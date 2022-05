Sokół Konopnica – Garbarnia Kurów 3:1, wtorkowe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

W Radawcu emocje rozpoczęły się już od pierwszego gwizdka, a zakończyły się dopiero kilka chwil po gwizdnięciu przez arbitra po raz ostatni. Ci, którzy lekko spóźnili się na mecz mieli czego żałować, bo już w 6 min goście objęli prowadzenie za sprawą Karola Głowackiego.

Radość piłkarzy z Kurowa trwała bardzo krótko, bo w 10 min do remisu doprowadził Mateusz Wrzyszcz. Napastnik Sokoła wykorzystał olbrzymią niefrasobliwość defensywy Garbarni. W 20 min gospodarze objęli prowadzenie dzięki pięknemu trafieniu Piotra Wójcika, który przymierzył z 30 m w samo okienko bramki Sebastiana Antoniaka. W kolejnych minutach piłkarze obu ekip już trochę się uspokoili i skoncentrowali się na walce w środku pola. Wyjątkiem była 30 min, kiedy na trybunach było słychać jęk zawodu, bo doskonałą okazję zmarnował Mateusz Bednarski.

Druga połowa rozpoczęła się od nieprzyjemnej kontuzji Chikorowondo Crispena Munashe. 26-latek z Zimbabwe zasilił Sokół dopiero w przerwie zimowej. W nowych barwach z każdym meczem spisywał się coraz lepiej. Niestety, w 60 min upadł na boisko podczas jednego ze sprintów, co zapewne zwiastuje poważną kontuzję. Jego koledzy jednak poradzili sobie również bez niego. Jeden z rezerwowych, Grzegorz Caban, w 72 min ustalił wynik spotkania finalizując dobry kontratak. Warto dodać, że lwią część pracy przy tym golu wykonał Dominik Wójcik, który dograł do 38-letniego snajpera znakomitą piłkę.

Garbarnia po tej porażce niebezpiecznie zbliżyła się do strefy spadkowej, co spowodowało wściekłość u jej trenera. – Dla mnie niezrozumiałe jest to, że podczas długiego weekendu majowego przyjeżdżamy w na mecz w zaledwie 11-osobowym składzie. Jeżeli to tak ma wyglądać, to trzeba jasno powiedzieć, że zbliżamy się do A klasy. Zagraliśmy poniżej jakiejkolwiek krytyki. W mojej ocenie większość zawodników nie było do tego spotkania przygotowanych – grzmiał Robert Mirosław.

Wyniki – mecze zaległe: Piaskovia Piaski – KS Cisowianka Drzewce 0:3 (Szczotka 24, Kędra 26, Janik 90) * Sokół Konopnica – Garbarnia Kurów 3:1 (Wrzyszcz 10, P. Wójcik 20, Caban 72 – Głowacki 6) * Orion Niedrzwica – LKS Stróża 1:2 (Kłyk 45 – D. Kowalik 15 z karnego, Siudy 86 z karnego) * Janowianka Janów Lubelski – Wisła Annopol 4:0 (W. Branewski 19, T. Sadowski 40, Perin 56, Akhmedov 81) * Sygnał Lublin – Wisła II Puławy 3:0 (Mordziński 20, Mazur 48, Bober 90) * MKS Ryki – Avia II Świdnik 0:1 (Dmitruk 85).