I LIGA MĘŻCZYZN

PLS 1. Liga Siatkarzy: PZL Leonardo Avia Świdnik lepsza od BBTS Bielsko-Biała

Trener PZL Leonardo Avia Jakub Guz może być zadowolony z postawy swoich zawodników, którzy pokonali BBTS Bielsko-Biała 3:
Trener PZL Leonardo Avia Jakub Guz może być zadowolony z postawy swoich zawodników, którzy pokonali BBTS Bielsko-Biała 3: (fot. PZL Leonardo Avia Świdnik)

W meczu czwartej kolejki PZL Leonardo Avia Świdnik pokonała BBTS Bielsko-Biała 3:1

Początek spotkania był remisowy (1:1, 3:3, 4:4, 5:5, 8:8). Gospodarze próbowali wypracować kilka punktów przewagi, nie było to łatwe zadanie. Dopiero w końcówce, po bloku na Szymonie Romaciu, Avia objęła prowadzenie 20:17. Karol Rawiak skończył atak po skosie na 21:18. W kolejnej akcji w ataku pomylił się Romać (22:18). Partia otwarcia zakończyła się potrójnym blokiem świdniczan (25:22).

Podwójny blok dał gościom prowadzenie 4:2 na początku drugiego seta. Avia przegrywała 3:5, a po serii dobrych zagrywek oraz bloków wyszła na 7:5. Natychmiast o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec przyjezdnych Siergiej Kapelus. W dalszej części partii zespoły grały punkt za punkt. W końcówce to BBTS odskoczył na 20:17. Bartłomiej Zawalski zakończył seta atakiem ze środka (25:21).

Kolejna odsłona to prowadzenie gospodarzy 5:2, 6:3, 7:4, 9:4, 13:6. Goście nie poddawali się i odrobili straty (16:16). Ostatecznie seta wygrali gospodarze 25:23.

Czwarty set był już ostatnim, choć świdniczanie nie mieli łatwo, gdyż przegrywali 10:12. Druga część partii to już prowadzenie żółto-niebieskich: 15:!4, 17:15, 19:17 i wygrana 25:19, a w meczu 3:1.

PZL Leonardo Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:19)

PZL Leonardo Avia: Pigłowski (1), Oziębło (12), Rykała (13), Sokołowski (16), Gwardiak (9), Rawiak (14), Kuś (libero) oraz Orlicz, Machowicz, Kryński, Borkowski (1), Hajbowicz (libero).

BBTS: Janus, Lamanec (20), Siek, M. Zawalski (6), Pietruczuk (8), Tokajuk (16), Biniek (libero) oraz Thelle (4), Romać, B. Zawalski (5), Chmielewski (libero), Dębski (3).

MVP: Dawid Sokołowski (Avia).

I LIGA MĘŻCZYZN
3. KOLEJKA

Wyniki:

Necko Augustów - Czarni Radom 3:0
MKS Będzin - GKS Katowice 1:3
Stal Nysa - Mickiewicz Kluczbork 3:2
SMS Spała - KPS Siedlce 1:3
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Astra Nowa Sól 1:3
Sparta Grodzisk Mazowiecki - Avia Świdnik 1:3
BKS Bydgoszcz  - BBTS Bielsko-Biała 2:3
MCKiS Jaworzno - Anioły Toruń przełożony

Tabela:

1. GKS Katowice 3 9 9:1
2. Nysa 3 8 9:3
3. Bielsko-Biała 3 8 9:4
4. Kluczbork 3 7 8:5
5. Jaworzno 2 6 6:1
6. Siedlce 3 6 7:4
7. Astra 3 6 6:5
8. Bydgoszcz 3 5 7:6
9. Lechia 3 4 7:7
10. Avia 3 4 6:7
11. Będzin 3 3 5:6
12. Augustów 3 3 3:6
13. Sparta 3 0 2:9
14. Spała 3 0 2:9
15. Toruń 2 0 1:6
16. Radom 3 0 1:9

