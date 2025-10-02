PLS 1. Liga Siatkarzy: PZL Leonardo Avia Świdnik lepsza od BBTS Bielsko-Biała

Początek spotkania był remisowy (1:1, 3:3, 4:4, 5:5, 8:8). Gospodarze próbowali wypracować kilka punktów przewagi, nie było to łatwe zadanie. Dopiero w końcówce, po bloku na Szymonie Romaciu, Avia objęła prowadzenie 20:17. Karol Rawiak skończył atak po skosie na 21:18. W kolejnej akcji w ataku pomylił się Romać (22:18). Partia otwarcia zakończyła się potrójnym blokiem świdniczan (25:22).

Podwójny blok dał gościom prowadzenie 4:2 na początku drugiego seta. Avia przegrywała 3:5, a po serii dobrych zagrywek oraz bloków wyszła na 7:5. Natychmiast o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec przyjezdnych Siergiej Kapelus. W dalszej części partii zespoły grały punkt za punkt. W końcówce to BBTS odskoczył na 20:17. Bartłomiej Zawalski zakończył seta atakiem ze środka (25:21).

Kolejna odsłona to prowadzenie gospodarzy 5:2, 6:3, 7:4, 9:4, 13:6. Goście nie poddawali się i odrobili straty (16:16). Ostatecznie seta wygrali gospodarze 25:23.

Czwarty set był już ostatnim, choć świdniczanie nie mieli łatwo, gdyż przegrywali 10:12. Druga część partii to już prowadzenie żółto-niebieskich: 15:!4, 17:15, 19:17 i wygrana 25:19, a w meczu 3:1.

PZL Leonardo Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała 3:1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:19)

PZL Leonardo Avia: Pigłowski (1), Oziębło (12), Rykała (13), Sokołowski (16), Gwardiak (9), Rawiak (14), Kuś (libero) oraz Orlicz, Machowicz, Kryński, Borkowski (1), Hajbowicz (libero).

BBTS: Janus, Lamanec (20), Siek, M. Zawalski (6), Pietruczuk (8), Tokajuk (16), Biniek (libero) oraz Thelle (4), Romać, B. Zawalski (5), Chmielewski (libero), Dębski (3).

MVP: Dawid Sokołowski (Avia).