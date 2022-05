Tur Turobin – Roztocze Szczebrzeszyn 1:0. Pozostałe wyniki Keeza zamojskiej klasy okręgowej

Niedzielny nie był może pięknym widowiskiem, ale niósł za sobą duży ciężar gatunkowy, bo goście po serii porażek chcieli przełamać się na terenie outsidera. Tymczasem w 18 minucie Piotr Kosidło wypatrzył Wiktora Ostrowskiego, a ten znalazł się sam na sam z bramkarzem ze Szczebrzeszyna i nie zmarnował okazji. Później obie ekipy miały jeszcze kilka szans na poprawę dorobku punktowego, ale wynik się już nie zmienił i komplet punktów został w Turobinie. – Za nami mecz walki, do którego kolejny raz przystąpiliśmy zaledwie w 12 zawodników. Między słupkami kolejny raz stanął Rafał Stachera, który przecież nominalnie nie jest bramkarzem. Do tego na własną prośbę w tym meczu zagrał Paweł Żyśko, który zmaga się z urazem. Z kolei kontuzja wykluczyła z gry Tomasza Kryka – wylicza Wojciech Stopa, trener Tura. – Biorąc pod uwagę te fakty i to, że Roztocze przyjechało do nas z nożem na gardle wielkie słowa uznania należą się wszystkim zawodnikom, którzy włożyli mnóstwo zdrowia by zdobyć w tym spotkaniu komplet punktów. Warte uwagi jest też to, że świetny mecz zagrał nasz prezes Mirosław Brodaczewski i nie dał za bardzo pograć swojemu chrześniakowi Konradowi z Roztocza. Cieszymy się z wygranej, na którą czekaliśmy od bardzo dawna. Nasza sytuacja w tabeli jest ciężka, ale będziemy walczyć w każdym kolejnym meczu o poprawienie dorobku punktowego. Najbliższym naszym celem jest powalczenie o awans z ostatniego miejsca w tabeli – dodaje trener Tura.

Po końcowym gwizdku sędziego minorowe nastroje zapanowały natomiast w ekipie Roztocza. – Dla nas był to mecz o życie, w którym chcieliśmy się przełamać po serii porażek. Rywale strzelili nam bramkę, a potem mimo kilku świetnych szans nie zdołaliśmy odmienić losów tego starcia. Najlepsze miał Konrad Brodaczewski, ale zabrakło skutecznej finalizacji – mówi Grzegorz Paczos, trener Roztocza. – Ponieśliśmy szóstą porażkę z rzędu, dlatego po spotkaniu oddałem się do dyspozycji zarządu. Do końca sezonu zostało jeszcze osiem kolejek więc utrzymanie wciąż jest realne. Chciałbym podziękować zarządowi za zaufanie, a szczególnie podziękować pani Ewie Siarkowskiej, która zawsze jest z nami i wspiera zespół z całych sił – dodał Paczos.

Tur Turobin – Roztocze Szczebrzeszyn 1:0 (1:0)

Bramka: Ostrowski (18).

Tur: Stachera – Biziorek, Śledź, M. Brodaczewski, Dobosz, K. Gałka (75 D. Gałka), D. Brodaczewski, Dziewa, Ostrowski, Żyśko – P. Kosidło.

Roztocze: Lembryk – Fiedor, Strenciwilk, Dycha, Pupiec, D. Kurzawa, Bajek (46 S. Kurzawa), Ligaj, Wróbel (75 Pudło), Żuk (60 Harkot) – K. Brodaczewski.

Sędziował: Swacha

Bramkarz trafia z jedenastki

Kolejne zwycięstwo odniosła Omega Stary Zamość. Tym razem ekipa Pawła Lewandowskiego pokonała w Łaszczowie tamtejszą Koronę

Wynik meczu w 14 minucie otworzył Daniel Samulak, który przejął piłkę na około 35 metrze, a następnie zdecydował się na indywidualne rajd. Snajper ekipy ze Starego Zamościa najpierw wyprzedził obrońcę, a następnie będąc w polu karnym minął bramkarza gospodarzy i wpakował piłkę do pustej bramki.

Kolejny gol dla gości padł w 69 minucie i znów jego autorem był Samulak, który wykończył kontrę swojej drużyny. Kibice w Łaszczowie mieli przy tym trafieniu ogromne pretensje do sędziego, który nie dopatrzył się ich zdaniem faulu w walce o piłkę w środku pola. W doliczonym czasie gry Samulak jeszcze raz urwał się obronie gospodarzy po czym został sfaulowany w polu karnym i arbiter wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł bramkarz gości Krzysztof Hadło i udowodnił, że wybór jego osoby do strzelania rzutów karnych jest nieprzypadkowy uderzając mocno i bardzo precyzyjnie do siatki Korony. Tym samym golkiper Omegi ma na swoim koncie w tym sezonie już trzy gole – poza Koroną w meczach z Turem Turobin i Pogonią 96 Łaszczówka.

KEEZA ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Olimpia Miączyn – Andoria Mircze 1:0 (Łyp 11) * Korona Łaszczów – Omega Stary Zamość 0:3 (Samulak 14, 70, Hadło 90) * Metalowiec Goraj – Granica Lubycza Królewska 1:1 (Mateusz Dzwolak 48 – Olenkiewicz 38) * Sparta Łabunie – Olimpiakos Tarnogród 2:2 (Wójcicki 37, Stec 45 - Rutyna 19, Świtała 90) * Włókniarz Frampol – Tanew Majdan Stary 1:1 (Branewski 58 – P. Papierz 90) * Błękitni Obsza – Victoria Łukowa 2:1 (bramki dla Błękitnych: Ł. Mazurek 56, Stelmach 72).