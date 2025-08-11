Z Ligi Mistrzów do Azotów Puławy

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Reprezentacyjny rozgrywający Górnika Zabrze Szymon Działakiewicz dołączył do Azotów Puławy
Reprezentacyjny rozgrywający Górnika Zabrze Szymon Działakiewicz dołączył do Azotów Puławy (fot. GornikZabrze.handball)

Mocno przebudowana drużyna Azotów Puławy ma za sobą pierwsze gry kontrolne. Od poniedziałku z zespołem trenuje rozgrywający Górnika Zabrze

Po zawirowaniach związanych z wycofaniem się sponsora strategicznego Grupy Azoty Puławy, puławskiemu klubowi udało się skompletować kadrę na sezon 2025/2026 i przystąpić do treningów.

Drużynę nadal poprowadzi Patryk Kuchczyński, a pomagał mu będzie Piotr Dropek. Z składu z minionego sezonu zostało czterech zawodników. To rozgrywający Jan Antolak, Kuba Bereziński i Gustaw Kowalik oraz obrotowy Ignacy Jaworski.

Kadrę uzupełnili przede wszystkim gracze Górnik Zabrze, który nie otrzymał licencji na grę w Orlen Superlidze oraz szczypiorniści zagraniczni.

Pod okiem trenera Kuchczyńskiego drużyna rozegrała pierwsze gry kontrolne - uczestniczyła w Mielcu, w XIII Memoriale Antoniego Weryńskiego.

Puławianie zmierzyli się tam z zespołami z Orlen Superligi. Najpierw zagrali z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, któremu ulegli minimalnie (36:37).

Następnie, w spotkaniu o trzecie miejsce, nie dali rady Corotop Gwardii Opole, przegrywając 28:34. Memoriał wygrali gospodarze, beniaminek Orlen Superligi, Handball Stal Mielec.

- Pojechaliśmy na turniej do Mielca po tygodniu pracy i zaledwie czterech zajęciach z piłkami. Mamy większość nowych graczy i potrzebujemy czasu na zgranie zespołu. W meczu z Piotrkowianinem nawiązaliśmy równorzędną walkę, a wynik wahał się do końcowej syreny. W końcówce popełniliśmy zbyt dużo błędów i ulegliśmy różnicą jednej bramki - tłumaczy Piotr Dropek, drugi trener Azotów Puławy.

- Z kolei w starciu z Gwardią pierwsza połowa była wyrównana, w drugiej zabrakło nam trochę sił. Na obecnym etapie przygotowań nie jesteśmy jeszcze w stanie grać dwóch spotkań dzień po dniu - dodaje szkoleniowiec.

W piątek Azoty rozegrają kolejny mecz kontrolny. W Puławach zmierzą się z AZS UW Warszawa.

Od poniedziałku do zajęć Azotów dołączył rozgrywający, reprezentant Polski, Szymon Działakiewicz (25 lat), który ostatnio występował w Górniku Zabrze.

Szczypiornista grał w UKS Dziewiątka Legnica, SMS ZPRP Gdańsk, Gwardii Opole, VfL Gummersbach, Redbergslids IK, SC Pick Szeged, GWD Inden oraz ostatnio w Górniku. W sezonie 2023/2024 z drużyną Pick Szeged Działakiewicz rywalizował w Lidze Mistrzów.

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Azoty Puławy 37:36 (18:20)

Azoty: Petkowski, Ciupa - Wisiński 6, Racotea 5, Antolak 5, Komarzewski 2, Jaworski 4, Artemenko 6,  Łyżwa 4, Curzytek 2, Cacak 1, Adamczewski 1, Kowalik, Bereziński.

Corotop Gwardia Opole - Azoty Puławy 34:28 (18:16)

Azoty: Petkowski, Ciupa - Racotea 2, Komarzewski 4, Łyżwa 4, Wisiński 3, Jaworski 11, Savitsky 1, Artemenko 1, Antolak 2, Bereziński, Kowalik, Curzytek, Adamczewski.

Pozostałe wyniki XIII Memoriału Antoniego Weryńskiego:

Półfinał: Handball Stal Mielec - Corotop Gwardia Opole 33:33 (19:15) rzuty karne 4:2 * finał: Handball Stal Mielec – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 30:28 (14:14).

Klasyfikacja końcowa: 1. Handball Stal Mielec, 2. Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, 3. Corotop Gwardia Opole, 4. Azoty Puławy.

Kadra Azotów Puławy na sezon 2025/2026:

Bramkarze: Paweł Ciupa, Andrej Petkovski;

Rozgrywający: Jan Antolak, Kuba Bereziński, Jakub Curzytek, Szymon Działakiewicz, Gustaw Kowalik, Krzysztof Łyżwa, Racotea Dan-Emil, Daniel Wisiński;

Skrzydłowi: Rafał Adamczewski, Dmytro Artemenko, Krzysztof Komarzewski, Pavlo Savytskyi;

Obrotowi: Dawid Cacak, Ignacy Jaworski.

Trener: Patryk Kuchczyński. II trener: Piotr Dropek. Fizjoterapeuta: Andrzej Karpiński. Masażysta: Michał Majcher.

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
26. KOLEJKA

Wyniki:

Gwardia Opole - Górnik Zabrze 29:35
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Azoty Puławy 36:33
MMTS Kwidzyn - Zagłębie Lubin 29:21
Chrobry Głogów - Industria Kielce 29:43
Piotrkowianin - Orlen Wisła Płock 22:42
Śląsk Wrocław - Energa MKS Kalisz 34:30
Zepter Legionowo - Wybrzeże Gdańsk 28:33

Tabela:

1. ORLEN Wisła Płock 26 75 894-581
2. Kielce 26 75 991-672
3. Ostrovia 26 54 824-783
4. Chrobry Głogów 26 46 781-770
5. Górnik Zabrze 26 41 777-771
6. Wybrzeże 26 41 771-798
7. Gwardia Opole 26 41 767-781
8. MKS Kalisz 26 35 713-750
9. MMTS Kwidzyn 26 31 728-758
10. Zagłębie Lubin 26 31 709-816
11. Azoty Puławy 26 30 824-910
12. Piotrkowianin 26 22 737-883
13. Legionowo 26 17 709-790
14. Śląsk 26 7 658-820

