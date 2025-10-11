Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 11 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Powiat lubelski

Dzisiaj
17:00
Strona główna » Powiat lubelski

80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

Autor: Zdjęcie autora KaNa
Udostępnij A A
Obchody 80-lecia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli - Autor: Michał Żyszkiewicz
Obchody 80-lecia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli (zdjęcie 2) Obchody 80-lecia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli (zdjęcie 3) Obchody 80-lecia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli (zdjęcie 4) Obchody 80-lecia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (85)
Autor galerii: Michał Żyszkiewicz

W Pszczelej Woli, jedynej w Polsce i jednej z nielicznych w Europie szkołach kształcących techników pszczelarzy, świętowano jubileusz 80-lecie istnienia Technikum Pszczelarskiego. Uroczystość zgromadziła absolwentów, nauczycieli, pszczelarzy, przedstawicieli świata nauki i władz samorządowych.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Historia szkoły sięga 1944 roku, kiedy to w Żabiej Woli powstało Państwowe Liceum Pszczelarskie. Z inicjatywy inż. Tadeusza Wawryna – pierwszego dyrektora i organizatora placówki – rozpoczęto budowę bazy dydaktycznej oraz tworzenie programu nauczania. Już w październiku 1945 roku naukę rozpoczęło 20 uczniów. Wkrótce ośrodek zyskał nową nazwę – Pszczela Wola, która do dziś jest synonimem pasji, tradycji i profesjonalizmu w dziedzinie pszczelarstwa.

Przez kolejne dekady szkoła dynamicznie się rozwijała, tworząc kolejne kierunki i inwestując w zaplecze edukacyjne. W latach 60. powstał internat, stadion sportowy i kino „Pszczółka”. W 1973 roku zainaugurowano Święto Miodobrania, a w latach 80. i 90. Pszczela Wola stała się centrum wymiany międzynarodowej – jej uczniowie i nauczyciele nawiązali współpracę z ośrodkami pszczelarskimi w Austrii, Niemczech i Francji.

W 1992 roku szkole nadano imię Zofii i Tadeusza Wawrynów, a w kolejnych latach poszerzono ofertę o nowe kierunki, m.in. technika żywienia i usług gastronomicznych oraz energetyki odnawialnej. Uczniowie regularnie uczestniczą w projektach Erasmus+, odbywając praktyki w Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Szkoła jest też organizatorem prestiżowych wydarzeń, takich jak Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska, której jubileuszowa, dziesiąta edycja odbyła się w lutym tego roku.

Ważnym elementem obchodów 80-lecia był Zjazd Absolwentów tej szkoły. 

Pomysł zespołu: inż. Patrycja Adamczyk, inż. Jakub Burdzy i Rafał Burek
galeria

Szklane domy i ule. Pszczela Wola zamieni się w "zielone" centrum badawcze i produkcyjne

Festiwal palce lizać! Wiemy, kto wygrał finał regionalny 23. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
galeria
Zdjęcia

Festiwal palce lizać! Wiemy, kto wygrał finał regionalny 23. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
edukacja nauka Pszczela Wola jubileusz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli

Pozostałe informacje

PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

Nie było łatwo, ale jednak jest pierwsza wygrana PGE Startu w Orlen Basket Lidze. Ekipa z Lublina musiała się napocić w czwartej kwarcie, żeby pokonać Miasto Szkła Krosno 82:81. Bohaterem gości okazał się Tevin Mack.
80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli
ZDJĘCIA
galeria

80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

W Pszczelej Woli, jedynej w Polsce i jednej z nielicznych w Europie szkołach kształcących techników pszczelarzy, świętowano jubileusz 80-lecie istnienia Technikum Pszczelarskiego. Uroczystość zgromadziła absolwentów, nauczycieli, pszczelarzy, przedstawicieli świata nauki i władz samorządowych.
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
ZDJĘCIA
galeria

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Ile stoisk tyle rodzajów sera - w galerii Gala mieszkańcy mogli spróbować najlepszych wyrobów od lokalnych producentów.

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło wczoraj (10.10) po południu w Karczmiskach na drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Wilkowa.
Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
ZDJĘCIA
galeria

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

Setki gatunków roślin zielonych oraz kwiatów, doniczki i osłonki, podłoża i nawozy, a do tego tłumy ludzi – lubelski Festiwal Roślin w hali Targów Lublin cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem
galeria

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem

Jesień w pełni, a wraz z nią sezon na grzybobranie. Lasy pełne są nie tylko borowików i podgrzybków, ale też niebezpiecznych sobowtórów jadalnych gatunków. Eksperci z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przypominają: ostrożności nigdy za wiele, bo pomyłka może kosztować życie.
Zdjęcie ilustracyjne
PRZEPISY

Ziemniaczane smaki jesieni

To nowy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w gminie Konopnica. Tarta ziemniaczana z rydzami godna jest najlepszej restauracji, tradycyjne ziemniaczki faszerowane borowikami wymiatały, a kiszka ziemniaczana nie ustępowała słynnej podlaskiej. Mamy dla was przepisy na zwycięskie dania.
Służbowy instynkt nie zawiódł. Funkcjonariuszki pomogły zatrzymać pijanego kierowcę

Służbowy instynkt nie zawiódł. Funkcjonariuszki pomogły zatrzymać pijanego kierowcę

Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miał 34-letni mieszkaniec Cieszyna, który został zatrzymany przez włodawskich policjantów. Mężczyzna kierował Renault Master, stwarzając poważne zagrożenie na drodze.

Święto Zabytku w Muzeum Wsi Lubelskiej. 110 lat Kuźni z Urzędowa

Święto Zabytku w Muzeum Wsi Lubelskiej. 110 lat Kuźni z Urzędowa

W najbliższą niedzielę, 12 października, w Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się Święto Zabytku, które w tym roku poświęcone będzie 110. rocznicy budowy Kuźni z Urzędowa. W programie m.in. pokaz pracy kowalskiej i koncert.

Ilustracyjne

Rządowy projekt o związkach partnerskich: notariusz, rejestr w USC i 20 uprawnień

Rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich ma zakładać, że umowa między partnerami będzie zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego – wynika z informacji PAP uzyskanych ze źródeł w Lewicy. Projekt ma przewidywać około 20 uprawnień dla osób, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa.
23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

W Bezwoli zakończył się kurs instruktorsko-metodyczny dla żołnierzy 23 Batalionu Lekkiej Piechoty, najmłodszego pododdziału 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie miało na celu przygotowanie żołnierzy do pełnienia roli instruktorów oraz doskonalenie ich kompetencji metodycznych.
Premiera nowego lexusa ES w Lublinie
galeria

Luksus i technologia w jednym. Premiera nowego lexusa ES w Lublinie

W salonie Lexusa w Kalinówce pod Lublinem zaprezentowano nowego lexusa ES – elegancką limuzynę, która łączy komfort, nowoczesność i ekologiczną technologię. Podczas wczorajszego, piątkowego, wieczoru goście mogli poczuć, czym jest luksus w japońskim wydaniu.
Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?
Magazyn

Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?

Radni klubu prezydenta Krzysztofa Żuka postulują wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych Lublina. Jak prohibicja odmieniłaby miasto i jego mieszkańców?
Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna

W piątek wieczorem na torach w Lubartowie doszło do tragicznego wypadku. Szynobus relacji Lublin–Łuków potrącił 34-letniego mieszkańca miasta
Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań
ZDJĘCIA
galeria

Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań

W Lublinie rozmawiano o pracy i zdrowiu psychicznym. Eksperci, pracodawcy i osoby po kryzysach spotkali się, by wspólnie szukać skutecznych rozwiązań w zakresie rehabilitacji zawodowej.

Najnowsze
80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli
galeria

17:00 80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

15:50

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

14:48

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

14:05

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

13:19

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem

12:32

Ziemniaczane smaki jesieni

11:31

Służbowy instynkt nie zawiódł. Funkcjonariuszki pomogły zatrzymać pijanego kierowcę

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli
galeria

80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem
galeria

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem

PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli
galeria

80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem
galeria

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
film

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto
galeria
film

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
POGODA

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

film
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

Foto
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

galeria
Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz