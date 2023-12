Dziś mecz Polska - Japonia. "To bardzo niewygodny rywal" (zapowiedź)

Reasumując, przed Biało-czerwonymi pięć kluczowych spotkań, z których trzeba wygrać cztery, by zapewnić sobie miejsce w najlepszej ósemce turnieju. Podopieczne Arne Senstada nie ukrywają, że w szatni mówi się otwarcie o tej fazie mistrzostw, także ze względu na możliwość awansu do turnieju przedolimpijskiego.

Jakim rywalem są Japonki? Azjatki zachwyciły w sparingach przed mundialem, gdy wygrały z Hiszpanią, Serbią i Argentyną. Tu w Herning były o włos od remisu z Niemkami, tracąc gola na dwie sekundy przed końcową syreną. Grają w zupełnie innym stylu niż ten znany w Europie, opierając się na ogromnej ruchliwości zawodniczek. To nie tylko mistrzynie kontry, tak jak grały zawsze Koreanki, ale ekipa o nieszablonowym ataku pozycyjnym z ciągłą zmianą pozycji.

Aleksandra Tomczyk użyła nawet potocznego słowa „zwodne”, określając sobotnie rywalki. Miała na myśli umiejętności gry na zwodzie Azjatek, ale to słowo jest rzadko używanym wariantem przymiotnika zwodniczy. Niech więc nikt nie spodziewa się łatwej przeprawy.

Natsuki Aizawa i jej koleżanki naprawdę mogą pokonać każdego faworyta. Prawdopodobnie w składzie Biało-czerwonych nastąpią dwie zmiany. Do protokołu wpisane będą Aleksandra Zimny i Mariola Wiertelak, które czwartkową rywalizację z Iranem obejrzały z trybun. W zestawieniu Polek najpewniej zabraknie zawodniczki MKS FunFloor Lublin Pauliny Masny oraz obrotowej Nikoli Głębockiej.

- Japonki zaskoczyły wszystkich grą i zwycięstwem w turnieju w Hiszpanii, to bardzo niewygodny rywal, wykorzystujący do maksimum swoją szybkość, zwody i stosujący wiele form „podpuszczania” przeciwnika – tłumaczy Monika Marzec, asystentka selekcjonera naszej kadry i legenda lubelskiego szczypiorniaka. Zapytana o to, czym mogą przeciwstawić się Polki, odpowiada, że atutem Biało-czerwonych będzie siła, a kluczem do sukcesu - uwaga.

- Azjatki w obronie zmieniają wysokość ustawienia, skromne warunki fizycznie nie pozwalają im na grę blokiem, ale za każdym razem szukają piłki i przechwytu, który daje im kontry. W ataku lubują się w nieszablonowych zagraniach, przekładaniu piłki z ręki do ręki i w oszukiwaniu przeciwnika. Potrzebujemy szybkich skrzydłowych, potrzebujemy rzutu z drugiej linii, stąd decyzja o wprowadzeniu do protokołu Marioli Wiertelak i Oli Zimny – kończy zdobywczyni Pucharu EHF z 2001 roku.

Grupa F

Rozegrane mecze:

Niemcy – Japonia 31:30

Polska – Iran 35:15

Tabela:

1. Polska 2 (35:15)

2. Niemcy 2 (31:30)

3. Japonia 0 (30:31)

4. Iran 0 (15:35)

Do rozegrania:

Sobota, 2 grudnia, 18.00 Iran – Niemcy

Sobota, 2 grudnia, 20.30 Polska – Japonia

Poniedziałek, 4 grudnia, 18.00 Japonia – Iran

Poniedziałek, 4 grudnia, 20.30 Niemcy – Polska