Derby dla Victorii Łukowa. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Nie odbyły się starcia Gromu Różaniec z Błękitnymi Obsza, Huczwy Tyszowce z Potokiem Sitno i Andorii Micze z Olimpiakosem Tarnogród. Wedle naszych informacji spotkania te planowo mają się odbyć w środę 23 kwietnia o godzinie 17.

Tym samym w niedzielę odbył się tylko mecz w Łukowej, gdzie tamtejsza Victoria podejmowała Tanew Majdan Stary. Mecz zaczął się świetnie dla miejscowych, bo już w 18 minucie rzut karny na gola zamienił Maciej Welman, a więcej bramek przed przerwą nie padło. Natomiast po zmianie stron w 62 minucie piłkę do siatki wicelidera skierował Szymon Świerszcz. Goście walczyli jednak do końca i w 80 minucie Maksymilian Kubik nie wykorzystał rzutu karnego, ale ze skuteczną dobitką pospieszył Michał Skubis. Na więcej przyjezdnych nie było jednak stać i trzy punkty zostały w Łukowej. – Mecz toczył się w trudnych warunkach i przy wiejącym wietrze. Gdybyśmy zagrali przez całe spotkanie tak jak w ostatnich 30 minutach to moglibyśmy pokusić się o remis lub nawet wygraną – skomentował spotkanie Ryszard Dziura wiceprezes Tanwi.

Dzięki niedzielnej wygranej Victoria wskoczyła na najniższy stopień podium i do Tanwi traci już tylko trzy punkty. Strata do Gromu Różaniec wynosi jednak aż 10 „oczek”, a do tego lider tabeli ma rozegrany o jeden mecz mniej więc może ona jeszcze wzrosnąć.

Victoria Łukowa – Tanew Majdan Stary 2:1 (1:0)

Bramki: Welman (18), Świerszcz (62) – Skubis (80).

Victoria: Żukowski – Buczek (81 Wójcik), Futyma, Marzęda, Mac. Ostrowski, Mar. Ostrowski, Pędlowski (56 Rybak). R. Stępień, Świerszcz, Welman, Węgrzyn.

Tanew: Kniaź – K. Blicharz, Kubik, A. Kusiak (78 Kowal), Ł. Kusiak, Legieć, Maciocha, Papierz, Rymarz (46 Gajór), Skubis, Skwarek (72 Dziura).

Czerwona kartka: Wójcik (90-za dwie żółte).

Sędziował: Jasina.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – wyniki 19. kolejki

Pogoń 96 Łaszczówka – Kryształ Werbkowice 0:2 (Kucharczuk 16, Reszczyński 45) *Olender Sól – Korona Łaszczów 0:1 (Wasyl 66) * BKS Bodaczów – Omega Stary Zamość 1:1 (S. Kurzawa 1 – Dyrkacz 67-karny) * Graf Chodywańce – Olimpia Miączyn 4:0 (Grzelak 26, 90, Korbecki 67, Bobyliak, 83) * Victoria Łukowa – Tanew Majdan Stary 2:1 (Welman 17, 62 Świerszcz – 80 Skubis) * Grom Różaniec – Błękitni Obsza * Huczwa Tyszowce – Potok Sitno i Andoria Mircze – Olimpiakos Tarnogród odwołane z powodu złego stanu boiska.