Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska zagrają w Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

Do tej pory nasi reprezentanci w I Lidze Centralnej nie mieli okazji zmierzyć się w okresie przygotowawczym. Pierwszy raz będą mogli to uczynić w sobotę. Drużyny trenerów Dzmitrya Tsikhana (KPR Padwa) i Łukasza Kandory (AZS AWF Biała Podlaska) mają już za sobą gry kontrolne.

Zamościanie w ostatni weekend walczyli w I Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, który został rozegrany w Ciechanowie. Tomasz Fugiel i spółka zmierzyli się najpierw z miejscowym Jurandem, a następnie z zespołem SMS ZPRP I Kielce. W obu spotkaniach okazali się minimalnie gorsi. Z ekipą z Ciechanowa przegrali 30:32, zaś z kielczaniami 31:32.

Z kolei bialczanie gościli u siebie AZS UMCS Lublin. Zespoły zagrały w dość nietypowym formacie - 4x20 minut. Była to doskonała okazja do sprawdzenia ustawień i przećwiczenia nowych rozwiązań w ataku i obronie. Mecz wygrali podopieczni trenera Kandory 47:29.

– Jesteśmy po dwóch tygodniach ciężkiej pracy. Zawodnicy mają obiecane, że zejdziemy trochę z obciążeń. Cieszy to, że każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Do poprawy jest wszystko – mówił po meczu opiekun bialczan Łukasz Kandora.

W VI Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza w Zwoleniu, oprócz KPR Padwy Zamość i AZS AWF Biała Podlaska wezmą też udział gospodarze Enea Orlęta Zwoleń i AZS UW Handball Warszawa. Obie drużyny zmierzą się na otwarcie zawodów. O godzinie 13 zaplanowano mecz AZS AWF Biała Podlaska i KPR Padwy Zamość.

Po południu rozegrane zostanie spotkanie o trzecie miejsce w Memoriale (przegrani z pierwszych meczów) oraz finał (zwycięzcy). Dla kibiców AZS AWF ważną informacją będzie fakt, że dzień wcześniej, w piątek, ich ulubieńcy zmierzą się kontrolnie w Puławach z miejscowymi Azotami.

Mecz z Gwardią przełożony

Na pierwszą kolejkę I Ligi Centralnej zaplanowany został domowy mecz AZS AWF Biała Podlaska z KSPR Gwardią Koszalin (12-14 września). Niestety, w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe rozegranie tego spotkania. Powodem jest brak dostępności hali ACEPiR przy ulicy Marusarza. W tym czasie odbędzie się Zjazd Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

Znamy już nową datę przełożonego spotkania z zespołem z Koszalina. Mecz zostanie rozegrany 1 października (środa), o godzinie 17. Tym samym pierwszym spotkaniem akademików w nowym sezonie 2025/2026 będzie wyjazdowe starcie w ramach drugiej kolejki, w którym zmierzą się z ekipą Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź.