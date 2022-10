Pierwsza porażka Victorii i efektowna wygrana Hetmana. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego ciężko było wskazać faworyta, bo Victoria miała po swojej stronie atut własnego boiska. Pierwszy gol padł w 29 minucie, kiedy Marcel Pędlowski uderzył w okienko bramki Krzysztofa Żukowskiego. Miejscowi sześć minut później doprowadzili jednak do remisu po tym jak Wojciech Leśniak skutecznie dobił strzał jednego ze swoich kolegów.

Remis utrzymywał się do 60 minuty. Wówczas po faulu w polu karnym gospodarzy sędzia wskazał na 11 metr, a rzut karny na gola zamienił były zawodnik ekipy z Łukowej – Dominik Karaszewski. 12 minut później trzeciego dola dla beniaminka zdobył Mateusz Oleszczuk, a w 80 minucie czwartą bramkę dla Unii strzelił Krzysztof Rybak wykorzystując sytuacje sam na sam z bramkarzem Victorii. Wynik spotkania dwie minuty później ustalił Pędlowski popisując się ładną indywidualną akcją i ładnym strzałem przy słupku.

Przegrana z Unią była pierwszą w tym sezonie porażką Victorii, który w porównaniu do poprzedniego, kiedy rozpaczliwie broniła się przed spadkiem jest dla ekipy z Łukowej, jest póki co bardzo udany. W następnej kolejce zespół Marcina Mury zagra na wyjeździe z Grafem Chodywańce, a Unia gościć będzie u siebie Granicę Lubycza Królewska i inny wynik niż wygrana beniaminka z Hrubieszowa należy rozpatrywać w kategorii dużej niespodzianki.

Vicoria Łukowa – Unia Hrubieszów 1:5 (1:1)

Bramki: Leśniak (35) – Pędlowski (29, 83), Karaszewski (60-karny), M. Oleszczuk (72), Rybak (80).

Victoria: Żukowski, Wójcik, Strus, Sowa (69 Bielak), Stępień, Leśniak, Bomba, Larwa (55 Latawiec), Kasperek, Zając, Walęciuk.

Unia: Grzęda – Starushkevych, Sas (78 Barzał), Posikata, Wanarski (83 Lackowski), Pędlowski, Kuron (54 Śliwa), Rząd (63 S. Oleszczuk), M. Oleszczuk, Niderla (46 Rybak), Karaszewski (70 Blicharz).

Sędziował: Łaba.

Hetman lepszy od Olimpiakosu

Hetman Zamość nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem na swoim stadionie Olimpiakosu Tarnogród. Zespół Mykhailo Kaznokhy zwyciężył 4:1 i awansował do czołówki rozgrywek

Mecz nie najlepiej zaczął się dla miejscowych, bo w 26 minucie Tomasz Wilusz dał prowadzenie gościom. Podrażniony Hetman odpowiedział jednak błyskawicznie, bo w 33 minucie na listę strzelców wpisał się Damian Buczek, a chwilę później na 2:1 dla gospodarzy trafił Oskar Łazar.

W drugiej połowie miejscowi nadawali ton wydarzeniom na boisku. W 56 minucie swoją drugą bramkę zdobył Buczek, a na cztery minuty przed końcem spotkania ustrzelił hattricka wieńcząc debiut w pierwszym składzie Hetmana kapitalnym występem i zapewniając swojej drużynie komplet punktów.

– Nie weszliśmy najlepiej w to spotkanie. W fazie obrony byliśmy nie tak agresywni jak powinniśmy. W fazie atakowania też brakowało nam mobilności i ruchu bez piłki. Natomiast w drugiej części pierwszej połowy spotkania i całą drugą połowę to była bardzo dobra gra w wykonaniu mojego zespołu. Stwarzaliśmy wiele sytuacji, wykorzystaliśmy dużą dezorganizację przeciwnika, który miał spore odległości pomiędzy formacjami, przez co tworzyły się duże przestrzenie, które wykorzystywaliśmy i zamieniliśmy na bramki. Zasłużona wygrana. Brawo dla mojego zespołu. Dziękuję również rywalom za mecz – podsumował spotkanie Mykhailo Kaznokha w wypowiedzi opublikowanej na profilu facebookowym drużyny z Zamościa.

W następnej kolejce Hetman zagra na wyjeździe z broniącym się przed spadkiem Włókniarzem Framol, a Olimpiakos pojedzie do Starego Zamościa, by w hicie kolejki powalczyć o punkty z Omegą Stary Zamość.

Hetman Zamość – Olimpiakos Tarnogród 4:1 (2:1)

Bramki: Buczek (33, 56, 86), Łazar (38) – Wilusz (26).

Hetman: Wyłupek – Szura (Zakrzewski), Melnychuk, Kostrubiec – Oszust (Maksymenko), Laskowski, Ciurysek, Łazar, Kravchenko – Buczek, Łapiński.

Olimpiakos: K. Grabowski – Gancarz, Krystian Halejcio, Świtała – Kruk, Konrad Halejcio, Klecha, Stetskiv (70 Ziomek), Rutyna – Wilusz (81 Niedzielski), Florek.

Czerwona kartka: Krystian Halejcio (78).

Sędziował: Słoboda.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Huczwa Tyszowce – Omega Stary Zamość 1:1 (Ziółkowski 47-karny – Krukowski 26) * Pogoń 96 Łaszczówka – Graf Chodywańce 4:1 (J. Jeruzal 4, 41, Ozkavak 62, Stożek 64 – Anioł 85) * Victoria Łukowa – Unia Hrubieszów 1:5 (Leśniak 35 – Pędlowski 29, 83, Karaszewski 60, M. Oleszczuk 72, Rybak 80) * Hetman Zamość – Olimpiakos Tarnogród 4:1 (Buczek 34, 55, 86, Łazar 38 – Wilusz 26) * Olimpia Miączyn – Orkan Bełżec 3:1 (Lewicki 48- samobójcza, Przyczyna 81, Gałka 90 – Wiciejowski 4) * Korona Łaszczów – Łada 1945 Biłgoraj 1:6 (Dudziński 54 – J. Kramarczuk 20-samobójcza, Dorosz 42, 65, Goncharevich 38, Michał Skubis 69, Siembida 81) * Granica Lubycza Królewska – Tanew Majdan Stary 1:3 (bramki dla Tanwi: Ł. Kusiak 5, 39, A. Kusiak 23) * Igros Krasnobród – Włókniarz Frampol 2:4.