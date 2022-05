MKS Padwa Zamość z kolejnym cennym zwycięstwem [zdjęcia]

Zamościanie nie byli faworytem starcia ze Stalą. Mimo to stanęli na wysokości zadania i od początku dzielnie walczyli o korzystny wynik. Przyjezdni zdecydowali się na grę wysoką obroną, co zdecydowanie utrudniało prowadzenie gry Hubertowi Obydziowi. Nie było łatwo zdobywać bramki. Pierwsza odsłona zakończyła się wygraną przyjezdnych 13:12.

Po zmianie stron nadal toczyła się zacięta walka. Dopiero w 50 min zamościanie odskoczyli na 23:19. Dobrze w tym okresie spisywali się Kacper Mchawrab, Hubert Obydź, Szymon Fugiel i Kacper Adamczuk. Trzy minuty przed końcem, po trafieniu Gabriela Olichwiruka przewaga wzrosła do 29:20. W końcówce dwie bramki zdobył jeszcze młodziutki Dawid Skiba i pewna wygrana Padwy stała się faktem. Tytuł MVP trafił w ręce bramkarza miejscowych Mateusza Gawrysia. –Konsekwentnie wracaliśmy do obrony, a w ataku funkcjonowały wyuczone zagrywki, co zadecydowało zwycięstwie – powiedział Gawryś.

MKS Padwa Zamość – Budnex Stal Gorzów Wielkopolski 31:23 (12:13)

MKS Padwa: Gawryś, Kozłowski – Orlich 7, Mchawrab 5, Olichwiruk 4, K. Adamczuk 3, Puszkarski 3, Sz. Fugiel 2, Małecki 2, Obydź 2, Skiba 2, Mehdizadeh 1, A. Adamczuk, Bajwoluk, Pomiankiewicz, Szymański. Kary: 12 minut.

Komplet punktów stracił AZS AWF Biała Podlaska przegrywając na wyjeździe z Warmią Energa Olsztyn 32:34.

Warmia Energa Olsztyn – AZS AWF Biała Podlaska 34:32 (17:15)

AZS BP: Wiejak 1, Adamiuk, Ostrowski – Urbaniak 5, Ziółkowski 4, Kozycz 4, Łazarczyk 6, Maksymczuk 4, Niedzielenko 4, Stefaniec 1, Baranowski 1, Mazur 1, Kandora 1, Tarasiuk, Wójcik, Antoniak. Kary: 12 minut. Dyskwalifikacja: Łukasz Kandora w 55 min, z gradacji.