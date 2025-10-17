Unia Europejska broni się przed Rosją. Wcisło: Polska bardzo na tym zyska

Europejski Program Przemysłu Obronnego (EDIP) przewiduje bezzwrotne granty na inwestycje w przemysł obronny.

- To niezwykle ważny dokument i bardzo oczekiwany przez Polskę, bo Polska na tym bardzo dużo zyskuje. Chodzi o to, żeby 65 proc. komponentów do produkcji, na przykład helikopterów, pochodziło od europejskich firm – mówiła Wcisło pod siedzibą PZL Świdnik.

Europosłanka przypomniała, że przeciwko tym zapisom były duże koncerny z Francji i Niemiec, ale udało się je utrzymać. W konsekwencji na dostępie do funduszy skorzysta chociażby PZL Świdnik. W ramach programu EDIP przewidziano bowiem 1,5 miliarda euro na bezzwrotne granty.

- To dopiero początek programu. Zależy nam, żeby z tych środków mogły korzystać nie tylko duże, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa - przekonywała polityczka.

11 listopada w Parlamencie Europejskim ma odbyć się konferencja poświęcona udziałowi polskich firm w europejskich projektach zbrojeniowych.

Równie ważnym tematem jest mapa gotowości bezpieczeństwa 2030, którą Komisja Europejska opracowała w ramach pięcioletniego planu przygotowań Unii Europejskiej na ewentualny konflikt z Rosją. Opiera się ona na czterech filarach. To budowa tarczy antydronowej, wzmocnienie granicy wschodniej, rozwój bezpieczeństwa powietrznego i ochrona infrastruktury kosmicznej.

- Tarcza antydronowa to system wielu elementów elektronicznych służących do wykrywania, unieruchamiania i neutralizowania dronów. Technologia dronowa zmienia się bardzo szybko, dlatego Europa korzysta z doświadczeń z frontu na Ukrainie. Pierwsze przetargi w ramach programu mają ruszyć na początku 2026 roku, a tarcza ma być gotowa jeszcze w tym samym roku. System ma chronić Polskę przed zagrożeniami ze wschodu, z kierunku Białorusi i Rosji, i reagować na różne typy dronów. Celem tych działań jest zwiększenie odporności Europy i Polski na zagrożenia militarne, dronowe i cybernetyczne - podsumowywała Marta Wcisła.