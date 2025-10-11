Tragiczny wypadek w Kościeniewiczach. Nie żyje 49-latka

W chwili zdarzenia panowały trudne warunki atmosferyczne — padał deszcz, a nawierzchnia drogi była mokra i śliska. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Kierująca z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować jej życia.

Na polecenie prokuratora ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które pomogą ustalić dokładną przyczynę śmierci. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku.

– Apelujemy o zachowanie rozwagi i ostrożności na drodze – przypomina nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla. – Niekorzystne warunki pogodowe, mokra nawierzchnia i ograniczona widoczność znacząco wpływają na bezpieczeństwo. W takich sytuacjach kluczowe jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.