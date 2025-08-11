Z Ligi Mistrzów do Azotów Puławy

Po zawirowaniach związanych z wycofaniem się sponsora strategicznego Grupy Azoty Puławy, puławskiemu klubowi udało się skompletować kadrę na sezon 2025/2026 i przystąpić do treningów.

Drużynę nadal poprowadzi Patryk Kuchczyński, a pomagał mu będzie Piotr Dropek. Z składu z minionego sezonu zostało czterech zawodników. To rozgrywający Jan Antolak, Kuba Bereziński i Gustaw Kowalik oraz obrotowy Ignacy Jaworski.

Kadrę uzupełnili przede wszystkim gracze Górnik Zabrze, który nie otrzymał licencji na grę w Orlen Superlidze oraz szczypiorniści zagraniczni.

Pod okiem trenera Kuchczyńskiego drużyna rozegrała pierwsze gry kontrolne - uczestniczyła w Mielcu, w XIII Memoriale Antoniego Weryńskiego.

Puławianie zmierzyli się tam z zespołami z Orlen Superligi. Najpierw zagrali z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, któremu ulegli minimalnie (36:37).

Następnie, w spotkaniu o trzecie miejsce, nie dali rady Corotop Gwardii Opole, przegrywając 28:34. Memoriał wygrali gospodarze, beniaminek Orlen Superligi, Handball Stal Mielec.

- Pojechaliśmy na turniej do Mielca po tygodniu pracy i zaledwie czterech zajęciach z piłkami. Mamy większość nowych graczy i potrzebujemy czasu na zgranie zespołu. W meczu z Piotrkowianinem nawiązaliśmy równorzędną walkę, a wynik wahał się do końcowej syreny. W końcówce popełniliśmy zbyt dużo błędów i ulegliśmy różnicą jednej bramki - tłumaczy Piotr Dropek, drugi trener Azotów Puławy.

- Z kolei w starciu z Gwardią pierwsza połowa była wyrównana, w drugiej zabrakło nam trochę sił. Na obecnym etapie przygotowań nie jesteśmy jeszcze w stanie grać dwóch spotkań dzień po dniu - dodaje szkoleniowiec.

W piątek Azoty rozegrają kolejny mecz kontrolny. W Puławach zmierzą się z AZS UW Warszawa.

Od poniedziałku do zajęć Azotów dołączył rozgrywający, reprezentant Polski, Szymon Działakiewicz (25 lat), który ostatnio występował w Górniku Zabrze.

Szczypiornista grał w UKS Dziewiątka Legnica, SMS ZPRP Gdańsk, Gwardii Opole, VfL Gummersbach, Redbergslids IK, SC Pick Szeged, GWD Inden oraz ostatnio w Górniku. W sezonie 2023/2024 z drużyną Pick Szeged Działakiewicz rywalizował w Lidze Mistrzów.

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Azoty Puławy 37:36 (18:20)

Azoty: Petkowski, Ciupa - Wisiński 6, Racotea 5, Antolak 5, Komarzewski 2, Jaworski 4, Artemenko 6, Łyżwa 4, Curzytek 2, Cacak 1, Adamczewski 1, Kowalik, Bereziński.

Corotop Gwardia Opole - Azoty Puławy 34:28 (18:16)

Azoty: Petkowski, Ciupa - Racotea 2, Komarzewski 4, Łyżwa 4, Wisiński 3, Jaworski 11, Savitsky 1, Artemenko 1, Antolak 2, Bereziński, Kowalik, Curzytek, Adamczewski.

Pozostałe wyniki XIII Memoriału Antoniego Weryńskiego:

Półfinał: Handball Stal Mielec - Corotop Gwardia Opole 33:33 (19:15) rzuty karne 4:2 * finał: Handball Stal Mielec – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 30:28 (14:14).

Klasyfikacja końcowa: 1. Handball Stal Mielec, 2. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, 3. Corotop Gwardia Opole, 4. Azoty Puławy.

Kadra Azotów Puławy na sezon 2025/2026:

Bramkarze: Paweł Ciupa, Andrej Petkovski;

Rozgrywający: Jan Antolak, Kuba Bereziński, Jakub Curzytek, Szymon Działakiewicz, Gustaw Kowalik, Krzysztof Łyżwa, Racotea Dan-Emil, Daniel Wisiński;

Skrzydłowi: Rafał Adamczewski, Dmytro Artemenko, Krzysztof Komarzewski, Pavlo Savytskyi;

Obrotowi: Dawid Cacak, Ignacy Jaworski.

Trener: Patryk Kuchczyński. II trener: Piotr Dropek. Fizjoterapeuta: Andrzej Karpiński. Masażysta: Michał Majcher.