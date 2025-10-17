Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Polecana lektura na popołudnie: reportaż naszej redakcyjnej koleżanki o prześladowanym księdzu w latach 80.

Kiedy inwestycja w postaci myjni bezdotykowej ma sens. 7 wskazań

Zastanawiasz się nad otwarciem myjni bezdotykowej? To dobra inwestycja, o tyle, o ile masz odpowiednią lokalizację, przemyślany biznesplan i sprawdzonego partnera w postaci producenta. Branża car wash rozwija się dynamicznie, a klienci potrzebują rozwiązań szybkich, a także intuicyjnych i wygodnych w użytku. Sprawdź, w jakich sytuacjach inwestycja w myjnię bezdotykową ma największy sens i kiedy może przynieść realne zyski.

1. Dobrze położona działka w atrakcyjnej okolicy

Lokalizacja to czynnik, który w największym stopniu decyduje o sukcesie. Myjnia zbudowana przy ruchliwej trasie, osiedlu mieszkaniowym albo stacji benzynowej przyciąga stały strumień klientów. Każdy dobry producent myjni bezdotykowej dostarczający sprzętu pod tego typu inwestycje wie, że to właśnie klienci, którzy postawili inwestycję w bliskim sąsiedztwie dużego ruchu samochodowego, mają niemal zagwarantowaną wysoką rentowność całego przedsięwzięcia. Jeśli masz takie miejsce, inwestycja ma sens.

2. Sprawdzony dostawca technologii i komponentów

Wybór sprzętu to decyzja na lata, dlatego warto postawić na jakość podczas zakupu wszystkich potrzebnych komponentów do otwarcia inwestycji. Myjnie bezdotykowe Eurowash to przykład producenta, który oferuje nowoczesne rozwiązania i pełne wsparcie serwisowe. Wszystkie myjnie bezdotykowe producent tej klasy dostarcza wraz z usługą doradztwa biznesowego, zmniejszając ryzyko inwestora.

3. Wzrost liczby kierowców w regionie

Jeśli w danej okolicy przybywa aut, rośnie też zapotrzebowanie na usługi car wash. Warto sprawdzić statystyki nowych rejestracji i gęstość ruchu drogowego. Dobrym pomysłem jest też przeanalizowanie trendów demograficznych i infrastrukturalnych w mieście. Taki krok pozwala ocenić potencjał biznesu na najbliższe lata.

4. Ograniczona konkurencja w pobliżu

Najlepsze wyniki osiąga się tam, gdzie rynek nie jest przesycony. Jeśli w promieniu kilku kilometrów nie ma wielu podobnych punktów, szanse na sukces znacząco rosną. Niski poziom konkurencji często decyduje o szybszym zwrocie z inwestycji. To sytuacja, w której warto działać.

5. Możliwość dalszej rozbudowy obiektu

Działka z zapasem miejsca na przyszłą rozbudowę to ogromny atut. Dzięki temu można zacząć od dwóch stanowisk i z czasem dodać kolejne. Wielu dobrych producentów myjni bezdotykowych (jak wspomniany wcześniej Eurowash) projektuje sprzęt w systemie modułowym. To wyjątkowo atrakcyjne rozwiązanie, które pozwala rosnąć razem z rynkiem.

6. Coraz większa rola ekologii

Wielu kierowców wybiera dziś usługi przyjazne środowisku. Współczesne instalacje pozwalają na oszczędność wody i energii oraz wykorzystanie bezpiecznych detergentów. Dobry producent myjni samochodowych wdraża technologie odzysku wody, które opłacają się na płaszczyźnie tak ekonomicznej, jak i w przypadku dbania o środowisko. To czynnik, który zwiększa atrakcyjność oferty i przewagę konkurencyjną.

7. Stabilny model biznesowy

Myjnie bezdotykowe to biznes, który zapewnia stały przepływ gotówki przez cały rok. Nawet w miesiącach mniej korzystnych pogodowo kierowcy korzystają z szybkiego mycia. Przy odpowiednim zarządzaniu zwrot z inwestycji następuje już po kilku latach. To sprawia, że jest to jedna z bezpieczniejszych form lokowania kapitału.

Myjnia bezdotykowa ma sens wtedy, gdy połączysz dobrą lokalizację, rosnący rynek i wsparcie technologiczne. Producent myjni bezdotykowej czy producent myjni samochodowych to partnerzy, którzy decydują o powodzeniu całego projektu. Analizując te siedem wskazań, łatwiej podejmiesz świadomą, a przede wszystkim opłacalną decyzję biznesową.

Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

Policjanci z Krasnegostawu udowodnili, że praktycznie każda zbrodnia może zostać wyjaśniona. Nawet jeśli minęło od niej ponad 20 lat.

Pięć osób w szpitalu po zderzeniu czterech aut na DK-19

Pięć osób w szpitalu po zderzeniu czterech aut na DK-19

Pięć osób zostało rannych w zderzeniu czterech aut na DK-19 w Radzyniu Podlaskim. Według policji, kierowca ciężarówki najechał na tył Citroena, a reszta to już efekt domina.
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Katar, kaszel, gorączka – każdy rodzic zna ten scenariusz aż za dobrze. Gdy dziecko choruje, liczy się nie tylko szybka diagnoza, ale też zrozumienie i spokój. Sprawdziliśmy, gdzie w województwie lubelskim rodzice najczęściej szukają pomocy dla swoich pociech i których pediatrów polecają najbardziej.
Od lewej: Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, Łukasz Kutyba z firmy Adamiec oraz marszałek Jarosław Stawiarski

Nowy szpital w dziewięć miesięcy

21 milionów złotych będzie kosztować budowa nowej placówki medycznej w Lublinie. Chodzi o nowoczesny Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Herberta 21, którego realizację zaplanowano na lata 2025–2026. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.
Fatalne wejście w drugą połowę. Motor Lublin - GKS Katowice (relacja na żywo)

Fatalne wejście w drugą połowę. Motor Lublin - GKS Katowice (relacja na żywo)

Motor Lublin i GKS Katowice otworzą 12. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania. Pierwszy gwizdek już o godz. 18.
Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Minister Marcin Kierwiński spotkał się z samorządowcami na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w województwie lubelskim. Mówił o ponad pół miliardzie złotych, które w ciągu najbliższych miesięcy trafią na Lubelszczyznę w programie ochrony ludności i obrony cywilnej. - Państwo polskie ma obowiązek chronić każdego obywatela. To najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i w przyszłość naszego kraju - deklarował szef resortu MSWiA.

Z myślą o przyszłości zawodowej – Dzień Kariery w „Elsnerze"
Z myślą o przyszłości zawodowej – Dzień Kariery w „Elsnerze"

Jak co roku Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie otworzył swoje drzwi dla uczniów stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podczas Dnia Kariery maturzyści mieli okazję poznać swój potencjał, zbadać predyspozycje zawodowe oraz zapoznać się z ofertą uczelni wyższych i szkół policealnych.
Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od lat konsekwentnie wspiera rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubelskiego. To właśnie dzięki tym środkom wiele lokalnych jednostek mogło unowocześnić swoje zaplecze techniczne, poprawić gotowość bojową oraz zwiększyć skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych. W ostatnich latach Fundusz przekazał na ten cel łącznie ponad 52 mln złotych, a pomoc trafiła do kilkuset jednostek OSP z całego regionu.
Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu
17 października 2025, 16:00

Nadchodzi Noc Bibliotek 2025. Zobacz program dla Lublina i regionu

Noc Bibliotek 2025 to ogólnopolskie święto czytania i lokalnych społeczności. 11. edycja pod hasłem „Do dzieła!” odbędzie się w piątek, 17 października 2025 r.
Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

Górnik Łęczna wzmacnia konkurencję do gry w bramce

Górnik Łęczna przygotowuje się do być może najważniejszego meczu w tym sezonie. W niedzielny wieczór zielono-czarni zagrają u siebie ze Zniczem Pruszków. Oba zespoły potrzebują kompletu chcąc nadal marzyć o utrzymaniu w Betclic I Lidze. Przed tym arcyważnym starciem łęcznianie sięgnęli po jeszcze jedno wzmocnienie
Tragedia w akademiku. Znaleziono ciało młodego mężczyzny

30-letni mężczyzna położył się spać około godziny 22:00. Następnego dnia o 11:00 partnerka nie mogła go dobudzić. Już wiadomo, że w jednym z lubelskich akademików doszło do tragedii. - Nie stwierdzono udziału osób trzecich - mówi nam podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji.
Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik zagrają z Czarnymi Radom

W sobotę o godzinie 18 PZL Leonardo Avia Świdnik zagra z PIERROT Czarnymi Radom.
Robert Bąkiewicz to skrajnie prawicowy aktywista, były prezes prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości, założyciel i szef organizacji Straż Narodowa

Bąkiewicz będzie sądzony w Zamościu. Agitował przed wyborami w ratuszu?

Było zawiadomienie o złamaniu prawa, później umorzenie postępowania, zażalenie od tej decyzji i ostatecznie jej zmiana. Policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie Roberta Bąkiewicza za łamanie kodeksu wyborczego. Prawicowy działacz ma odpowiadać za to, jak zachował się podczas majowej sesji Rady Miasta Zamość.

Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

19:07 Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

18:14

Pięć osób w szpitalu po zderzeniu czterech aut na DK-19

17:44

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

17:14

Nowy szpital w dziewięć miesięcy

16:29

Fatalne wejście w drugą połowę. Motor Lublin - GKS Katowice (relacja na żywo)

16:11

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

15:42

Z myślą o przyszłości zawodowej – Dzień Kariery w „Elsnerze"

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

