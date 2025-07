Reprezentacja Polski pokonała USA i we wtorek zagra o półfinał Uniwersjady z Czeszkami

Gospodarzem Uniwersjady jest Zagłębie Ruhry. Biało-Czerwone przystępowały do tej rywalizacji z dwoma zwycięstwami na koncie i pewnym awansem do ćwierćfinału. Trener Karol Kowalewski dał pograć wszystkim zawodniczkom. Mimo szerokiej rotacji, to Polki prowadziły przez cały mecz i zwyciężyły 77:71.

Olbrzymia w tym zasługa Wojtali, która zdobył 13 pkt. Dwa punkty mniej na swoim koncie zapisała Kulińska. Wnorowska dołożyła 8 „oczek”, a Szymkiewicz 5 pkt. – Rośniemy z meczu na mecz, budujemy się i małymi kroczkami dążymy do czegoś, co sobie ustaliliśmy przed przyjazdem. Podchodzimy z chłodną głową, nawet jeśli one nas gonią, to my musimy to spokojnie przeczekać i wrócić do meczu – mówiła związkowej stronie internetowej Aleksandra Wojtala, rozgrywająca polskiego zespołu.

W ćwierćfinale Biało-Czerwone zagrają z Czeszkami. Ten mecz jest zaplanowany na wtorkowy wieczór.