Drugie podejście do mostu. Ten przetarg wyłoni wykonawcę?

O planach odnowienia i otwarcia drewnianego przejścia między zabytkową Nową Bramą lubelską a osiedlem Planty pisaliśmy kilkukrotnie. Przypomnijmy, że most, ze wzgledu na jego stan techniczny został zamknięty kilka lat temu. Mówiono, że nie ma pieniędzy na jego remont.

Znalazły się w tegorocznym budżecie Zamościa i miasto ogłosiło przed wakacjami przetarg. Zgłosiły się do niego dwie firmy. Propozycja jednej opiewała na 290 tys. zł, drugiej była o blisko 100 tys. droższa. Miasto zamierzało natomiast wydać dokładnie 382 183,24 zł brutto.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta tańsza, a potencjalny wykonawca został wezwany do złożenia dodatkowych dokumentów. Zostały przysłane, jednak po ich analizie stwierdzono braki formalne. Na kolejne wezwania do uzupełnienia firma już nie odpowiadała. Do złożenia „podmiotowych środków dowodowych” wezwana została droższa firma, jednak i w jej przypadku stwierdzono ostatecznie, że „wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. Dlatego przetarg został unieważniony.

We wrześniu Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Miejskich zapewnił nas, że miasto z inwestycji nie rezygnuje i jeszcze w tym roku ogłosi kolejne postępowanie. Tak też się stało. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mają do 12 listopada czas, by złożyć swoje oferty.

Na czym ma polegać inwestycja? Wykonawca ma zamontować nowe elementy mostu a także te z odsyzku, zaimpregnować je, wzmocnić połączenia ciesielskie balustrad, a na koniec cały most pomalować.

Plan jest taki, by drewniane przejście prowadzące ze Starego Miasta i m.in. pomnika Dawida Psalmisty a także osiedla Planty było gotowe przed kolejnym sezonem turystycznym.