MKS FunFloor Perła Lublin ma nową obrotową

Potwierdziły się nasze doniesienia – Patrycja Noga rzeczywiście stała się nową zawodniczką klubu z Lublina. To utytułowana kołowa swoją przygodę z piłką ręczną zaczynała w UKS Conrad Gdańsk. Później grała w UKS PCM Kościerzyna i SPR Pogoń Szczecin. Z tym drugim klubem zdobyła brązowy i srebrny medal mistrzostw Polski. Później przeniosła się do Zagłębia Lubin, gdzie wywalczyło kolejne srebro oraz dwa złota.

– Kończył mi się kontrakt i długo zastanawiałam się w którą stronę wykonać krok. Zadecydowało wiele czynników. Głównymi były chęć rozwoju, głód gry i ambicje. Przechodzę z ekipy obecnego mistrza Polski do 22-krotnego złotego medalisty. Do klubu z tradycjami, którego celem jest powrót na ligowy tron. Chciałabym dołożyć solidną cegiełkę do sukcesu tego zespołu. Na pewno mam tu sobie coś do udowodnienia. Lublin zawsze walczy o najwyższe cele, a presja nie jest mi obca. Cieszę się także, że będę mogła grać przed lubelską publicznością. Takich kibiców życzyłby sobie każdy zawodnik – tłumaczy klubowej stronie Patrycja Noga.

– Pamiętam Patrycję z czasów, gdy była młodzieżową reprezentantką Polski. Jest ona bardzo pracowitą i ambitną osoba. Ma duże umiejętności. Trzy lata w Zagłębiu nie wzięły się znikąd. Trafiając tam, musiała prezentować odpowiedni poziom. Nie mi oceniać kwestię mniejszej ilości minut tej zawodniczki w drużynie z Lubina. Gdy grała w Szczecinie w szerszym wymiarze czasowym, to prezentowała się świetnie. Wierzę w to, że w Lublinie udowodni jak dobrą jest zawodniczką – mówi klubowej stronie Monika Marzec.

To dopiero początek transferowej ofensywy MKS. W najbliższych dniach klub oficjalnie powinien potwierdzić pozyskanie Marianny Rebicovej. 29-letnia rozgrywająca to jedna z ważniejszych postaci w słowackiej piłce ręcznej i podpora Iuventy Michalovce, czyli najważniejszej drużyny klubowej naszych południowych sąsiadów.

Z lubelskim klubem jest łączona również Magdalena Więckowska. 22-letnia zawodniczka Suzuki Korona Handball Kielce to jedna z największych gwiazd Superligi. W niedawno zakończonym sezonie zajęła drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelczyń rozgrywek – w 26 występach pokonywała bramkarki rywalek aż 169 razy.

Do Lublina trafi prawdopodobnie jeszcze jedna zawodniczka klubu z województwa świętokrzyskiego. Będzie to 18-letnia Michalina Pastuszka, jeden z największych talentów polskiej piłki ręcznej. Środkowa rozgrywająca w debiutanckim sezonie na najwyższym szczeblu zaliczyła 15 meczów, w których zdobyła 39 bramek.

Ostatnim transferem, który chcą przeprowadzić lublinianki jest pozyskanie Karoliny Sarneckiej, 27-letniej golkiperki Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Wzmocnienie tej pozycji jest koniecznością, bo w lecie z Lublina odeszła Marina Razum.

Lubelskie szczypiornistki okres przygotowawczy rozpoczną w połowie lipca. Sztab szkoleniowy ma w planach udział w trzech turniejach, z czego jeden powinien zostać zorganizowany w Lublinie.