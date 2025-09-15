Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 15 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Dzisiaj
11:26
Strona główna » Sport » Piłka nożna » ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Potok Sitno zaczął dobrze, ale później strzelała Omega Stary Zamość. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. KAMIL GAC)

Potok Sitno świetnie zaczął domowy mecz z Omegą Stary Zamość, ale potem musiał pogodzić się z dominacją gości i wysoką porażką. Ekipa Pawła Lewandowskiego wygrała aż 6:1, a dwa gole dla przyjezdnych strzelił były piłkarz ekipy z Sitna Aureliusz Miedźwiedź

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Potok w sobotę chciał powalczyć o pierwszą wygraną w obecnym sezonie. Natomiast goście przyjechali do Sitna z zamiarem wywalczenia drugiego kompletu punktów i oddalenia się od dolnych rejonów tabeli.

Sobotnie spotkanie zaczęło się dla gospodarzy znakomicie. Już w 30 sekundzie sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym Omegi i wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł doświadczony Grzegorz Drozdowski i pewnym strzałem po ziemi otworzył wynik meczu. Na kolejnego gola kibicom przyszło trochę poczekać. W 34 minucie do odbitej przed pole karne piłki dopadł Dominik Lichota i oddał strzał w okienko bramki gości. Stojący między słupkami Bartłomiej Suszek miał futbolówkę niemal na palcach, ale nie zdołał ostatecznie uchronić swojego zespołu od utraty gola. Natomiast w 45 minucie „gola do szatni” strzelił były gracz Potoku Aureliusz Miedźwiedź i wykonał słynny gest „przeprosin” po tym jak trafił do siatki.

Po zmianie stron przyjezdni nie zamierzali spuszczać z tonu. Siedem minut po wznowieniu gry w polu karnym Potoku znalazł się Damian Buczek i precyzyjnym strzałem prawą nogą podwyższył prowadzenie swojej drużyny. Zdobyty gol napędził Buczka i kilka chwil później oddał on świetny strzał tym razem lewą nogą i piłka zatrzepotała w siatce. Dubletu swojemu klubowemu koledze pozazdrościł Miedźwiedź, który w 74 minucie trafił ponownie do siatki i znów „przeprosił” za gola miejscowych kibiców. W 90 minucie wynik spotkania mierzonym strzałem z rzutu wolnego ustalił Maksymilian Kostrubiec i trzy punkty pojechały do Starego Zamościa.

 – Kolejny mecz zaczął się dla nas fatalnie, ale później okazało się, że najprostsze sposoby gry w piłkę są często najskuteczniejsze – mówi Paweł Lewandowski, trener Omegi. – Do 30 minuty nie graliśmy tak jak sobie zakładaliśmy, ale później było już zdecydowanie lepiej. W drugiej połowie dołożyliśmy kolejne gole i mieliśmy mecz pod kontrolą, choć trzeba oddać, że przy stanie 5:1 Potok miał słupek i jeszcze jedną okazję na zdobycie gola. Cieszymy się z wygranej na niewygodnym terenie w Sitnie. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach z Gromem Różaniec i Koroną Łaszczów także będziemy punktować – dodał szkoleniowiec ekipy ze Starego Zamościa.

Potok Sitno – Omega Stary Zamość 1:6 (1:2)

Bramki: Drozdowski (2-karny) – Lichota (34), A. Miedźwiedź (45, 74), Buczek (52, 55), Kostrubiec (90).

Potok: B. Suszek – Grymuza (56 Kłapouchy), Solodenko, Drozdowski, Dąbkowski (65 Witkowski), Kołodziejczuk, Malec, Sadowski, K. Suszek (61 Sokołowski), Bondyra, K. Pyś (46 Kalman).

Omega: Batorski – Kostrubiec, Ciurysek, Lichota, Buczek, A. Miedźwiedź (82 Dragan), Dyrkacz, Wasiura, Dziuba, Leśniak, Fidler.

Sędziował: Kluk.

Na innych boiskach

Kolejny komplet punktów powędrował na konto lidera. BKS Bodaczów wygrał w Tomaszowie Lubelskim z Koroną Łaszczów 3:0. Trzy minuty przed przerwą wynik spotkania otworzył Mateusz Chodacki. Ten sam zawodnik trafił do siatki gospodarzy po nieco ponad godzinie gry, a wynik w końcówce ustalił Mateusz Wróbel. Cenne trzy punkty dopisał także Graf Chodywańce pokonując 2:1 Pogoń 96 Łaszczówkę. Był to szczególny mecz dla Marcina Żurawskiego, który obecnie jest jednym z liderów Grafa, a od 2022 roku do końca poprzedniego sezonu grał w zespole z Łaszczówki. Wiele emocji przyniósł mecz w Tarnogrodzie. Tamtejszy Olimpiakos walczył o pierwsze punkty w tym sezonie i przegrał 2:3 z Huczwą Tyszowce.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Graf Chodywańce – Pogoń 96 Łaszczówka 2:1 (M. Vinicius 33, 82 – Stępniak 45) * Błękitni Obsza – Andoria Mircze 1:0 (Ćwik 35) * Potok Sitno – Omega Stary Zamość 1:6 (Drozdowski 2, Lichota 34, A. Miedźwiedź 45, 74, Buczek 52, 55, Kostrubiec 90) * Korona Łaszczów – BKS Bodaczów 0:3 (Chodacki 42, 62, Wróbel 90) * Sparta Łabunie – Roztocze Szczebrzeszyn 2:0 (Nowak 5, Zając 14) * Gryf Gmina Zamość – Huragan Hrubieszów 3:0 (Sałamacha 20, 26 Kushch-Vasylyshyn 76) * Olimpiakos Tarnogród – Huczwa Tyszowce 2:3 (Olekh 42, Mac 75-samobójcza – Ziółkowski 8, 86, Torba 18, )* Grom Różaniec – Victoria Łukowa 0:3 (Welman 24, Gałka 75-samobójcza, Pędlowski 87).

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna omega stary zamość zamojska klasa okręgowa potok sitno piłka nożna mężczyzn

Pozostałe informacje

Kraków, 15 września: powołanie Dowództwa Wojsk Medycznych

Polska armia ma nową formację: Dowództwo Wojsk Medycznych

Powołujemy Dowództwo Wojsk Medycznych, by mieć możliwość rozwoju całej medycyny pola walki i rozwoju personelu, zarówno żołnierzy jak i cywilów – mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Marihuana, mefedron i amfetamina. Ponad pół kilograma narkotyków u 31-latka

Marihuana, mefedron i amfetamina. Ponad pół kilograma narkotyków u 31-latka

Policjanci z Puław zatrzymali 31-latka, u którego znaleźli ponad pół kilograma narkotyków. Ten trafił już do zakładu karnego i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara nawet do 10 lat pobawienia wolności.
Przebudowa Parku Międzyosiedlowego to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców Chełma

17 mln zł na zieleń i rekreację. Rusza wielka przebudowa Parku Międzyosiedlowego

Ponad 17 milionów złotych, trzy nieudane przetargi, miesiące negocjacji i wreszcie jest podpisana umowa. Po latach mieszkańcy Chełma doczekali się przełomu: Park Międzyosiedlowy na os. XXX-lecia stanie się zieloną wizytówką miasta. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2026 roku.
Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy źli i rozczarowani

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Jesteśmy źli i rozczarowani

Górnik Łęczna w niedzielę był o dosłownie włos od wygrania pierwszego meczu w tym sezonie. Kiedy na zegarze wybiła 90 minuta zielono-czarni prowadzili w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3:1. Mimo to spotkanie zakończyło się remisem 3:3, a Rafał Adamski będzie się zapewne jakiś czas śnić po nocach defensywie i bramkarzowi Górnika. Jak niedzielne spotkanie podsumował trener Maciej Stolarczyk i gdzie należy szukać pozytywów przed kolejnym meczem?
Ikarus, zwiedzanie dworca, a na finał darmowa komunikacja
18 września 2025, 8:30

Ikarus, zwiedzanie dworca, a na finał darmowa komunikacja

Bezpłatne przejazdy zabytkowym Ikarusem, wycieczka po Dworcu Lublin z przewodnikiem, lekcje dla najmłodszych i atrakcje w strefie rozrywki – to tylko część wydarzeń, które miasto przygotowało na tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności. Na finał, 22 września, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo.
Wpływ rozwodu na życie codzienne

Wpływ rozwodu na życie codzienne

Rozwód to znacznie więcej niż tylko formalne zakończenie małżeństwa. To jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w życiu, który fundamentalnie zmienia codzienną rzeczywistość. Jest to proces złożony i często trudny emocjonalnie, dotykający niemal każdego aspektu - od porannej kawy pitej w samotności, po długoterminowe plany finansowe. Wiele osób w tym okresie czuje się przytłoczonych i niepewnych tego, co przyniesie przyszłość.
"Kolejarz" czeka na przebudowę. W przetargu nowe zapisy o "funkcji obronnej"

"Kolejarz" czeka na przebudowę. W przetargu nowe zapisy o "funkcji obronnej"

W Domu Kultury Kolejarz znajdzie się Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Przeniesie się tam również Teatr im. H. Ch. Andersena. W przetargu zmieniono pewne zapisy uwzględniające m.in. funkcję ochronną tego miejsca.
Milioner z Lubelskiego nagrodzi za poczęcie dziecka w jego hotelu

Milioner z Lubelskiego nagrodzi za poczęcie dziecka w jego hotelu

Sieć hoteli Arche rusza z nietypową kampanią, która ma zahamować kryzys demograficzny w Polsce. Milioner Władysław Grochowski zachęca do „poczęcia dziecka w trakcie pobytu” w hotelu.

Potok Sitno zaczął dobrze, ale później strzelała Omega Stary Zamość. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Potok Sitno zaczął dobrze, ale później strzelała Omega Stary Zamość. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Potok Sitno świetnie zaczął domowy mecz z Omegą Stary Zamość, ale potem musiał pogodzić się z dominacją gości i wysoką porażką. Ekipa Pawła Lewandowskiego wygrała aż 6:1, a dwa gole dla przyjezdnych strzelił były piłkarz ekipy z Sitna Aureliusz Miedźwiedź
"Życie warte rozmowy". Nietypowe tabliczki na lubelskich wiaduktach

"Życie warte rozmowy". Nietypowe tabliczki na lubelskich wiaduktach

Na wiaduktach i kładkach w Lublinie kilka dni temu pojawiły się tabliczki „Życie warte rozmowy. Porozmawiajmy...” z numerem telefonu 733 588 900, pod którym można całodobowo uzyskać pomoc.
Red Sielczyk wygrał czwarty mecz w sezonie

Klątwa Krzywdy wisi nad Orłem Czemierniki, Podlasie II wygrało w Milanowie

Podlasie II Biała Podlaska wywiozło komplet punktów z Milanowa. W meczu Absolwenta Domaszewnica z ŁKS Łazy obejrzeliśmy osiem goli. Unia Żabików pokonała na wyjeździe Lutnię Piszczac, a Sokół Adamów u siebie Grom Kąkolewnica. W meczu Az-Bud Komarówka Podlaska z Victorią Parczew kibice zobaczyli aż 11 goli.
56 chętnych do lubelskiej policji. Kiedy kolejne nabory?

56 chętnych do lubelskiej policji. Kiedy kolejne nabory?

56 kandydatów przystąpiło w weekend do pierwszych etapów rekrutacji do służby w lubelskiej policji. Na początek test wiedzy i sprawności fizycznej.

Banki krwi świecą pustkami. Lekarze biją na alarm
HARMONOGRAM AKCJI

Banki krwi świecą pustkami. Lekarze biją na alarm

Wrzesień to trudny czas dla krwiodawstwa. Po wakacjach magazyny nie zostały jeszcze uzupełnione, a krew potrzebna jest ciągle do ratowania życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza na cotygodniowe terenowe akcje oddawania krwi.
W Lubelskiem zawyły syreny. Prezydent Chełma apeluje o natychmiastowe szkolenia dla ludności

W Lubelskiem zawyły syreny. Prezydent Chełma apeluje o natychmiastowe szkolenia dla ludności

W sobotę w Świdniku i Chełmie zawyły syreny alarmowe, ale wielu mieszkańców nie wiedziało, jak się zachować. Prezydent Chełma uważa, że potrzeba "powszechnych szkoleń dla ludności cywilnej".
Walki na stadionie Sygnału nie brakowało, ale zdecydowanie bardziej konkretni byli piłkarze rezerw Górnika
ZDJĘCIA
galeria

Grad goli w lubelskiej okręgówce, Górnik II Łęczna rozbił Sygnał

To była rekordowa kolejka pod względem zdobyczy bramkowych. Na kolejnych obiektach gole padały jak z rogu obfitości
ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA
6. KOLEJKA

Wyniki:

Graf Chodywańce - Pogoń 96 Łaszczówka 2-1
Olimpiakos Tarnogród - Huczwa Tyszowce 2-3
Błękitni Obsza - Andoria Mircze 1-0
Potok Sitno - Omega Stary Zamość 1-6
Grom Różaniec - Victoria Łukowa 0-3
Korona Łaszczów - BKS Bodaczów 0-3
Sparta Łabunie - Roztocze Szczebrzeszyn 1925 2-0
Gryf Gmina Zamość - Huragan Gmina Hrubieszów 3-0

Tabela:

1. Bodaczów 6 18 26-3
2. Victoria 6 18 19-1
3. Graf 6 16 11-4
4. Gryf 6 12 19-10
5. Andoria 6 10 13-5
6. Huragan 6 10 12-15
7. Huczwa 6 9 16-12
8. Korona 6 9 15-13
9. Omega 6 8 15-15
10. Sparta 6 6 9-19
11. Błękitni 6 6 5-9
12. Grom 6 6 13-19
13. Roztocze 6 5 8-11
14. Pogoń 6 2 6-17
15. Potok 6 1 6-24
16. Olimpiakos 6 0 6-24

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 