Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Wczoraj
22:17
Strona główna » Sport » Piłka nożna » ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Gryf Gmina Zamość zaczął sezon od zwycięstwa nad Potokiem Sitno

Autor: Zdjęcie autora Bartosz Surman
Udostępnij 0 A A
Gryf Gmina Zamość zaczął nowy sezon od domowej wygranej z Potokiem Sitno
Gryf Gmina Zamość zaczął nowy sezon od domowej wygranej z Potokiem Sitno (fot. Gryf Gmina Zamość)

Gryf Gmina Zamość po spadku z czwartej ligi zaczął sezon od wygranej w „najciekawszej lidze świata”. Podopieczni trenera Sebastiana Luterka pokonali na swoim stadionie Potok Sitno, choć aby sięgnąć po komplet punktów musieli się mocno natrudzić.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W poprzednim sezonie Gryf zanotował spadek z czwartej ligi, a Potok niemal do samego końca musiał bić się o utrzymanie w zamojskiej klasie okręgowej. Do nowego sezonu obie ekipy podeszły z nowymi-starymi trenerami. Na ławkę zespołu z Zawady wrócił Sebastian Luterek, a drużynę z Sitna ponownie objął Jarosław Czarniecki.

Faworytem sobotniego spotkania byli gospodarze, którzy w tym sezonie typowani są do walki o czołowe lokaty. Gryf starał się prowadzić grę, a ekipa Potoku nastawiła się głównie na kontry. W 14 minucie do bramki Potoku trafił Oleksandr Kushch-Vasylyshyn, ale był na pozycji spalonej i gol nie został uznany. W 27 minucie szansę na bramkę po strzale z obrębu pola karnego miał Bartłomiej Sienkiewicz, ale nie udało mu się trafić do siatki. Kiedy wydawało się, że na przerwę oba zespoły zejdą przy remisie Antoni Małecki oddał znakomity strzał z dystansu i trafiając w samo okienko zdobył gola do szatni.

W drugiej połowie wynik spotkania bardzo długo się nie zmieniał. Dopiero w 90 minucie wprowadzony na boisko nieco wcześniej Myron Vistovskiy „złamał” akcję z lewego skrzydła i precyzyjnym strzałem z około 16 metrów ustalił wynik spotkania.

– To był trudny mecz. Przyjechał do nas zespół mający doświadczonego trenera i widać było, że rywale mieli swój plan. Potok grał w obronie niskiej i swoich szans szukał w kontratakach. Wygraliśmy 2:0, choć mieliśmy jeszcze dwie niezłe okazje do zdobycia bramki. Cieszą premierowe trzy punkty i zero z tyłu – mówi Sebastian Luterek, trener Gryfa.

A o co w tym sezonie będzie grać zespół z Zawady? – Za cel postawiliśmy sobie walkę o miejsca w czołowej szóstce. Nie ma co ukrywać, że zawodnicy muszą nauczyć się specyfiki tej ligi. W meczu z Potokiem w pierwszym składzie zagrało pięciu młodzieżowców, a kolejnych pięciu usiadło na ławce rezerwowych. W zespole jest także kilku doświadczonych graczy – wyjawia Luterek.

Nieco inne cele na ten sezon ma ekipa z Sitna. – Po rozmowie z prezesem Grzegorzem Drozdowskim zdecydowałem się na ponownie objęcie drużyny – przyznaje Jarosław Czarniecki, trener Potoku.

– Na mecz w Zawadzie mieliśmy swój plan i staraliśmy się go konsekwentnie realizować. W mojej opinii zaprezentowaliśmy się całkiem solidnie w obronie i stworzyliśmy sobie trzy-cztery okazje na strzelenie bramki. Szkoda, że żadnej z nich nie udało się wykorzystać, bo punkt w starciu ze spadkowiczem na jego terenie byłby cenną zdobyczą. Liga dopiero się zaczęła i liczę, że z czasem będziemy punktować, by zapewnić sobie utrzymanie – dodaje trener Potoku.

Gryf Gmina Zamość – Potok Sitno 2:0 (1:0)

Bramki: Małecki (45), Vistovskyi (90).

Gryf: Pędzich – Laskowski, Posikata, Sienkiewicz (57 Vistovskyi), Kierepka, Niderla (76 Kycko), Kushch-Vasylyshyn, Krzywonos, Małecki (72 Mamełka), Zawadzki, Sałamacha.

Potok: Roczniak – Kalman (61 Sokołowski), Wajdyk, Drozdowski, Sadowski (85 Witkowski) Kłapouchy (63 Dąbkowski), Kołodziejczuk, Malec, Zwolak, K. Suszek, K. Pyś (70 Samulak).

Sędziował: Słoboda.

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Janowianka udanie rozpoczęła nowy sezon

Nowi piłkarze już strzelają dla Janowianki, Bug Hanna mocno się postawił

Tym razem Tomasovia i Lublinianka podzieliły się punktami

IV liga: Hit w Tomaszowie na remis, Hetman wygrał w Łukowie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
zamojska klasa okręgowa gryf gmina zamość potok sitno

Pozostałe informacje

Gryf Gmina Zamość zaczął nowy sezon od domowej wygranej z Potokiem Sitno

Gryf Gmina Zamość zaczął sezon od zwycięstwa nad Potokiem Sitno

Gryf Gmina Zamość po spadku z czwartej ligi zaczął sezon od wygranej w „najciekawszej lidze świata”. Podopieczni trenera Sebastiana Luterka pokonali na swoim stadionie Potok Sitno, choć aby sięgnąć po komplet punktów musieli się mocno natrudzić.
Tym razem Tomasovia i Lublinianka podzieliły się punktami

IV liga: Hit w Tomaszowie na remis, Hetman wygrał w Łukowie

W najciekawszym spotkaniu pierwszej kolejki nowego sezonu w IV lidze Tomasovia zremisowała u siebie z Lublinianką 1:1. Jeden z faworytów do awansu – Hetman Zamość przywiózł za to skromne zwycięstwo z Łukowa.
Czym różni się trening techniczny od treningu taktycznego w piłce nożnej?

Czym różni się trening techniczny od treningu taktycznego w piłce nożnej?

Piłka nożna to sport, który wymaga od zawodników nie tylko doskonałej kondycji fizycznej, ale także umiejętności technicznych i taktycznych. Każdy element gry jest istotny i wpływa na końcowy wynik, dlatego też treningi piłkarskie są złożone i różnorodne. Przyjrzyj się różnicom między treningiem technicznym a treningiem taktycznym, które są kluczowe dla rozwoju zawodnika.
Na godziny przed zakończeniem kampanii wyborczej, przed drugą turą, cały Chrzanów witał przyszłego prezydenta, życząc mu powodzenia. Nadszedł czas podziękowań?

Nie Berlin, Waszyngton, a Janów Lubelski! Za kilka dni ugoszczą prezydenta Nawrockiego?

Nie światowe metropolie, a powiatowy Janów Lubelski będzie jednym z pierwszych miast, do którego z wizytą uda się Karol Nawrocki. Głowa państwa odwiedzi także Godziszów i Chrzanów (jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się z dobrze poinformowanych źródeł w lubelskim PiS). Termin spotkania to 17 sierpnia, a przyczynkiem ma być Festiwal Oręża Polskiego organizowany nad Zalewem Janowskim.
Utonął 21- latek

Utonął 21- latek

Tragicznie zakończyła się kąpiel 21- letniego mężczyzny, który utonął na terenie żwirowiska  w gminie Leśna Podlaska. Pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Pod nadzorem prokuratura wyjaśniamy okoliczności zdarzenia oraz apelujemy o zachowanie ostrożności nad wodą.
Janowianka udanie rozpoczęła nowy sezon

Nowi piłkarze już strzelają dla Janowianki, Bug Hanna mocno się postawił

Bug Hanna wyjeżdżał w niedzielę z Janowa Lubelskiego z poczuciem niedosytu. Trudno się dziwić, bo beniaminek rozegrał całkiem niezłe zawody, prowadził 1:0, a ostatecznie wracał do domu z pustymi rękami. Gospodarze odwrócili losy spotkania i wygrali 3:2.
Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Świdniczanka znowu walczyła do końca, ale to Siarka zdobyła trzy punkty

Drugi raz z rzędu Świdniczanka powalczyła z mocnym rywalem, ale znowu kończyła mecz z pustymi rękami. Tym razem podopieczni trenera Łukasza Jankowskiego przegrali u siebie z Siarką Tarnobrzeg 1:2
Już od wtorku od godz. 17:00 chełmianie muszą przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym

Chełm na trasie mistrzyń – kolarskie emocje i wielkie zmiany w ruchu ulicznym

Już 13 sierpnia Chełm zamieni się w centrum kobiecego kolarstwa, goszcząc II etap prestiżowego wyścigu 3. Tour de Pologne Women. To sportowe wydarzenie ogólnopolskiej rangi oznacza nie tylko widowiskowy peleton, ale też czasowe zmiany organizacji ruchu i duże utrudnienia dla kierowców i pieszych.

36 tysięcy seniorów z rentą wdowią
Lubelskie

36 tysięcy seniorów z rentą wdowią

Do końca lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił wypłaty tzw. rent wdowich dla niemal 36 tys. seniorek i seniorów z województwa lubelskiego. W sierpniu podwyższonej wypłaty może spodziewać się jeszcze więcej osób.
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski oraz wicewojewodowie Wojciech Wołoch i Andrzej Maj zaprezentowali nowoczesną tablicę lubelskim mediom.

Gdzie są tabletki z jodkiem potasu, a gdzie strażacy? Mapa podpowie

Magazyny, stacje paliw, kopalnie, lotniska, sieci energetyczne, elektrownie wiatrowe, placówki policji, straży pożarnej, czy granicznej – te wszystkie kluczowe punkty znajdziemy na interaktywnej mapie stworzonej przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.

Paulina Tomasiak (z lewej) świętuje zdobycie pierwszego gola w tym sezonie

GKS Górnik Łęczna pokonał na inaugurację rozgrywek Śląsk Wrocław

Inauguracja rozgrywek w Łęcznej przyniosła sporo emocji. Trzeba jednak przyznać, że długo na nie się nie zanosiło, bo pierwsza połowa była ich kompletnie pozbawiona. Publiczność mogła się jedynie podrywać po ciekawych akcjach Pauliny Tomasiak. W końcówce pierwszej połowy dobrą okazję zmarnowała Klaudia Lefeld, która odebrała piłkę defensorkom Śląska, ale jej strzał przypominał bardziej podanie do bramkarki wrocławskiej ekipy.
Już we wtorek na Placu Litewskim powstanie strefa Chill&Charge dla młodzieży

Już we wtorek na Placu Litewskim powstanie strefa Chill&Charge dla młodzieży

Już 12 sierpnia od godz. 14 w zielonej części Placu Litewskiego zostanie uruchomiona strefa Chill&Charge. To miejsce, gdzie młode mieszkanki i mieszkańcy Lublina będą mogli odpocząć na hamakach, zagrać w planszówki, a także zdobyć nagrody. Wydarzenie odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży.
Jeremy Sochan jednak nie pomoże kadrze na Eurobaskecie

Jeremy Sochan kontuzjowany, zawodnik San Antonio Spurs nie zagra na EuroBaskecie

Szykująca się do występu na mistrzostwach Europy reprezentacja Polski dostała w niedzielę kiepskie wieści. Niestety, z powodu kontuzji łydki na EuroBaskecie nie wystąpi nasz jedyny przedstawiciel w NBA – Jeremy Sochan.
Bartłomiej Gorzkowski z iguaną imieniem Ropniak, honorowym mieszkańcem i ambasadorem lubelskiego schroniska.
galeria

Oko w oko z Ropniakiem

Nie tylko psy i koty będą bohaterami Dnia Otwartego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, ale również iguany, żółwie, ptaszniki czy agamy – podopieczni lubelskiego egzotarium. Miłośnicy zwierząt mają okazję, by z bliska zobaczyć egzotyczne gatunki i poznać ich historie.

Zdjęcie ilustracyjne

Makabryczne odkrycie w Ułężu

Policja przez cała noc pracowała na miejscu znalezienia zwłok noworodka w siatce. Do tego makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim.
ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
30. KOLEJKA

Wyniki:

Grom Różaniec - Pogoń 96 Łaszczówka 2-4
Andoria Mircze - Graf Chodywańce 1-3
Olimpia Miączyn - Victoria Łukowa 3-7
Olender Sól - Kryształ Werbkowice 2-1
BKS Bodaczów - Tanew Majdan Stary 1-3
Omega Stary Zamość - Korona Łaszczów 1-0
Potok Sitno - Olimpiakos Tarnogród 0-2
Huczwa Tyszowce - Błękitni Obsza 4-0

Tabela:

1. Tanew 30 72 91-36
2. Grom 30 67 107-49
3. Victoria 30 67 73-20
4. Pogoń 30 50 66-48
5. Graf 30 49 48-32
6. Olimpiakos 30 48 64-63
7. Korona 30 48 46-43
8. Huczwa 30 48 63-40
9. Omega 30 35 53-61
10. Bodaczów 30 35 50-53
11. Błękitni 30 34 38-50
12. Andoria 30 33 48-55
13. Potok 30 33 46-57
14. Olimpia 30 30 51-97
15. Kryształ 30 19 17-81
16. Olender 30 13 30-106

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 