Miliony euro i wyzwanie dla Lublina. Minister Wróbel: To reklama, której nie da się kupić

Pomysł rokrocznego przyznawania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury różnym miastom Starego Kontynentu powstał w 1985 roku. Pierwsze były Ateny. Druga Florencja. Następnie Amsterdam, Berlin, Paryż, Glasgow, Dublin, Madryt, Antwerpia, Lizbona, Kopenhaga i ponad sześćdziesiąt innych tętniących życiem metropolii. W tym dwa usytuowane w Polsce. W 2000 roku był to Kraków, w 2016 roku – Wrocław.

W 2029 roku Europejską Stolicą Kultury – równocześnie ze szwedzką Kiruną - zostanie Lublin, który wygrał rywalizację z następującymi polskimi konkurentami: Bielsko-Białą, Katowicami i Kołobrzegiem.

Władze Lublina złożyły stustronicową aplikację, która powstała przy udziale mieszkańców, artystów, społeczników, animatorów i aktywistów. Hasło przewodnie? RE:UNION.

Kluczowe dla ostatecznej decyzji było spełnienie ogólnie zarysowanych, ideowych wymogów stawianych przez Unię Europejską: prezentowanie bogactwa i zróżnicowania kulturowego kontynentu, wzmacnianie poczucia międzynarodowej wspólnoty, integracji i współpracy przy jednoczesnym prowadzeniu działań kulturalnych promujących tradycyjną odrębność miasta i regionu.

- Lublin uwiódł międzynarodowy panel ekspertów swoim pomysłem na miasto w 2029 roku. I na to, co później. Bo Europejska Stolicy Kultury to nie tylko sam rok obchodów, ale długofalowy proces, który ma realnie zmienić miasto, z korzyścią dla mieszkańców i całej Polski Wschodniej – przekonuje poseł Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej.