Sygnał Lublin postraszył Cisowiankę Drzewce, Powiślak znów ostro postrzelał. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Lider tabeli jechał do Piask z zamiarem wywalczenia szóstej wygranej w sezonie. Powiślak od samego początku zabrał się mocno do pracy. Już w siódmej minucie wynik meczu otworzył Mateusz Szczepański, a później na listę strzelców wpisał się Jakub Figura. W 38 minucie gola kontaktowego dla gospodarzy zdobył Krzysztof Olender, ale przed przerwą trafił jeszcze Pavlo Semeniuk i zrobiło się 1:3.

Po zmianie stron ton wydarzeniom na boisku nadawali goście choć na gole trzeba było trochę poczekać. Kwadrans przed końcem po raz drugi tego dnia do siatki trafił Semeniuk, a potem jego wyczyn skopiował Figura. Natomiast w końcówce Piaskovię „dobiły” jeszcze bramki Bartłomieja Kiełczewkskiego i Kacpra Owczarka.

Niespodzianką zapachniało w środę w Lublinie, gdzie tamtejszy Sygnał mierzył się z Cisowianką Drzewce. W 32 minucie do siatki trafił Stanisław Jarocki i gospodarze prowadzili 1:0. Jednak w drugiej połowie ekipa trenera Grzegorza Komora nadrobiła straty z nawiązką. W 54 minucie do remisu doprowadził Piotr Darmochwał. Pięć minut później prowadzenie gościom dał Kamil Oziemczuk, a w końcówce rezultat ustalił Darmochwał i mecz zakończył się wygraną gości.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA – WYNIKI 7. KOLEJKI

Trawena Trawniki – Polesie Kock 3:1 (Bancerz 3, Kwiatkowski 52, Jeleniewski 81 – Czechowski 37) * Piaskovia Piaski – Powiślak Końskowola 1:7 (Olender 38 – Szczepański 7, Figura 22, 84, Semeniuk 42, 75, Kiełczewski 87, Owczarek 89) * POM Iskra Piotrowice – LKS Kamionka 2:0 (Bartoszcze 12, Mietlicki 84) * Cisy Nałęczów – Stal II Kraśnik 3:3 (Adamczuk 18, Rogalski 70, Lutsyk 90-samobójcza – Stelmach 49, Latosiewicz 71) * Avia II Świdnik – Opolanin Opole Lubelskie 2:1 (Żmuda 20, Wójcik 64 – Eze 65) * Sygnał Lublin – Cisowianka Drzewce 1:3 (Jarocki 32 – Darmochwał 54, 78, Oziemczuk 59) * Stal Poniatowa – Górnik II Łęczna 2:0 (Pyda 32, Gąsiorowski 89) * Hetman Gołąb – Wisła Puławy 8:2 (Kłys 13, 16, 30, 41, Futa 22-samobójcza, Piłat 52, Kostro 56, Olszak 89 – Piskorz 18, Polak 75).

27-28 września: Wisła – Stal P. * Cisowianka – Górnik II * Opolanin – Sygnał * Stal II K. – Avia II * Kamionka – Cisy * Powiślak – POM * Polesie – Piaskovia * Hetman – Trawena.