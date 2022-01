Trzech zawodników Azotów Puławy walczy o wyjazd na finały mistrzostw Europy

Za reprezentacją trzydniowy, rozegrany pod koniec 2021 roku, turniej 4 Nations Cup w Gdańsku. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce, a selekcjoner podjął decyzję kogo powoła na trzeci, już ostatni, etap przygotowań do finałów ME. Z kadrą pożegnali się: bramkarz Miłosz Wałach, lewoskrzydłowy Mikołaj Czapliński, prawoskrzydłowy Krzysztof Komarzewski, obrotowy Bartłomiej Bis oraz prawy rozgrywający Wiktor Tomczak. Takiej decyzji można się było spodziewać. Czapliński i Wałach to debiutanci w kadrze, z kolei Tomczak i Bis zanim przyjechali do Gdańska zdołali dwa razy założyć koszulkę z orzełkiem na piersi. Niewiele więcej spotkań w narodowych barwach miał Komarzewski. Wymieniona piątka ponadto przegrała rywalizację z konkurentami na swoich pozycjach.

Nadzieją na wyjazd na Euro żyją nadal trzej gracze Azotów Puławy. Najbardziej doświadczonym jest leworęczny prawy rozgrywający Rafał Przybylski. I on raczej powinien pozostać w kadrze na ME. Jest jedynym „rasowym” rozgrywającym z lewą ręką. Selekcjoner będzie szukał jeszcze rozwiązań z graczami praworęcznymi na prawym rozegraniu – co nie jest wariantem doskonałym.

Z dużymi szansami na wyjazd na turniej finałowy na Węgrzech i Słowacji, od 13 do 30 stycznia, trenuje obrotowy z Puław Dawid Dawydzik. Zaliczył bardzo dobry występ podczas turnieju w Gdańsku, powinien być solidnym ogniwem w obronie.

O miejsce w samolocie do Bratysławy walczyć będzie trzeci z zawodników Azotów, bramkarz Mateusz Zembrzycki. W gronie Adama Morawskiego z Płocka i Mateusza Korneckiego z Kielc puławianin jest debiutantem. Wprawdzie ma za sobą dwa listopadowe mecze ze Szwecją oraz występ przeciwko Tunezji, ale to wciąż bardzo skromny dorobek.

O wyjazd na finały ME powalczy 21 zawodników. Ostatnim sprawdzianem będzie trzydniowy turniej w Cuence, w Hiszpanii (6-8 stycznia). Polska zagra z Iranem (6 stycznia, godzina 18.30), Japonią (7 stycznia, 18.30) i Hiszpanią (8 stycznia, 20.30). Transmisja spotkań w TVP Sport. W finałach Euro Polska rywalizować będzie w Bratysławie, gdzie jej grupowymi rywalami będą Austria, Białoruś i Niemcy.

Skład reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych na zgrupowanie w Płocku:

Bramkarze: Mateusz Kornecki (Łomża Vive Kielce), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock), Mateusz Zembrzycki (Azoty Puławy).

Lewoskrzydłowi: Jan Czuwara (Vardar Skopje, Macedonia), Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock).

Lewi rozgrywający: Kacper Adamski (Energa MKS Kalisz), Melwin Beckman (Aranas HK, Szwecja), Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg, Niemcy), Ariel Pietrasik (TSV St. Otmar St. Gallen, Szwajcaria), Damian Przytuła (Górnik Zabrze), Szymon Sićko (Łomża Vive Kielce).

Środkowi rozgrywający: Piotr Jędraszczyk (Piotrkowianin), Michał Olejniczak (Łomża Vive Kielce), Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz).

Prawi rozgrywający: Rafał Przybylski (Azoty Puławy).

Prawoskrzydłowi: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Arkadiusz Moryto (Łomża Vive Kielce).

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Azoty Puławy), Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk, Niemcy), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain, Francja), Patryk Walczak (Vardar Skopje, Macedonia).