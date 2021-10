Polski Cukier Avia Świdnik – Krispol Września 3:0. Rywale byli bez szans

Świdniczan interesowały trzy punkty i swój plan zrealizowali. Najtrudniej było w partii otwarcia, w której goście postawili największy opór. Przez większą część seta przebieg wydarzeń kontrolowali gospodarze.

Po ataku Mateusza Rećki Polski Cukier Avia prowadziła 6:3. Chwilę później Kamil Kosiba podwyższył na 13:9. Łukasz Kalinowski posłał asa i było 15:10 dla miejscowych. Wydawało się, że drużyna prowadzona przez trenera Witolda Chwastyniaka spokojnie dowiezie bezpieczne prowadzenie do końcowego gwizdka.

Tak się jednak nie stało. Gospodarze podali przeciwnikowi rękę i wlali w serca nadzieję na lepszy wynik. Przy prowadzeniu 22:18 trener Krispolu Marian Kardas skorzystał z przerwy w grze. Jak się później okazało uwagi doświadczonego szkoleniowca przełożyły się na grę przyjezdnych.

Za sprawą błędów po stronie miejscowych zrobiło się zaledwie 23:22 dla Avii. Krispol obronił nawet jednego setbola. Partię zakończył skutecznym blokiem atakujący Rećko.

Dwa kolejne sety przeszły do historii. Żółto-niebiescy wygrali je pewne do 15 i do 19. MVP wybrany został atakujący Avii Mateusz Rećko, zdobywca 18 punktów.

Polski Cukier Avia Świdnik – Krispol Września 3:0 (27:25, 25:15, 25:19)

Avia: Durski, Kosiba, Siwicki, Obermeler, Rećko, Toma, Kalinowski, Guz (libero) oraz Kuś (libero), Żywno, Walawender.

Krispol: Lipiński, Linda, Kopij, Łysikowski, Jankowski, Bączek, Zieliński (libero) oraz Ligocki (libero), Cieślik, Kopyść, Rymarski, Brzóstowicz, Wachowicz.

Sędziowali: Tomasz Grzegorek, Tomasz Lisiecki.