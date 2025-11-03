Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci

Podczas rutynowego patrolu funkcjonariusze zwrócili uwagę na starszego mężczyznę, który sprawiał wrażenie zdezorientowanego. Nie potrafił porozumieć się w języku polskim, nie miał przy sobie żadnych dokumentów – jedynie kartę bankomatową z łotewskim nazwiskiem. Policjanci postanowili pomóc.

Po sprawdzeniu danych w międzynarodowych systemach policyjnych SIS okazało się, że 65-latek figuruje jako osoba zaginiona. Zgłoszenie złożyła jego córka 1 listopada 2025 roku na Łotwie. Mężczyzna został bezpiecznie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, gdzie rozpoczęto procedurę potwierdzania jego tożsamości.

Dzięki współpracy z międzynarodowym biurem policji oraz konsulatem łotewskim udało się skontaktować z rodziną. Bliscy potwierdzili, że natychmiast wyruszą do Polski, by zabrać odnalezionego ojca do domu.

Funkcjonariusze zadbali, by mężczyzna nie pozostał bez opieki – otrzymał ciepły posiłek, napój i bezpieczne miejsce noclegowe w jednej z lokalnych placówek.

– W tej pracy liczy się nie tylko skuteczność, ale i człowieczeństwo. Czasem najważniejszym zadaniem policjanta jest po prostu pomóc zagubionemu człowiekowi wrócić do bliskich – podkreślają krasnostawscy dzielnicowi.