Poznaliśmy pary I rundy Pucharu Polski na szczeblu LZPN

Losowanie pokazało, że już na tym etapie może dojść do kilku interesujących konfrontacji. Na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Poniatowej, gdzie miejscowa Stal podejmie beniaminka lubelskiej klasy okręgowej, Piaskovię Piaski. Przypomnijmy, że Stal w poprzednim sezonie długo liczyła się w walce o awans do IV ligi.

Inny beniaminek „okręgówki” Powiślak Końskowola zawita do Annopola na mecz z Wisłą. Przypomnijmy, że annopolanie właśnie opuścili szeregi lubelskiej klasy okręgowej. Zrobili to zresztą bardzo pechowo, bo sezonu ukończyli na 12 pozycji. Mieli pecha, bo do utrzymania zabrakło im tylko punktu.

Kibice z uwagą będą także patrzeć na Stężycę, gdzie z miejscowym Mazowszem zagra Opolanin Opole Lubelskie. To spadkowicz z IV ligi, który w tym sezonie będzie prowadzony przez nowego trenera, Dawida Paczkę. Przypomnijmy, że jego poprzednim pracodawcą był Hetman Gołąb, z którym zresztą osiągał bardzo dobre wyniki.

Oczy kibiców będą też zwrócone na Puławy, gdzie występuje Wisła Puławy. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno ta drużyna grała w II lidze. Spadła z niej, nie zgłosiła się do III ligi i w nadchodzącym sezonie będzie występować jedynie na poziomie lubelskiej klasy okręgowej. Prowadzić ją będzie duet trenerski Radosław Adamczyk i Mariusz Abramczyk. W swoim pierwszym oficjalnym meczu w tym sezonie Dumę Powiśla czeka trudne zadanie, bo w pierwszej rundzie zagrał w POM-Iskra Piotrowice.

Puchar Polski to także okazja do zapoznania się z klubami z niższych lig. I tak jeden z najsłabszych zespołów B-klasy o awans do kolejnej fazy powalczy z innym przedstawicielem tej ligi, Roztoczanami Chrzanów. Stawka jest całkiem spora, bo w kolejnej rundzie na zwycięzcę czeka lepszy z pary KS Uniszowice – Cisowianka Drzewce. Jeżeli nie będzie niespodzianki, to przyjazd Cisowianki pełnej uznanych zawodników do Nowodworu czy Chrzanowa byłby dużym wydarzeniem dla lokalnej społeczności.

Pary I rundy Pucharu Polski na szczeblu LZPN: Sygnał Chodel – Trawena Trawniki * Bobry Karczmiska – Garbarnia Kurów * AF Głusk – Unia Wilkołaz * Mazowsze Stężyca – Opolanin Opole Lubelskie * KS Nasutów – Unia Bełżyce * Wisła Józefów – TJMMNW Lubin * Unia II Wilkołaz – Tarasola Cisy Nałęczów – KS Serniki – Polesie Kock * Sędziowie Piłkarscy LZPN – Orion Niedrzwica Duża * LKS Kamionka II – Huragan Siostrzytów * Wisła Annopol – Powiślak Końskowola * Tęcza Kraśnik – Górnik II Łęczna * Potok Wielki – Wodnik Uścimów * BKS Bogucin – LKP Turka * Albatros Świdnik – Sparta Spiczyn * Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska – Ruch Popkowice-Zadworze * Wawel Wąwolnica – Sokół Konopnica * Stal Poniatowa – Piaskovia Piaski * Motor Lublin U19 – Błękit Cyców * UKS Laskovia – GLKS Michów * Perła Rudnik – LZS Krężnica Jara * Orły II Kazimierz – Kadet Lisów * KS Uniszowice – Cisowianka Drzewce * Poraj Kraczewice – KS Góra Puławska * Amator Leopoldów-Rososz – GKS Niedźwiada * Czarni Pliszczyn – Hetman Gołąb * KS Ciecierzyn – LKS Wierzchowiska * Czarni 1946 Dęblin – GLKS Głusk * Ludwiniak Ludwin – ULKS Dzierzkowice * Wisła Puławy – POM-Iskra Piotrowice * Vrotcovia Lublin – Sygnał Lublin * Opolanin II Opole Lubelskie – Tajfun Ostrów Lubelski * GLKS Polichna – Avia Świdnik * Iskra Krzemień – LKS Kamionka * Widok Lublin – Zawisza Garbów * Żyrzyniak Żyrzyn – Stal II Kraśnik * Orlęta Nowodwór – Roztoczanie Chrzanów. Wolny los: Orły Kazimierz.