Astra wygrała z Bratem, Frassati rozgromił Hetmana i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Astra Leśniowice ograła Brata Siennica Nadolna 3:2. – Druga połowa była zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Dominowaliśmy na boisku, oddaliśmy 17 strzałów. Cieszą nas zdobyte w tym meczu trzy punkty – mówi kierownik Astry Leśniowice Marek Olejniczak.

Astra Leśniowice – Brat Siennica Nadolna 3:2 (0:0)

Bramki: Ostapenko (64), Patoka (68, 74) - Moniakowski (61), Belina (90 + 2).

Astra: Mękała – Kudlai (79 Jurga), Nowakowski, Dylewski (60 Saba), Oryszczuk (60 Bereda), Sobolewski, Rakowski (46 Talarek), Dąbrowski (46 Rząd), Kopczyński (46 Cole), Ostapenko, Patoka (79 Brzeski).

Brat: Mróz (46 Marucha) – Arkadiusz Kister, Ignaciuk, Wikliński, Malinowski, Kniażuk, Szadura (80 Belina), Arnold Kister (85 Rzeźnik), Ciechański (57 Typiak), Moniakowski (70 Urbański), Suduł.

Unia Rejowiec zainkasowała trzy punkty w meczu z beniaminkiem Vitrum Wola Uhruska po wygranej 4:0. – Po nerwowym początku z czasem opanowaliśmy sytuację i przejęliśmy kontrolę nam spotkaniem. Po przerwie dążyliśmy do podwyższenia wyniku. Byliśmy lepszym zespołem – przekonuje trener Unii Roman Rossa. – Unia zagrała w niskiej defensywie wykorzystując swoje kontrataki. Nie zagrażaliśmy przeciwnikowi – wyjaśnia Arkadiusz Stasiejko, trener beniaminka z Woli Uhruskiej.

Unia Rejowiec – Vitrum Wola Uhruska 4:0 (1:0)

Bramki: W. Rossa (z karnego 27), B. Palonka (78), A. Czerwiński (78), Kwiatosz (84).

Rejowiec: Pastuszak – Huk, Górny, J. Czerwiński, Soczyński, Martyn (46 B. Palonka), Kwiatosz, A. Czerwiński, W. Rossa (85 R. Rossa), J. Kozioł, Krupicz (71 M. Kozioł).

Vitrum: Bieniek - Kuźmiński (80 Tyczyński), Helmer, Ostrowski, Zbarachewicz (78 Klimkiewicz), Barczuk, Szczerbakow, Marczuk, Bryk, Wałczyk, Michna (46 K. Dąbrowski).

Obie bramki w spotkaniu rezerw Chełmianki ze Spartą Rejowiec Fabryczny padły po rzutach wolnych. Dla miejscowych trafił Daniel Malichani, dla przyjezdnych Dawid Olesiejuk.

– Goście stanęli w niskiej obronie, my waliliśmy głową w mur. Nie jesteśmy zadowoleni z remisu, ale czasami tak jest – wyjaśnia Tomasz Iwan, trener rezerw ekipy z Chełma. – Odczuwamy niedosyt po tym spotkaniu. Mieliśmy co najmniej trzy klarowne okazje, po których powinny paść kolejne bramki – mówi prezes Sparty Robert Szokaluk.

Beniaminek SPS Eko Różanka wygrał z GKS Łopiennik 1:0. – Rywale postawili nam trudne warunki. Zagraliśmy chyba najsłabszy mecz w lidze. Doceniamy to zwycięstwo – mówi Patryk Błaszczuk, trener drużyny z Różanki.

Gospodarze, z konieczności, musieli wystawić do bramki młodego bramkarza. – Obaj bramkarze zostali zawieszeni na kilka spotkań - wyjaśnia Antoni Kruk, kierownik Włodawianki.

Pozostałe wyniki: Frassati Fajsławice – Hetman Żółkiewka 6:0 (Żmuda 41, 50, P. Błaziak 64, 75, Dunda 65, Kowalczuk 89) * Chełmianka II Chełm – Sparta Rejowiec Fabryczny 1:1 (Malichani 30 - Olesiejuk 43) * GKS Łopiennik – SPS Eko Różanka 0:1 (Gołąb 40). Czerwona kartka: Gabriel Jankowski (SPS Eko Różanka) w 70 min, za niesportowe zachowanie. Zawodnik otrzymał kartkę będąc na ławce rezerwowych * Włodawianka Włodawa – Ruch Izbica 2:5 (Węgliński 23, Maskovcev 87 - Gałka 26, Kędziera 35, P. Lewandowski z karnego 67, z karnego 82, Jasiński 90). Czerwona kartka: Sebastian Staszewski (Włodawianka) w 78 min, za drugą żółtą * Ogniwo Wierzbica – Kłos Gmina Chełm 2:2 (Sitarczuk 56, Gębicki 90 - P. Poznański 53, Gierczak 66).

31 października: Ruch - Chełmianka II * 2 listopada: Kłos - Brat * Sparta - Astra * Różanka - Włodawianka * Vitrum - Łopiennik * Hetman - Rejowiec * Ogniwo - Frassati.