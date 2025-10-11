Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 11 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

III liga gr. IV

Dzisiaj
17:34
Strona główna » Sport » Piłka nożna » III liga gr. IV

Wiślanie znowu zrobili psikusa. Tym razem wygrali z Chełmianką

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Chełmianka przegrała drugi mecz z rzędu, a trzeci w tym sezonie
Chełmianka przegrała drugi mecz z rzędu, a trzeci w tym sezonie (fot. Chełmianka Chełm/facebook)

Przed startem sezonu w gronie faworytów do awansu wymieniało się trzy kluby: Avię Świdnik, Chełmiankę i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Okazuje się jednak, że szyki temu tercetowi mogą pomieszać Wiślanie Skawina. Drużyna z Małopolski ograła niedawno Avię, a w sobotę wygrała w Chełmie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Najciekawsze spotkanie weekendu w grupie czwartej zaczęło się od groźnej akcji gości. Już w 29 sekundzie gry Wiślanie mogli pokusić się o gola. Zabrakło tylko lepszego, ostatniego podania. Błyskawicznie odpowiedzieli biało-zieloni, oczywiście za sprawą Bartłomieja Korbeckiego. „Korbi” miał więcej miejsca na lewym skrzydle i od razu z tego skorzystał. Zbiegł do środka i uderzył z ostrego kąta. Wywalczył jednak tylko rzut rożny.

W siódmej minucie powinno być 1:0. Goście uparcie próbowali rozgrywać akcję od bramki podaniami. Stracili futbolówkę, a Korbecki wyłożył ją do Pawła Tomczyka. Niestety, były snajper Lecha Poznań fatalnie zakończył ten atak bardzo niecelnym strzałem.

Tuż po kwadransie kibice obejrzeli pierwszego gola. Problem w tym, że dla Wiślan. Patryk Kołodziej od lat znany jest z mocnych uderzeń bezpośrednio z rzutów wolnych. Tym razem huknął prosto w bramkarza. Adam Wilk odbił piłkę jednak pierwszy dopadł do niej Patryk Wiszniowski i wślizgiem wpakował do siatki.

Jeszcze w pierwszej połowie biało-zieloni spokojnie mogli doprowadzić do wyrównania. Korbecki spudłował, źle w polu karnym ponownie zachował się też Tomczyk. W 37 minucie świetny przechwyt na lewym skrzydle zaliczył aktywny Szymon Grączewski. Jego próbę zdołał jednak odbić bramkarz. Efekt do przerwy zostało 0:1.

Po zmianie stron Chełmianka ruszyła do ataku. W 52 minucie Korbecki po raz kolejny pokazał, jak niewiele miejsca potrzebuje, żeby zagrozić bramce rywali. Tym razem z linii szesnastki przymierzył w słupek. Za chwilę Grączewskiego ponownie zatrzymał golkiper Wiślan. Jak to w piłce bywa, atakowali jedni, a gola zdobyli drudzy. Ekipa ze Skawiny wyprowadziła świetną kontrę, którą precyzyjnym strzałem po ziemi wykończył Jakub Gut.

Za chwilę po niepotrzebnym wyjściu z bramki Adama Wilka niewiele zabrakło, a byłoby 0:3. Tym razem wszystko skończyło się jednak strzałem w boczną siatkę. Na kwadrans przed końcowym gwizdkiem świetną centrę z prawej strony w pole karne posłał Maksymilian Cichocki. Głową piłkę zgrał Maksymilian Banaszewski, a wszystko z bliska wykończył Hubert Krawczun.

Było jeszcze sporo czasu, żeby powalczyć przynajmniej o remis. Niestety, mimo wielu wrzutek w szesnastkę Wiślan, drużynie trenera Ireneusza Pietrzykowskiego nie udało się już tak naprawdę wypracować ani jednej, dogodnej sytuacji. 

Druga z rzędu, a trzecia w sezonie porażka biało-zielonych może w sobotni wieczór oznaczać, że KSZO odskoczy już na osiem punktów. Musi jednak wygrać z Siarką Tarnobrzeg.

Chełmianka Chełm – Wiślanie Skawina 1:2 (0:1)

Bramki: Krawczun (75) – Wiszniowski (16), Gut (61)

Chełmianka: Wilk – P. Cichocki, M. Cichocki, Derkacz, Adamski (71 Baidoo), Gryczewski, Mydlarz, Kobiałka, Korbecki (81 Kiebzak), Krawczuk, Tomczyk (64 Banaszewski).

KPR Padwa Zamość nie zaliczy wyjazdu do Ciechanowa do udanych - przegrała bowiem 30:37 z

KPR Padwa Zamość przegrała z Jurandem Ciechanów

PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
chełmianka chełm betclic III liga wiślanie skawina

Pozostałe informacje

Bogdanka LUK Lublin zagra w finale turnieju im. Tomasza Wójtowicza
ZDJĘCIA
galeria

Bogdanka LUK Lublin zagra w finale turnieju Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

W półfinale turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza Bogdanka LUK Lublin pokonała po zaciętym spotkaniu JSW Jastrzębski Węgiel 3:2
Prosił dla siebie o karę śmierci
Z ARCHIWUM

Prosił dla siebie o karę śmierci

Z więzienia wyszedł 23 września 1987 roku. Już dwa dni później napadł na swoją pierwszą ofiarę. Był to początek koszmarnej serii. Wkrótce o „wampirze” spod Zakrzówka zrobiło się głośno nie tylko na Lubelszczyźnie. Nie był jedynym bandytą, przez którego wiele kobiet bało się wyjść wieczorem z domu.
Avia pokonała Sokoła i poprawiła bilans meczów u siebie

Avia pokonała Sokoła i poprawiła bilans meczów u siebie

Fajerwerków nie było, ale są trzy punkty. Avia Świdnik pokonała przed własną publicznością beniaminka z Kolbuszowej Dolnej 2:0. Drugiego gola żółto-niebiescy zdobyli jednak dopiero w doliczonym czasie gry.
Jakub Szymala zdobył gola w Połańcu, ale Świdniczanka przegrała z Czarnymi

Świetny początek, kiepski koniec. Świdniczanka przegrała z Czarnymi Połaniec

W sobotę zakończyła się dobra passa Świdniczanki. Piłkarze Łukasza Jankowskiego prowadzili w Połańcu z Czarnymi 1:0, ale ostatecznie przegrali 1:2.
Powojskowe wyposażenie znów na sprzedaż. AMW w Lublinie organizuje przetarg
galeria

Powojskowe wyposażenie znów na sprzedaż. AMW w Lublinie organizuje przetarg

Lubelski oddział Agencji Mienia Wojskowego ponownie wystawia na sprzedaż sprzęt wycofany z armii. 21 października rozstrzygnięty zostanie kolejny pisemny przetarg, w którym znaleźć można m.in. samochód osobowy, sprzęt komputerowy, zestawy RTV i AGD oraz meble.
Tragiczny wypadek w Kościeniewiczach. Nie żyje 49-latka

Tragiczny wypadek w Kościeniewiczach. Nie żyje 49-latka

Do tragicznego wypadku drogowego doszło w piątek po południu w miejscowości Kościeniewicze. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 49-letnia kobieta kierująca oplem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze. Samochód uderzył w przydrożne drzewo.
Paweł Myśliwiecki otworzył wynik meczu Lewart - Lublinianka

Lewart lepszy od Lublinianki. "Rozdajemy prezenty na lewo i prawo"

Lewart kontynuuje zwycięską passę w meczach u siebie. W sobotę piłkarze Grzegorza Bonina w piątym występie przed własną publicznością zanotowali piąte zwycięstwo. Tym razem pokonali Lubliniankę 2:1. W końcówce najedli się jednak strachu.
Chełmianka przegrała drugi mecz z rzędu, a trzeci w tym sezonie

Wiślanie znowu zrobili psikusa. Tym razem wygrali z Chełmianką

Przed startem sezonu w gronie faworytów do awansu wymieniało się trzy kluby: Avię Świdnik, Chełmiankę i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Okazuje się jednak, że szyki temu tercetowi mogą pomieszać Wiślanie Skawina. Drużyna z Małopolski ograła niedawno Avię, a w sobotę wygrała w Chełmie.
PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

PGE Start Lublin wygrał w Krośnie po nerwowej końcówce

Nie było łatwo, ale jednak jest pierwsza wygrana PGE Startu w Orlen Basket Lidze. Ekipa z Lublina musiała się napocić w czwartej kwarcie, żeby pokonać Miasto Szkła Krosno 82:81. Bohaterem gości okazał się Tevin Mack.
80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli
ZDJĘCIA
galeria

80 lat tradycji i miodowej pasji – jubileusz Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

W Pszczelej Woli, jedynej w Polsce i jednej z nielicznych w Europie szkołach kształcących techników pszczelarzy, świętowano jubileusz 80-lecie istnienia Technikum Pszczelarskiego. Uroczystość zgromadziła absolwentów, nauczycieli, pszczelarzy, przedstawicieli świata nauki i władz samorządowych.
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
ZDJĘCIA
galeria

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Ile stoisk tyle rodzajów sera - w galerii Gala mieszkańcy mogli spróbować najlepszych wyrobów od lokalnych producentów.

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Audi wpadło do rowu w Karczmiskach. 19-latka miała dużo szczęścia

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło wczoraj (10.10) po południu w Karczmiskach na drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Wilkowa.
Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
ZDJĘCIA
galeria

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

Setki gatunków roślin zielonych oraz kwiatów, doniczki i osłonki, podłoża i nawozy, a do tego tłumy ludzi – lubelski Festiwal Roślin w hali Targów Lublin cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem
galeria

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem

Jesień w pełni, a wraz z nią sezon na grzybobranie. Lasy pełne są nie tylko borowików i podgrzybków, ale też niebezpiecznych sobowtórów jadalnych gatunków. Eksperci z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przypominają: ostrożności nigdy za wiele, bo pomyłka może kosztować życie.
Zdjęcie ilustracyjne
PRZEPISY

Ziemniaczane smaki jesieni

To nowy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w gminie Konopnica. Tarta ziemniaczana z rydzami godna jest najlepszej restauracji, tradycyjne ziemniaczki faszerowane borowikami wymiatały, a kiszka ziemniaczana nie ustępowała słynnej podlaskiej. Mamy dla was przepisy na zwycięskie dania.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
11. KOLEJKA

Wyniki:

Avia Świdnik - Wiślanie Skawina 1-2
Cracovia II - Podlasie Biała Podlaska 2-4
Korona II Kielce - Chełmianka 3-1
Pogoń Sokół Lubaczów - KSZO Ostrowiec Św. 0-0
Siarka Tarnobrzeg - Naprzód Jędrzejów 4-0
Sparta Kazimierza Wielka - Świdniczanka Świdnik 2-3
Stal Kraśnik - Czarni Połaniec 1-1
Star Starachowice - Sokół Kolbuszowa Dolna 2-0
Wisła II Kraków - Wisłoka Dębica 1-2

Tabela:

1. KSZO 11 25 20-9
2. Wiślanie 11 23 23-19
3. Avia 11 22 24-16
4. Chełmianka 11 21 17-13
5. Siarka 11 17 22-16
6. Podlasie 11 17 22-19
7. Star 11 17 17-14
8. Cracovia II 11 17 19-22
9. Pogoń Sokół 11 16 18-13
10. Korona II 11 16 22-21
11. Wisłoka 11 16 14-13
12. Stal K. 11 15 20-14
13. Świdniczanka 11 12 19-20
14. Naprzód 11 12 15-21
15. Czarni 11 10 16-22
16. Sokół Kolbuszowa 11 7 11-20
17. Sparta 11 7 15-27
18. Wisła II 11 6 18-33

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 