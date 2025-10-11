Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Tragiczny wypadek w Kościeniewiczach. Nie żyje 49-latka

Autor: KaNa
(fot. Policja)

Do tragicznego wypadku drogowego doszło w piątek po południu w miejscowości Kościeniewicze. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 49-letnia kobieta kierująca oplem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze. Samochód uderzył w przydrożne drzewo.

W chwili zdarzenia panowały trudne warunki atmosferyczne — padał deszcz, a nawierzchnia drogi była mokra i śliska. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Kierująca z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować jej życia.

Na polecenie prokuratora ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które pomogą ustalić dokładną przyczynę śmierci. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku.

Apelujemy o zachowanie rozwagi i ostrożności na drodze – przypomina nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla. – Niekorzystne warunki pogodowe, mokra nawierzchnia i ograniczona widoczność znacząco wpływają na bezpieczeństwo. W takich sytuacjach kluczowe jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

(fot. Policja)
