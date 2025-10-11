80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

Historia szkoły sięga 1944 roku, kiedy to w Żabiej Woli powstało Państwowe Liceum Pszczelarskie. Z inicjatywy inż. Tadeusza Wawryna – pierwszego dyrektora i organizatora placówki – rozpoczęto budowę bazy dydaktycznej oraz tworzenie programu nauczania. Już w październiku 1945 roku naukę rozpoczęło 20 uczniów. Wkrótce ośrodek zyskał nową nazwę – Pszczela Wola, która do dziś jest synonimem pasji, tradycji i profesjonalizmu w dziedzinie pszczelarstwa.

Przez kolejne dekady szkoła dynamicznie się rozwijała, tworząc kolejne kierunki i inwestując w zaplecze edukacyjne. W latach 60. powstał internat, stadion sportowy i kino „Pszczółka”. W 1973 roku zainaugurowano Święto Miodobrania, a w latach 80. i 90. Pszczela Wola stała się centrum wymiany międzynarodowej – jej uczniowie i nauczyciele nawiązali współpracę z ośrodkami pszczelarskimi w Austrii, Niemczech i Francji.

W 1992 roku szkole nadano imię Zofii i Tadeusza Wawrynów, a w kolejnych latach poszerzono ofertę o nowe kierunki, m.in. technika żywienia i usług gastronomicznych oraz energetyki odnawialnej. Uczniowie regularnie uczestniczą w projektach Erasmus+, odbywając praktyki w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Szkoła jest też organizatorem prestiżowych wydarzeń, takich jak Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska, której jubileuszowa, dziesiąta edycja odbyła się w lutym tego roku.

Ważnym elementem obchodów 80-lecia był Zjazd Absolwentów tej szkoły.