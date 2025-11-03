Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci

oprac. KamPom
(fot. Policja Krasnystaw/fb)

Nie mówił po polsku, nie miał dokumentów, wyglądał na zagubionego. Gdy 65-letni obywatel Łotwy błąkał się po ulicach Krasnegostawu, los postawił na jego drodze patrol miejscowych dzielnicowych. Dzięki ich czujności i empatii udało się odnaleźć człowieka, którego od kilku dni bezskutecznie szukała rodzina w ojczyźnie.

Podczas rutynowego patrolu funkcjonariusze zwrócili uwagę na starszego mężczyznę, który sprawiał wrażenie zdezorientowanego. Nie potrafił porozumieć się w języku polskim, nie miał przy sobie żadnych dokumentów – jedynie kartę bankomatową z łotewskim nazwiskiem. Policjanci postanowili pomóc.

Po sprawdzeniu danych w międzynarodowych systemach policyjnych SIS okazało się, że 65-latek figuruje jako osoba zaginiona. Zgłoszenie złożyła jego córka 1 listopada 2025 roku na Łotwie. Mężczyzna został bezpiecznie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, gdzie rozpoczęto procedurę potwierdzania jego tożsamości.

Dzięki współpracy z międzynarodowym biurem policji oraz konsulatem łotewskim udało się skontaktować z rodziną. Bliscy potwierdzili, że natychmiast wyruszą do Polski, by zabrać odnalezionego ojca do domu.

Funkcjonariusze zadbali, by mężczyzna nie pozostał bez opieki – otrzymał ciepły posiłek, napój i bezpieczne miejsce noclegowe w jednej z lokalnych placówek.

– W tej pracy liczy się nie tylko skuteczność, ale i człowieczeństwo. Czasem najważniejszym zadaniem policjanta jest po prostu pomóc zagubionemu człowiekowi wrócić do bliskich – podkreślają krasnostawscy dzielnicowi.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
policja Krasnystaw zaginiony policja krasnystaw odnaleziony schronienie

Pierwszy z lewej Ukrainiec, który ma odpowiedzieć za śmierć dwóch Polaków na S17, w środku Białorusin który jeździł po Lublinie tirem mając 2,5 promila. Po prawej audi Ukraińca, który zabił na drodze 75-letniego mieszkańca powiatu krasnostawskiego
na drogach

Obcokrajowcy ze wschodu sieją postrach na polskich drogach

Kierowcy ze wschodu, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi fatalnie zachowują się na polskich drogach. Do aresztu trafił Ukrainiec, który prowadząc po alkoholu doprowadził do śmiertelnego wypadku. Z kolei pijany Białorusin, który staranował bramownicę galerii handlowej został z Polski wydalony.
Most przy Nowej Bramie Lubelskiej jest wyłączony z użytkowania od kilku lat
galeria

Drugie podejście do mostu. Ten przetarg wyłoni wykonawcę?

Za pierwszym razem się nie udało, może za drugim pójdzie lepiej. Właśnie ogłoszono kolejny przetarg, który ma wyłonić wykonawcę mostu przy Nowej Bramie Lubelskiej na Starym Mieście w Zamościu.
Sierż. Emilia Podolak zachowała się wzorowo
na sygnale
galeria

Weszła do płonącego domu i uratowała zwierzęta

Dwa króliki, dwa kanarki, świnkę morską i chomika - z płonącego domu w Kaznowie Kolonii wyniosła sierż. Emilia Podolak, dzielnicowa z Ostrowa Lubelskiego. Policjantka do środka weszła przez wybite okno.
Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach
zdrowie

Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli otrzymało ponad 1,9 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji leczniczej. Dzięki tym środkom pacjenci onkologiczni będą mogli szybciej odzyskać sprawność po zakończonym leczeniu.
"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
ZDJĘCIA
galeria

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Przed Zamkiem Lubelskim pokazano dzisiaj poruszające misterium „Lublin. Fuga śmierci”, upamiętniające tragiczną masakrę Żydów w Lublinie i okolicach w ramach akcji „Erntefest”. W ciągu dwóch dni, 3 i 4 listopada 1943 roku Niemcy zamordowali w obozach na Majdanku, w Trawnikach i Poniatowej ok. 42 tysięcy osób.
Miesiącami nękał byłą partnerkę. Dzwonił po nocach i groził jej śmiercią
Włodawa

Miesiącami nękał byłą partnerkę. Dzwonił po nocach i groził jej śmiercią

Włodawa. Miał być rozdziałem zamkniętym, a stał się koszmarem, który powracał każdego dnia. 39-letni mieszkaniec gminy Włodawa został tymczasowo aresztowany za uporczywe nękanie i znęcanie się nad byłą partnerką. Jego zachowanie wzbudzało w kobiecie nie tylko lęk, ale i poczucie bezradności.

