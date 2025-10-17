Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

piątek, 17 października 2025 r.
ŻUŻEL

Gala PGE Ekstraligi 2025. Wyróżnienia dla Bartosza Zmarzlika i Wiktora Przyjemskiego

(fot. Orlen Oil Motor Lublin)

W warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się gala PGE Ekstraligi. Po latach dominacji Orlen Oil Motoru Lublin tym razem główne nagrody czyli Szczakiele, wędrowały w ręce konkurentów, a większość statuetek powędrowała do przedstawicieli PRES Grupy Deweloperskiej Toruń czyli tegorocznego mistrza Polski

Nagrody wręczano w kategoriach niespodzianka sezonu, najlepszy junior, najlepszy trener, najlepszy zagraniczny zawodnik i najlepszy polski zawodnik.

Zanim doszło do wręczenia nagród w pięciu kluczowych kategoriach wręczono inne wyróżnienia. Jako pierwszy na scenę został poproszony Bartosz Zmarzlik, który otrzymał nagrodę specjalną. – Jestem naprawdę zaskoczony, że ta nagroda trafia w moje ręce. Zagadaliśmy się z Patrykiem Dudkiem o zegarkach. To coś nowego i coś specjalnego. Szósty tytuł mistrza świata smakuje jak pierwszy, a nagroda jest nowa. Jest mi niezwykle miło. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mi ją dać. Jest to dla mnie bardzo mobilizujące, żeby zrobić jeszcze trochę dobrego żużla – powiedział lider Orlen Oil Motoru Lublin odbierając statuetkę.

Chwilę później wręczono Złotego Szczakiela. W tym roku zgarnął go Jarosław Hampel, który niedawno na torze w Lublinie zorganizował turniej pożegnalny i oficjalnie zakończył swoją bogatą i wspaniałą karierę. – Przez tyle lat w tym sporcie poznałem wielu fantastycznych ludzi. Wszystkim z nich dziękuję i życzę udanego wieczoru – powiedział skromny jak zawsze wybitny polski żużlowiec. Następnie uhonorowano najlepszą drużynę U24 Ekstraligi, którą została Beckhoff Sparta Wrocław, a nagrodę odebrali młodzi żużlowcy wraz z prezesem Andrzejem Rusko.

Nagrodę niespodzianki sezonu zgarnął Patryk Dudek. – Jestem zaskoczony, bo trochę już jeżdżę na żużlu, a przy okazji chciałbym podziękować mojej Kasi, która w tym roku urodziła mi córeczkę. Pozdrawiam was dziewczyny i cieszę się, że Stefania mogła oglądać moje dobre występy. Dziękuję też mojemu teamowi, sponsorom, drużynie i trenerowi. Dużo się zmieniło, ale są tego efekty. Nie chcę nikogo zanudzać więc dziękuję i przejdźmy jak najszybciej do zabawy.

Potem przyszła pora poznać najlepszego juniora sezonu, którym został Wiktor Przyjemski. – Byłem niemal pewien, że w tym roku nagroda powędruje do Damiana Ratajczaka. Dziękuję jednak kibicom za oddane na mnie głosy – powiedział były już żużlowiec Orlen Oil Motoru, który przy okazji zgarnął też statuetkę Red Bull Juniorskie Asy. Natomiast za wyścig sezonu uhonorowano Jana Kvecha i Antoniego Kawczyńskiego z jednej z finałowych gonitw sezonu 2025, która miała miejsce w Toruniu. Drugi z wymienionych został poproszony o skomentowanie tej gonitwy i poradził sobie mocno humorystyczny sposób.

Następnie przyszedł czas na bardzo poważną kategorię – trener sezonu. Wśród nominowanych był rzecz jasna Maciej Kuciapa, ale tym razem musiał on ustąpić, podobnie jak w PGE Ekstralidze, Piotrowi Baronowi, który uzyskał ponad 50 procent głosów. Potem na scenę wyszedł Brady Kurtz. – To był dla mnie świetny sezon. Dziękuję Betard Sparcie Wrocław za to, że mogłem być częścią drużyny. Dobrze jest wrócić do PGE Ekstraligi – powiedział najlepszy zagraniczny zawodnik minionego sezonu.

Wreszcie przyszedł czas na finał i nagrodę dla najlepszego z Polaków. Chrapkę na nagrodę miał Bartosz Zmarzlik, ale podobnie jak w lidze, przegrał z Patrykiem Dudkiem z PRES Grupy Deweloperskiej Toruń. – Odbierając poprzednią nagrodę czułem się stary. Teraz jest mi nieco dziwnie. Zmarzlik w tym sezonie został mistrzem świata i świetnie jeździł w PGE Ekstralidze. Ja zostałem mistrzem Europy i mistrzem Polski. Mimo mi niezmiernie. Dziękuję za ten sezon i udanej zabawy – powiedział Dudek, który po raz drugi pojawił się na scenie.

Chwilę później Dudek wraz z kolegami i trenerem Baronem pojawił się na scenie po raz trzeci odbierając nagrodę dla drużyny sezonu i był to moment kulminacyjny piątkowej gali PGE Ekstraligi.

SZCZAKIELE PGE EKSTRALIGI 2025

Nagroda Specjalna: Bartosz Zmarzlik za szóste indywidualne mistrzostwo świata

Złoty Szczakiel: Jarosław Hampel

Najlepsza drużyna U24: Beckhoff Sparta Wrocław

Niespodzianka sezonu: Patryk Dudek

Junior sezonu: Wiktor Przyjemski

Wyścig sezonu: Antoni Kawczyński i Jan Kvech

Trener sezonu: Piotr Baron 

Najlepszy zagraniczny zawodnik sezonu: Brady Kurtz

Najlepszy polski zawodnik sezonu: Patryk Dudek

Drużyna sezonu: PRES Grupa Deweloperska Toruń

W warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się gala PGE Ekstraligi. Po latach dominacji Orlen Oil Motoru Lublin tym razem główne nagrody czyli Szczakiele, wędrowały w ręce konkurentów, a większość statuetek powędrowała do przedstawicieli PRES Grupy Deweloperskiej Toruń czyli tegorocznego mistrza Polski
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 54:36
Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 52:38

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

