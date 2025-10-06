Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Azoty Puławy lepsze od Piotrkowianina Piotrków Trybunalski

Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski
Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski (fot. Azoty Puławy)

W szóstej kolejce Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 30:29. Była to pierwsza wygrana podopiecznych Patryka Kuchczyńskiego w tym sezonie przed własną publicznością

Dla puławian było to bardzo ważne spotkanie. Gospodarze mieli na koncie tylko jedno zwycięstwo i trzy porażki. Mecz rozpoczął się od wykorzystanego rzutu karnego przez Ignacego Jaworskiego (1:0). Goście odpowiedzieli celnym trafieniem Piotra Rutkowskiego (1:1). W piątej minucie, po serii trzech goli z rzędu, za sprawą Krzysztofa Komarzewskiego, Dana-Emila Racotey i Krzysztofa Łyżwy miejscowi wyszli na 4:1.

Azoty dobrze radziły sobie w grze w osłabieniu. Po jednym z nich w 20 min Dmytro Artemenko podwyższył wynik rywalizacji na 12:6. Cztery minuty przed końcem pierwszej odsłony Racotea trafił na 14:10. Wynik tej części gry, prawie równo z końcową syreną, ustanowił rzutem z koła Dawid Cacak, który otrzymał dokładne podanie od Komarzewskiego (18:14).

Po zmianie stron pierwsi do siatki trafili gospodarze (Szymon Działakiewicz na 19:14). Następnie do bramki Piotrkowianina trafili Ignacy Jaworski z rzutu karnego, Jan Antolak, Działakiewicz (21:16). Po kolejnym karnym, wykorzystanym przez Jaworskiego, Azoty prowadziły 23:17. Przyjezdni nie zamierzali szybko oddać pola. Goście dążyli do zmiany niekorzystnego dla siebie rezultatu. Cztery minuty przed końcem Patryk Grzesik doprowadził do remisu 28:28. Natychmiast odpowiedział Krzysztof Łyżwa. Ponownie Grzesik doprowadził do remisu 29:29. Na minutę przed końcem akcję z lewego skrzydła trafieniem wykończył Artemenko (30:29). Goście próbowali jeszcze doprowadzić do remisu.

Na szczęście dla gospodarzy, rywalom nie udało się odmienić losów spotkania. Tym samym, po serii trzech porażek z rzędu, Azoty Puławy pokonały Piotrkowianina 30:29.

Azoty Puławy - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 30:29 (18:14)

Azoty: Petkovski, Ciupa - Jaworski 7, Artemenko 5, Działakiewicz 4, Racotea 4, Łyżwa 3, Wisiński 2, Cacak 2, Komarzewski 2, Antolak 1, Curzytek. Kary: 10 min.

Piotrkowianin: Kot, Chmurki - Grzesik 8, Rutkowski 6, Szopa 4, Dróżdż 2, Gogola 2, Mastalerz 2, Filipowicz 2, Pożarek 1, Wawrzyński 1, Jurczenia 1, Stolarski, Makowiejew. Kary: 6 min.

MVP: Franciszek Jurczenia (Piotrkowianin).

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
6. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Orlen Wisła Płock 25:33
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Zagłębie Lubin 30:22
Industria Kielce - MMTS Kwidzyn 38:23
Netland MKS Kalisz - Wybrzeże Gdańsk 34:41
Azoty Puławy - Piotrkowianin 30:29
Stal Mielec - Gwardia Opole
Zepter Legionowo - pauza

Tabela:

1. Płock 6 18 230-144
2. Kielce 5 15 189-127
3. Wybrzeże 6 14 205-197
4. Ostrovia 6 10 176-172
5. Stal Mielec 5 9 133-134
6. Chrobry Głogów 6 9 160-168
7. MKS Kalisz 6 9 176-187
8. MMTS Kwidzyn 6 8 168-189
9. Azoty Puławy 5 5 143-161
10. Legionowo 5 4 131-134
11. Piotrkowianin 6 4 165-198
12. Gwardia Opole 5 3 135-166
13. Zagłębie Lubin 5 0 140-174

