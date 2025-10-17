Pomogły odciski palców. Sprawca odnaleziony po 23 latach

Policjanci z Krasnegostawu udowodnili, że praktycznie każda zbrodnia może zostać wyjaśniona. Nawet jeśli minęło od niej ponad 20 lat.
W czerwcu 2002 roku nieznany sprawca włamał się do jednej za szkół na terenie miasta i ukradł sprzęt elektroniczny.
Na miejscu zostały zebrane materiały dowodowe, w tym odciski palców, które zostały zarejestrowane w policyjnym systemie.
– Po latach udało się dopasować zabezpieczone wówczas ślady do mężczyzny, który w okresie od września do grudnia 2024 roku dokonał kradzieży z włamaniem do myjni samochodowych na terenie miasta oraz wdarł się do mieszkania, naruszył nietykalność cielesną i dokonał kradzieży – informuje podkomisarz Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji
44-latek już usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.