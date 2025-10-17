Nowy szpital w dziewięć miesięcy

Obecnie oddział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego działa w budynkach przy ul. Biernackiego, które są wiekowe i nie spełniają współczesnych standardów medycznych.

– Przeniesienie oddziału z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 jest podyktowane koniecznością rezygnacji z przestarzałej i kosztownej w utrzymaniu infrastruktury – powiedział Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. – Nowy obiekt zagwarantuje pacjentom oraz personelowi warunki leczenia i pracy w pełni zgodne z najnowszymi standardami medycznymi i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi – dodał.

21 milionów złotych na budowę nowej placówki pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. – Głównym celem jest budowa ultranowoczesnego Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Herberta. Do tej lokalizacji przeniesiemy również oddział dla dorosłych z ul. Biernackiego, co pozwoli stworzyć w jednym miejscu regionalne centrum chorób zakaźnych – dodał marszałek Jarosław Stawiarski.

Choroby zakaźne to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Epidemia COVID-19 oraz rosnąca liczba zakażeń boreliozą to tylko niektóre z problemów, z jakimi mierzą się lekarze. Jednocześnie brakuje specjalistów w tej dziedzinie – niewielu młodych medyków decyduje się na taką ścieżkę kariery.

– Już od dawna myśleliśmy o stworzeniu nowego oddziału. Mamy troje rezydentów, którzy niebawem zakończą specjalizację z tego zakresu – zaznaczył dyrektor Matej.

Nowy obiekt zapewni pacjentom i personelowi komfortowe warunki leczenia i pracy zgodne z najnowszymi standardami medycznymi i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Łóżka dostosowane do potrzeb najmłodszych pacjentów, przyjazne przestrzenie i możliwość całodobowej obecności rodziców mają ułatwić dzieciom przejście przez trudny czas choroby.

Projekt zakłada budowę obiektu o powierzchni około 1700 mkw. na terenie szpitala przy ul. Herberta 21 oraz przeniesienie dotychczasowego oddziału z ul. Biernackiego 9. Całkowity koszt inwestycji wyniesie niemal 21 mln zł. Na rok 2025 z budżetu Województwa Lubelskiego przeznaczono dotację w wysokości blisko 6 mln zł, a pozostała część zostanie przekazana w kolejnym roku.

Nowoczesny budynek obejmie Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych (1035 mkw.), poradnię (300 mkw.) oraz izbę przyjęć (200 mkw.). Wykonawcą inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj” jest firma Adamiec.