliński, Malinowski, Kniażuk, Szadura (80 Belina), Arnold Kister (85 Rzeźnik), Ciechański (57 Typiak), Moniakowski (70 Urbański), Suduł.

Unia Rejowiec zainkasowała trzy punkty w meczu z beniaminkiem Vitrum Wola Uhruska po wygranej 4:0. – Po nerwowym początku z czasem opanowaliśmy sytuację i przejęliśmy kontrolę nam spotkaniem. Po przerwie dążyliśmy do podwyższenia wyniku. Byliśmy lepszym zespołem – przekonuje trener Unii Roman Rossa. – Unia zagrała w niskiej defensywie wykorzystując swoje kontrataki. Nie zagrażaliśmy przeciwnikowi – wyjaśnia Arkadiusz Stasiejko, trener beniaminka z Woli Uhruskiej.

Unia Rejowiec – Vitrum Wola Uhruska 4:0 (1:0)

Bramki: W. Rossa (z karnego 27), B. Palonka (78), A. Czerwiński (78), Kwiatosz (84).

Rejowiec: Pastuszak – Huk, Górny, J. Czerwiński, Soczyński, Martyn (46 B. Palonka), Kwiatosz, A. Czerwiński, W. Rossa (85 R. Rossa), J. Kozioł, Krupicz (71 M. Kozioł).

Vitrum: Bieniek - Kuźmiński (80 Tyczyński), Helmer, Ostrowski, Zbarachewicz (78 Klimkiewicz), Barczuk, Szczerbakow, Marczuk, Bryk, Wałczyk, Michna (46 K. Dąbrowski).

Obie bramki w spotkaniu rezerw Chełmianki ze Spartą Rejowiec Fabryczny padły po rzutach wolnych. Dla miejscowych trafił Daniel Malichani, dla przyjezdnych Dawid Olesiejuk.

– Goście stanęli w niskiej obronie, my waliliśmy głową w mur. Nie jesteśmy zadowoleni z remisu, ale czasami tak jest – wyjaśnia Tomasz Iwan, trener rezerw ekipy z Chełma.

– Odczuwamy niedosyt po tym spotkaniu. Mieliśmy co najmniej trzy klarowne okazje, po których powinny paść kolejne bramki – mówi prezes Sparty Robert Szokaluk.

Beniaminek SPS Eko Różanka wygrał z GKS Łopiennik 1:0. – Rywale postawili nam trudne warunki. Zagraliśmy chyba najsłabszy mecz w lidze. Doceniamy to zwycięstwo – mówi Patryk Błaszczuk, trener drużyny z Różanki.

Gospodarze, z konieczności, musieli wystawić do bramki młodego bramkarza. – Obaj bramkarze zostali zawieszeni na kilka spotkań - wyjaśnia Antoni Kruk, kierownik Włodawianki.

Pozostałe wyniki: Frassati Fajsławice – Hetman Żółkiewka 6:0 (Żmuda 41, 50, P. Błaziak 64, 75, Dunda 65, Kowalczuk 89) * Chełmianka II Chełm – Sparta Rejowiec Fabryczny 1:1 (Malichani 30 - Olesiejuk 43) * GKS Łopiennik – SPS Eko Różanka 0:1 (Gołąb 40). Czerwona kartka: Gabriel Jankowski (SPS Eko Różanka) w 70 min, za niesportowe zachowanie. Zawodnik otrzymał kartkę będąc na ławce rezerwowych * Włodawianka Włodawa – Ruch Izbica 2:5 (Węgliński 23, Maskovcev 87 - Gałka 26, Kędziera 35, P. Lewandowski z karnego 67, z karnego 82, Jasiński 90). Czerwona kartka: Sebastian Staszewski (Włodawianka) w 78 min, za drugą żółtą * Ogniwo Wierzbica – Kłos Gmina Chełm 2:2 (Sitarczuk 56, Gębicki 90 - P. Poznański 53, Gierczak 66).

31 października: Ruch - Chełmianka II * 2 listopada: Kłos - Brat * Sparta - Astra * Różanka - Włodawianka * Vitrum - Łopiennik * Hetman - Rejowiec * Ogniwo - Frassati.

Hetman rozbił kolejnego rywala
IV LIGA

Siedem goli Hetmana, Orlęta zdobyły twierdzę, helikopter na derbach i rozcięta głowa

Piłkarze Powiślaka nie przestają zaskakiwać obserwatorów lubelskiej klasy okręgowej

Powiślak lepszy od Górnika II Łęczna po golach nastolatków, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Dragana Stanković zaliczyła kapitalny debiut w AZS UMCS Lublin

AZS UMCS Lublin w wielkim stylu pokonał w Gdyni mistrzynie Polski

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
chełmska klasa okręgowa włodawianka włodawa Frassati Fajsławice astra leśniowice

Pozostałe informacje

Ciężko wygrać w Słupsku, jak się nie trafia trójek. Opinie po meczu Czarni - PGE Start

Ciężko wygrać w Słupsku, jak się nie trafia trójek. Opinie po meczu Czarni - PGE Start

PGE Start Lublin został w sobotę rozbity przez Energę Czarni Słupsk aż 72:98. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji
2500 złotych - tyle wyniósł mandat za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym

Pędzili na „złamanie karku”. Pożegnali się z prawem jazdy

 Piraci drogowi w powiecie łęczyńskim nie mają lekko. Policjanci z miejscowej drogówki zatrzymali kolejnych kierowców, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Wszyscy jechali grubo ponad 100 km/h.
Zatrzymany 32-latek w drodze na przesłuchanie

Gangus trafił za kratki

Groźnego przestępcę poszukiwanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami oraz pobicie funkcjonariusza zatrzymali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 32-latek planował ucieczkę z kraju i ukrywał się w wynajętym mieszkaniu. Do odbycia ma karę blisko pięciu lat pozbawienia wolności.
Ukrainiec w drodze do domu

Z promilami za kierownicą. 33-latek z Ukrainy wydalony z Polski

Ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie i decyzja o deportacji z zakazem wjazdu do strefy Schengen na pięć lat. Tak zakończyła się nocna jazda 33-letniego obywatela Ukrainy zatrzymanego w Chełmie.

W weekend Grom Kąkolewnica musiał uznać wyższość Victorii Parczew

LKS Agrotex Milanów pokonał ŁKS Łazy, Bizon rozbił Sokoła, a Kujawiak nie zebrał składu

LKS Agrotex Milanów lepszy od ŁKS Łazy. Wysoka wygrana Bizona Jeleniec z Sokołem Adamów. Nie odbył się mecz: Az-Bud Komarówka Podlaska - Kujawiak Stanin. Goście nie zebrali składu i nie przyjechali. Lutnia Piszczac ograła Red Sielczyk, a KS Drelów Unię Żabików. Victoria Parczew pokonała Grom Kąkolewnica.
Zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź zanim wyjdziesz na przystanek
Lublin

Zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź zanim wyjdziesz na przystanek

Od piątku, 31 października 2025 r., Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wprowadza zmiany w rozkładach jazdy. Dotyczą one obsługi komunikacyjnej Zalewu Zemborzyckiego i ogródków działkowych oraz zbliżającego się święta Wszystkich Świętych.
Astra Leśniowice pokonała Brata Siennica Nadolna

Astra wygrała z Bratem, Frassati rozgromił Hetmana i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Astra Leśniowice pokonała Brata Siennica Nadolna. Unia Rejowiec ograła Vitrum Wola Uhruska. Frassati Fajsławice rozbił Hetmana Żółkiewka 6:0
Wiceminister Małgorzata Gromadzka
Rozmowa

Wiceminister Gromadzka: Wieś to moje miejsce na ziemi

- Nową funkcję traktuję jak misję. Chcę pomóc rolnikom wyjść z kryzysu. I wzmocnić polską wieś, żeby chciały w niej zostać nasze dzieci – mówi nam Małgorzata Gromadzka, posłanka z Lubelszczyzny, nowa sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kongres Przyszłości Narodowej już za nami

Kongres Przyszłości Narodowej już za nami

Kongres Przyszłości Narodowej - wyjątkowe wydarzenie pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia” - odbył się w dniach 15-16 października 2025 r. w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej. Przez dwa dni uczestnicy mogli wziąć udział w spotkaniach, pokazach i warsztatach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, łączących historię z nowoczesną formą edukacji. W wydarzeniu wzięło udział blisko 5 tys. osób.
Mężczyzna został zatrzymany i przekazany policjantom z Komisariatu Policji w Bełżycach, a rower wrócił do prawowitego właściciela

Cyklista na kradzionym rowerze wpadł w oko policjantowi

Victoria Łukowa znów wygrywa i zmierza po mistrzostwo jesieni w zamojskiej klasie okręgowej

Victoria Łukowa znów wygrywa i zmierza po mistrzostwo jesieni w zamojskiej klasie okręgowej

Victoria Łukowa pewnie zmierza po mistrzostwo jesieni. W 12. kolejce zespół dowodzony przez Jarosława Stępnia pojechał do Bodaczowa i nie miał większych problemów z pokonaniem tamtejszego BKS. Dzięki temu drużyna z Łukowej umocniła się na fotelu lidera i nadal ma cztery punkty przewagi nad Grafem Chodywańce, z którym zmierzy się za tydzień
Jak ustawić zegarek smartwatch, aby maksymalnie wykorzystać jego funkcje zdrowotne i sportowe

Jak ustawić zegarek smartwatch, aby maksymalnie wykorzystać jego funkcje zdrowotne i sportowe

Prawidłowe ustawienie smartwatcha to podstawa, by w pełni wykorzystać jego potencjał – od precyzyjnego śledzenia aktywności, przez monitorowanie zdrowia, po personalizowane powiadomienia. Dzięki odpowiedniej konfiguracji zyskasz dokładniejsze pomiary tętna, spalonych kalorii czy jakości snu, co przełoży się na realne, lepsze wyniki treningowe i zdrowszy styl życia, a w konsekwencji na większą motywację do regularnych ćwiczeń i dbania o siebie.

Zdjęcie ilustracyjne

Poważny wypadek w sali zabaw. 11-latka w szpitalu

Jedenastoletnia dziewczynka z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala po wypadku w jednej z sal zabaw w Lublinie – poinformowała w niedzielę policja. Wstępnie ustalono, że dziecko upadło na poduszkę, która powinna być napompowana.
Piłkarze Powiślaka nie przestają zaskakiwać obserwatorów lubelskiej klasy okręgowej

Powiślak lepszy od Górnika II Łęczna po golach nastolatków, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Powiślak Końskowola pokonał rezerwy Górnika Łęczna. Młodzi piłkarze, Patryk Charchuła i Bartłomiej Kiełczewski, zapamiętają na długo sobotnie zawody.
Powiat chce wydać książkę kucharską. Zgłoś ulubiony przepis

Powiat chce wydać książkę kucharską. Zgłoś ulubiony przepis

Powiat radzyński wyda książkę kucharską. Najpierw samorząd zachęca mieszkańców do zgłaszania przepisów.
CHEŁMSKA KLASA OKRĘGOWA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Ogniwo Wierzbica - Kłos Gmina Chełm 2-2
Frassati Fajsławice - Hetman Żółkiewka 6-0
Unia Rejowiec - Vitrum Wola Uhruska 4-0
GKS Łopiennik - Eko Różanka 0-1
Włodawianka - Ruch Izbica 2-5
Chełmianka II - Sparta Rejowiec F. 4-1
Astra Leśniowice - Brat Siennica Nadolna 3-2

Tabela:

1. Eko 11 27 35-14
2. Astra 11 26 37-12
3. Ruch 11 22 33-26
4. Włodawianka 11 19 26-16
5. Chełmianka II 11 19 28-14
6. Brat 11 18 20-15
7. Ogniwo 11 14 21-21
8. Frassati 11 11 26-31
9. Unia R. 11 11 13-22
10. Kłos 11 10 15-19
11. Łopiennik 11 9 11-25
12. Vitrum 11 9 17-34
13. Hetman 11 8 14-37
14. Sparta 11 7 14-24

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 