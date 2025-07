Jan Urban został oficjalnie zaprezentowany jako selekcjoner reprezentacji Polski

– Umowa została podpisana w środę. Życzę nowemu selekcjonerowi powodzenia – powiedział na wstępie konferencji prasowej Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej po czym wręczył Urbanowi koszulkę reprezentacji Polski. – Długości kontraktu nie będziemy ujawniać. Wybór trwał dość długo, ale w innych federacjach, jak w Brazylii czy Anglii trwało to nawet dłużej. Musieliśmy dokonać dobrego wyboru i uważam, że jest on trafny. Jan Urban był doskonałym piłkarzem, a jako trener miał też styczność z kadrą narodową – dodał Kulesza.

Następnie głos zabrał nowo wybrany selekcjoner. – Nie będę oryginalny i chciałbym podziękować za zaufanie. Dla mnie to duma i zaszczyt znaleźć się w takim miejscu. Oczywiście po drodze trzeba na to wszystko zapracować swoim CV. Mnie się to udało i cieszę się tą chwilą. Mam jednocześnie świadomość jaka odpowiedzialność na mnie spada – powiedział Jan Urban. – Pod względem sportowym to nie przypadek, że w ostatnim czasie na pozycji selekcjonera zmian było tak dużo, choć każdy z trenerów opierał się na podobnej grupie zawodników. Dzisiejsza konferencja to nie miejsce na rozwiązywanie problemów w kadrze. Moją metodą jest rozmowa, bo zawsze w ten sposób działałem. Mam nadzieję, że atmosfera będzie dobra, bo jest to niesamowicie ważny element funkcjonowania zespołu – powiedział Urban.

Pierwszym meczem, w którym Urban poprowadzi reprezentację Polski będzie wyjazdowe starcie z Holandią (czwartego września) w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Z kolei siódmego września po raz pierwszy poprowadzi naszą kadrę w domowym meczu z Finlandią na PGE Stadionie Narodowym.