Nowa rozgrywająca w MKS Funfloor Lublin

Ten transfer to efekt wielotygodniowych zabiegów lubelskiego klubu. Mierząca 180 cm wzrostu rozgrywająca szczypiorniaka uczyła się w UKS Cisowa Gdynia Później występowała w MTS Kwidzyn oraz UKS PCM Kościerzyna. W sezonie 2019/2020 dołączyła do KPR Gminy Kobierzyce, gdzie spotkała Edytę Majdzińską. Na Dolnym Śląsku spędziła aż cztery sezonu, stawała na podium mistrzostw Polski, a także wywalczyła krajowy puchar. Dla Kobierek zagrała 91 razy i zdobyła aż 165 bramek. Charakteryzuje ją żelazne zdrowie, bo od dwóch lat nie opuściła żadnego meczu Superligi. – Wszyscy są tu nastawieni na ciężką pracę. To klub z wielkimi tradycjami i wszyscy chcemy, by wrócił na ligowy szczyt. Wierzę, że nam się uda i mam zamiar mieć w tym swój udział. Jestem szczęśliwa, że będę częścią tego zespołu. Przekonała mnie perspektywa walki o najwyższe cele i wszyscy ludzie związani z lubelską drużyną na czele z trenerką i prezesem. Nie mogę się już doczekać występów przed lubelską publicznością – dodaje klubowym mediom Karolina Wicik. - Karolina jest wciąż młodą zawodniczką. W mojej ocenie jest to szczypiornistka niezwykle perspektywiczna, która będzie stanowić wartość dodatnią do lubelskiego zespołu. Będzie kolejnym elementem, który składa się na całość naszej drużyny. Jej dużym atutem jest wszechstronność – mówi Edyta Majdzińska.

Pozyskanie Wicik kończy ruchy transferowe MKS FunFloor Lublin w tym sezonie. Przypomnijmy, że do klubu dołączyło łącznie 7 zawodniczek. Oprócz Wicik z KPR Gminy Kobierzyce przyszły Aleksandra Tomczyk i Aleksandra Olek, a z TuS Metzingen przybyła inna kadrowiczka – Magda Balsam. Do kompletu trzeba dodać Chorwatkę Stelę Posavec i Czeszkę Sarę Kovarovą oraz przybyłą z rezerw Karolinę Osowską. Niestety wiadomo już, że sporą część sezonu opuści Olek. Kołowa MKS FunFloor zerwała więzadła krzyżowe i czeka ją dłuższa przerwa.