AZS AWF Biała Podlaska ma nowych rozgrywających i skrzydłowego

Barwy AZS AWF Biała Podlaska reprezentować będzie Dawid Petlak. To środkowy rozgrywający, który pierwsze kroki w juniorskiej piłce ręcznej stawiał w Zagłębiu Sosnowiec. Grał też w Górniku Zabrze, z którym wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski juniorów młodszych w 2022 roku, a rok później został mistrzem Polski juniorów.

Nowy nabytek akademików ma 20 lat, jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Płocku. W minionym sezonie reprezentował barwy Zepter KPR Legionowo, w Orlen Superlidze. W lidze zawodowej wystąpił w 17 spotkaniach, w których zdobył 31 bramek i zaliczył 22 asysty. W 2022 roku rozgrywający powoływany był do reprezentacji Polski juniorów.

Petlak grał już w hali przy ulicy Marusarza w Białej Podlaskiej. Jesienią ubiegłego roku przyjechał z Zepter KPR Legionowo na mecz Pucharu Polski. AZS AWF przegrał 21:27, a środkowy rozgrywający zdobył pięć bramek.

Na lewym rozegraniu występował będzie Eryk Semeniuk. To wychowanek UKS Olimpia Biała Podlaska, tegoroczny absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP z Płocka. W zespole, który uczestniczył w rozgrywkach w grupie A I ligi, wystąpił w 21 spotkaniach, w których zdobył 48 bramek. SMS z Płocka miał też zespół w grupie C. Tam również zagrał w dwóch spotkaniach, rzucając 9 goli.

Semeniuk uczestniczył też w rozgrywkach juniorskich z Olimpią Biała Podlaska. Na szczeblu wojewódzkim, a następnie w MP juniorów zagrał siedem spotkań i zdobył 50 bramek.

Bialski klub planuje wypożyczyć 19-letniego piłkarza do I-ligowego SBR Podlasie Nowe Piekuty.

Z kolei z Padwy Zamość, której jest wychowankiem, do kadry AZS AWF Biała Podlaska dołączył 21-letni skrzydłowy Patryk Książka. W sezonie 2023/2024 był wypożyczony do AZS UMCS Lublin. Występował też tam w minionych rozgrywkach. Rozegrał 24 mecze w I lidze (grupa C), zdobył 93 bramki i zajął z zespołem szóste miejsce.