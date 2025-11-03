Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 3 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Lublin

Dzisiaj
20:50
Strona główna » Lublin

Miliony euro i wyzwanie dla Lublina. Minister Wróbel: To reklama, której nie da się kupić

Autor: Zdjęcie autora Jan Mazurek
Udostępnij A A
Konferencja prasowa
Konferencja prasowa (fot. DW)

Lublin w 2029 roku będzie Europejską Stolicą Kultury. Budżet tego przedsięwzięcia wynosi aż 55 milionów euro. – To nie tylko promocja, ale też inwestycje, rozwój infrastruktury, przyciągnięcie artystów i turystów, budowanie klimatu wokół miasta. To reklama, której nie da się kupić – mówi Maciej Wróbel, sekretarz stanu w resorcie kultury.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Pomysł rokrocznego przyznawania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury różnym miastom Starego Kontynentu powstał w 1985 roku. Pierwsze były Ateny. Druga Florencja. Następnie Amsterdam, Berlin, Paryż, Glasgow, Dublin, Madryt, Antwerpia, Lizbona, Kopenhaga i ponad sześćdziesiąt innych tętniących życiem metropolii. W tym dwa usytuowane w Polsce. W 2000 roku był to Kraków, w 2016 roku – Wrocław.

W 2029 roku Europejską Stolicą Kultury – równocześnie ze szwedzką Kiruną - zostanie Lublin, który wygrał rywalizację z następującymi polskimi konkurentami: Bielsko-Białą, Katowicami i Kołobrzegiem.

Władze Lublina złożyły stustronicową aplikację, która powstała przy udziale mieszkańców, artystów, społeczników, animatorów i aktywistów. Hasło przewodnie? RE:UNION.

Kluczowe dla ostatecznej decyzji było spełnienie ogólnie zarysowanych, ideowych wymogów stawianych przez Unię Europejską: prezentowanie bogactwa i zróżnicowania kulturowego kontynentu, wzmacnianie poczucia międzynarodowej wspólnoty, integracji i współpracy przy jednoczesnym prowadzeniu działań kulturalnych promujących tradycyjną odrębność miasta i regionu.

- Lublin uwiódł międzynarodowy panel ekspertów swoim pomysłem na miasto w 2029 roku. I na to, co później. Bo Europejska Stolicy Kultury to nie tylko sam rok obchodów, ale długofalowy proces, który ma realnie zmienić miasto, z korzyścią dla mieszkańców i całej Polski Wschodniej – przekonuje poseł Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Lublin będzie sercem Europy

Na konferencji prasowej związanej z planami Lublina na przygotowania do bycia Europejską Stolicą Kultury w 2019 roku towarzyszył mu Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Unia Europejska przyznaje ten tytuł miastom, które stawiają na rozwój poprzez kulturę. Lublin otrzymał go więc całkowicie zasłużenie. To ogromny impuls inwestycyjny. I to już teraz – mówił Wróbel.

Wiceminister MKiDN zapowiedział cykl wydarzeń pod nazwą Polskie Stolice Kultury, ogłosił też budżet ministerialnych programów na przyszły rok w wysokości 600 milionów złotych. Obejmie on wsparcia dla muzyki, teatrów, infrastruktury domów kultury, a także nowe inicjatywy, jak program Świetlik 5.0, czyli tworzenie multimedialnych świetlic w małych miejscowościach.

- 11 listopada z Lublina transmitowany będzie koncert niepodległościowy Telewizji Polskiej. To ważny symbol i sygnał, że właśnie tu w 2029 roku bić będzie serce kulturalnej Europy.

Jeśli zabraknie środków...

Wizerunkowe korzyści  płynące z faktu bycia Europejską Stolicy Kultury w 2029 roku przedstawił Piotr Adamowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

- Chciałbym złożyć mieszkańcom Lublina serdeczne gratulacje. Gdańsk, z którym jestem związany, również kiedyś ubiegał się o ten tytuł, więc wiem, jak trudny i wymagający to proces. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że prawdziwy efekt takiego wyróżnienia pojawia się po latach. Będzie więc odłożony w czasie, ale wymierny. Wzmacnia się rozpoznawalność miasta, jego pozycja na mapie Europy i świata.

- Część turystów powróci, wielu nowych przyjedzie. To wyzwanie dla infrastruktury i hoteli, ale też ogromna szansa dla lokalnej gospodarki. Jeśli spojrzeć na to w kategoriach reklamy, ekwiwalent medialny, jaki Lublin zyska dzięki byciu Europejską Stolicą Kultury, to dziesiątki milionów złotych. To wartość, jakiej nie dałoby się osiągnąć żadną kampanią promocyjną – podsumowywał Adamowicz.

Po wszystkim zwrócił się jeszcze w nieco żartobliwym tonie w kierunku wiceministra Wróbla.

- Panie ministrze, jeśli Lublinowi zabraknie środków, proszę poszukać jakiejś rezerwy.

W Lublinie będzie jeszcze więcej turystów

Wiceminister Wróbel ocenia, że całkowity budżet przedsięwzięcia wyniesie ponad 55 milionów euro.

- Lublin sam nie udźwignie takiego ciężaru, dlatego ministerstwo, jako współprowadzący projekt, będzie partycypować w kosztach. Jesteśmy w fazie negocjacji. Gdy się zakończą, wspólnie ogłosimy poziom dofinansowania i zakres naszych zadań.

- Europejska Stolica Kultury to projekt ambitny i wymagający. Finansowo, organizacyjnie, społecznie. Nasze zobowiązania są duże, ale realne – potwierdził Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Przypomniał, że dyrektorem instytucji Europejskiej Stolicy Kultury 2029 został Paweł Potoroczyn, niegdyś chociażby dyrektor Instytutów Kultury Polskiej w Nowym Jorku i Londynie czy dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Prezydent Żuk określił go mianem „znanego menedżera kultury i dyplomatą”.

- Lublin chce pokazać Europie nie tylko swój dorobek, ale też potencjał całej Polski wschodniej. To świetna promocja polskiej kultury. Wspólnie z ministerstwem rozwijamy m.in. projekt Centrum Choreografii przy Lubelskim Teatrze Tańca, inicjatywę o europejskim zasięgu.

- Realizujemy też zobowiązania inwestycyjne z aplikacji. Większość projektów już jest w toku. Turystyka kulturalna rośnie. W ubiegłym roku Lublin odwiedziło ponad 2,2 miliona turystów, coraz częściej z zagranicy, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii. To pokazuje, że kultura realnie napędza rozwój miasta.

- Na pewno będziemy potrzebowali dalszych inwestycji, zwłaszcza hotelowych. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Współprowadzenie instytucji ESK to także sposób na zapewnienie stabilnego finansowania. Chcemy, aby ministerstwo było naszym partnerem, bo to najlepsza forma współodpowiedzialności za promocję polskiej kultury w Europie – spuentował prezydent Żuk.

Na placu Litewskim zrobiło się kolorowo od flag

Na placu Litewskim zrobiło się kolorowo od flag

Kolorowe flagi w centrum Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Kolorowe flagi w centrum Lublina

Europejska Stolica Kultury ma już dyrektora

Europejska Stolica Kultury ma już dyrektora

Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (fot. DW)
Piotr Adamowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. (fot. DW)
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina (fot. DW)
Lublin Europejską Stolicą Kultury 2029! "Olbrzymia promocja w Polsce i na świecie"

Lublin Europejską Stolicą Kultury 2029! "Olbrzymia promocja w Polsce i na świecie"

Europejska Stolica Kultury zdobyta. Miasto odkrywa karty
galeria
lublin

Europejska Stolica Kultury zdobyta. Miasto odkrywa karty

Europejska Stolica Kultury ma już dyrektora

Europejska Stolica Kultury ma już dyrektora

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Michał Krawczyk Europejska Stolica Kultury 2029 prezydent Krzysztof Żuk Maciej Wróbel

Pozostałe informacje

Konferencja prasowa
ESK 2029

Miliony euro i wyzwanie dla Lublina. Minister Wróbel: To reklama, której nie da się kupić

Lublin w 2029 roku będzie Europejską Stolicą Kultury. Budżet tego przedsięwzięcia wynosi aż 55 milionów euro. – To nie tylko promocja, ale też inwestycje, rozwój infrastruktury, przyciągnięcie artystów i turystów, budowanie klimatu wokół miasta. To reklama, której nie da się kupić – mówi Maciej Wróbel, sekretarz stanu w resorcie kultury.

Serum z witaminą C – jak je wybierać i stosować z sensem

Serum z witaminą C – jak je wybierać i stosować z sensem

Serum z witaminą C ma opinię „małej czarnej” pielęgnacji: pasuje do wielu typów cery, rozjaśnia koloryt i wzmacnia codzienną ochronę przed czynnikami środowiskowymi. Nie każdy produkt działa jednak tak samo. Różnią się formą chemiczną, stężeniem, stabilnością i bazą, która decyduje o komforcie noszenia. Ten przewodnik wyjaśnia, jak czytać etykiety, jak wprowadzić serum bez podrażnień oraz jak zestawiać je z filtrem SPF i innymi składnikami aktywnymi — krok po kroku, bez zbędnych mitów.
Pierwszy z lewej Ukrainiec, który ma odpowiedzieć za śmierć dwóch Polaków na S17, w środku Białorusin który jeździł po Lublinie tirem mając 2,5 promila. Po prawej audi Ukraińca, który zabił na drodze 75-letniego mieszkańca powiatu krasnostawskiego
na drogach

Obcokrajowcy ze wschodu sieją postrach na polskich drogach

Kierowcy ze wschodu, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi fatalnie zachowują się na polskich drogach. Do aresztu trafił Ukrainiec, który prowadząc po alkoholu doprowadził do śmiertelnego wypadku. Z kolei pijany Białorusin, który staranował bramownicę galerii handlowej został z Polski wydalony.
Most przy Nowej Bramie Lubelskiej jest wyłączony z użytkowania od kilku lat
galeria

Drugie podejście do mostu. Ten przetarg wyłoni wykonawcę?

Za pierwszym razem się nie udało, może za drugim pójdzie lepiej. Właśnie ogłoszono kolejny przetarg, który ma wyłonić wykonawcę mostu przy Nowej Bramie Lubelskiej na Starym Mieście w Zamościu.
Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci
Krasnystaw

Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci

Nie mówił po polsku, nie miał dokumentów, wyglądał na zagubionego. Gdy 65-letni obywatel Łotwy błąkał się po ulicach Krasnegostawu, los postawił na jego drodze patrol miejscowych dzielnicowych. Dzięki ich czujności i empatii udało się odnaleźć człowieka, którego od kilku dni bezskutecznie szukała rodzina w ojczyźnie.
Sierż. Emilia Podolak zachowała się wzorowo
na sygnale
galeria

Weszła do płonącego domu i uratowała zwierzęta

Dwa króliki, dwa kanarki, świnkę morską i chomika - z płonącego domu w Kaznowie Kolonii wyniosła sierż. Emilia Podolak, dzielnicowa z Ostrowa Lubelskiego. Policjantka do środka weszła przez wybite okno.
Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach
zdrowie

Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli otrzymało ponad 1,9 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji leczniczej. Dzięki tym środkom pacjenci onkologiczni będą mogli szybciej odzyskać sprawność po zakończonym leczeniu.
"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
ZDJĘCIA
galeria

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

Przed Zamkiem Lubelskim pokazano dzisiaj poruszające misterium „Lublin. Fuga śmierci”, upamiętniające tragiczną masakrę Żydów w Lublinie i okolicach w ramach akcji „Erntefest”. W ciągu dwóch dni, 3 i 4 listopada 1943 roku Niemcy zamordowali w obozach na Majdanku, w Trawnikach i Poniatowej ok. 42 tysięcy osób.
Miesiącami nękał byłą partnerkę. Dzwonił po nocach i groził jej śmiercią
Włodawa

Miesiącami nękał byłą partnerkę. Dzwonił po nocach i groził jej śmiercią

Włodawa. Miał być rozdziałem zamkniętym, a stał się koszmarem, który powracał każdego dnia. 39-letni mieszkaniec gminy Włodawa został tymczasowo aresztowany za uporczywe nękanie i znęcanie się nad byłą partnerką. Jego zachowanie wzbudzało w kobiecie nie tylko lęk, ale i poczucie bezradności.

Graf Chodywańce wygrywa w hicie rundy jesiennej. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Graf Chodywańce wygrywa w hicie rundy jesiennej. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Każda seria ma swój koniec. W hicie rundy jesiennej lider czyli Victoria Łukowa przegrał z zajmującym drugie miejsce w tabeli Grafem Chodywańce. Tym samym zespół trenera Jarosława Stępnia poniósł pierwszą porażkę w tym sezonie, ale utrzymał pierwsze miejsce w tabeli, choć ma już tylko punkt więcej od Grafa

Nowe skrzyżowanie w Lublinie stało się źródłem problemów komunikacyjnych dla okolicznych mieszkańców.

Drogowy armagedon na nowym skrzyżowaniu. Miasto zgania na wykonawcę

Zaledwie kilka dni temu otwarto przedłużenie ulicy Węglarza. Na nowo powstałym skrzyżowaniu od razu zaczęły się tworzyć gigantyczne korki. Miasto twierdzi, że to wina systemu informatycznego, dostarczonego przez podwykonawcę.
Państwowy biurowiec prawie gotowy. Poseł alarmuje: Budowa została wstrzymana
Zamość
galeria

Państwowy biurowiec prawie gotowy. Poseł alarmuje: Budowa została wstrzymana

W Chełmie inwestycja zatrzymała się na fundamentach. W Zamościu biurowiec budowany z programu Fabryka realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu jest prawie gotowy. Jednak, jak twierdzi poseł Sławomir Ćwik (Polska 2050) prace zostały wstrzymane. Dlaczego?
Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Do pobicia ze skutkiem śmiertelnym doszło we wtorek, 28 października podczas alkoholowej libacji w jednym z mieszkań przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Puławach. Na skutek odniesionych obrażeń zginął 49-letni mieszkaniec gminy Żyrzyn. Trzech podejrzanych trafiło dzisiaj do aresztu.

Pijany kierowca uderzył w autobus komunikacji miejskiej
Puławy

Pijany kierowca uderzył w autobus komunikacji miejskiej

Dzisiaj rano na ul. Dęblińskiej w Puławach nietrzeźwy kierowca opla uderzył w latarnię a następnie w stojący na przystanku autobus, z któego wysiadali pasażerowie. Mężczyzna miał 1,6 promila alkoholu.
Stadnina koni szuka fachowca od hodowli krów
rolnictwo

Stadnina koni szuka fachowca od hodowli krów

Stadnina w Janowie Podlaskim szuka kierownika ds. produkcji roślinnej i hodowli bydła. Oprócz koni arabskich, stadnina posiada bowiem stado ponad 300 krów.

Najnowsze
Konferencja prasowa

20:50 Miliony euro i wyzwanie dla Lublina. Minister Wróbel: To reklama, której nie da się kupić

19:49

Obcokrajowcy ze wschodu sieją postrach na polskich drogach

19:15

Drugie podejście do mostu. Ten przetarg wyłoni wykonawcę?

19:04

Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci

18:56

Weszła do płonącego domu i uratowała zwierzęta

18:20

Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach

16:30

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Konferencja prasowa

Miliony euro i wyzwanie dla Lublina. Minister Wróbel: To reklama, której nie da się kupić

Serum z witaminą C – jak je wybierać i stosować z sensem

Serum z witaminą C – jak je wybierać i stosować z sensem

Pierwszy z lewej Ukrainiec, który ma odpowiedzieć za śmierć dwóch Polaków na S17, w środku Białorusin który jeździł po Lublinie tirem mając 2,5 promila. Po prawej audi Ukraińca, który zabił na drodze 75-letniego mieszkańca powiatu krasnostawskiego

Obcokrajowcy ze wschodu sieją postrach na polskich drogach

Most przy Nowej Bramie Lubelskiej jest wyłączony z użytkowania od kilku lat
galeria

Drugie podejście do mostu. Ten przetarg wyłoni wykonawcę?

Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci

Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci

Sierż. Emilia Podolak zachowała się wzorowo
galeria

Weszła do płonącego domu i uratowała zwierzęta

Konferencja prasowa

Miliony euro i wyzwanie dla Lublina. Minister Wróbel: To reklama, której nie da się kupić

Serum z witaminą C – jak je wybierać i stosować z sensem

Serum z witaminą C – jak je wybierać i stosować z sensem

Pierwszy z lewej Ukrainiec, który ma odpowiedzieć za śmierć dwóch Polaków na S17, w środku Białorusin który jeździł po Lublinie tirem mając 2,5 promila. Po prawej audi Ukraińca, który zabił na drodze 75-letniego mieszkańca powiatu krasnostawskiego

Obcokrajowcy ze wschodu sieją postrach na polskich drogach

Most przy Nowej Bramie Lubelskiej jest wyłączony z użytkowania od kilku lat
galeria

Drugie podejście do mostu. Ten przetarg wyłoni wykonawcę?

Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci

Zaginął setki kilometrów od domu. Odnaleźli go krasnostawscy policjanci

Sierż. Emilia Podolak zachowała się wzorowo
galeria

Weszła do płonącego domu i uratowała zwierzęta

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

film
Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Foto
"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

galeria
Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!

Nowy lubelski koziołek ma na imię Tomek.
galeria
ZDJĘCIA

Diagnosta z mikroskopem - koziołek-badacz pojawił się w Lublinie

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Praca -> Poszukuję
Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Lublin

9,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

29,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł

Komunikaty