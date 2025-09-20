Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 20 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

INNE

Dzisiaj
15:56
Strona główna » Sport » SIATKÓWKA » INNE

Mistrzostw świata siatkarzy: w 1/8 finału Polska lepsza od Kanady

Autor: Zdjęcie autora grom
Udostępnij 0 A A
W 1/8 finału mistrzostw świata Polska pokonała Kanadę 3:1
W 1/8 finału mistrzostw świata Polska pokonała Kanadę 3:1 (fot. en.volleyballworld.com)

W meczu 1/8 finału reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Kanadę 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. Spotkanie o wejście do strefy medalowej z Turcją, która w sobotę pokonała Holandię 3:1, zaplanowano na środę

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Partia otwarcia rozpoczęła się od prowadzenia Polaków, które wraz z upływem czasu zaczęło topnieć. Po asie serwisowym Kanadyjczycy zbliżyli się na 12:15. Wilfredo Leon skończył atak na 16:12 ale już w kolejnej akcji rywale obili polski blok (16:13). Zagrywką zaczął punktować Leon na 19:12, a w kolejnej akcji Polacy obili kanadyjski blok (20:13). Jakub Kochanowski przepchnął piłkę na 21:14.

Na boisku w drużynie Kanady pojawił się środkowy Bogdanki LUK Lublin Fynnian McCarthy. W reprezentacji Polski od początku grali inni siatkarze mistrza Polski: rozgrywający Marcin Komenda i przyjmujący Wilfredo Leon.

W końcówce dwukrotnie atak skończył Kamil Semeniuk (24:16). Kanadyjczycy zdołali jeszcze obronić dwa setbole. Set zakończył się wygraną Biało-Czerwonych 25:18.

Druga odsłona to 1:0 dla Polski. Kolejne akcji, w tym atak Leona, dały prowadzenie 3:1. Chwilę później Bartosz Kurek obił kanadyjski blok na 6:4. Po zepsutej zagrywce kolejnego przedstawiciela Bogdanki LUK Daenana Gyimaha w zespole Kanady na tablicy pojawił się wynik 7:4. Rywale nie zamierzali poddać się bez walki.

McCarthy skończył atak ze środka i był remis 10:10. Biało-Czerwoni, mimo że rywale zbliżyli się z wynikiem, kontrolowali przebieg partii. Semeniuk skończył atak po długim skosie na 16:14. Dobrze w polu zagrywki Kanadyjczyków prezentował się McCarthy (19:18 dla Polski). Atak ze środka skończył sprytnie Jakub Kochanowski (21:19). Odpowiedź rywali była błyskawiczna (21:21 po błędzie w przyjęciu libero Jakuba Popiwczaka).

Koniec seta był zacięty i wyrównany (22:22, 23:22, 23:23). Po autowym ataku Kurka to Kanadyjczycy zbliżyli się do wygranej (24:23). W ostatniej akcji zablokowany został Semeniuk i drugi set padł łupem rywali (25:23 dla Kanady).

Kolejna partia rozpoczęła się od prowadzenie Polski 2:0. Punkt zdobył Leon oraz pomylili się przeciwnicy. Blok Kurka dał prowadzenie 4:1 i o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec Kanady. Kurek skończył atak na 8:2. Kontrę na 10:3 skończył ze środka Kochanowski. W zagrywce pomylił się Gyimah (11:4). Polacy utrzymywali prowadzenie. Norbert Huber skończył atak ze środka na 19:14.

Przy zagrywce Semeniuka autowy atak zaliczył McCarthy (22:16), a atak po skosie zakończył Kurek (23:16). W końcówce Kanada obroniła setbola, a odsłona zakończyła się zagrywką w siatkę Sharone’a Evansa (25:20).

Czwarty set miał być już ostatnim, rozpoczął się od prowadzenia Polski 2:0. Błędy rywali w przyjęciu zagrywki i przy siatce dały wynik 4:0. Biało-Czerwoni kontrolowali partię: 14:8, 15:9, 17:10. Przy prowadzeniu 19:12 na placu gry pojawił się Kewin Sasak i po raz kolejny Tomasz Fornal. Po jednej akcji o baj opuścili boisko. Powoli set zmierzał do końca. Leon skończył atak po skosie na 23:13. Partia zakończyła się błędem rywali (25:14).

Polska - Kanada 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)

Polska: Semeniuk (17), Huber (4), Kurek (15), Leon (13), Kochanowski (9), Komenda (2), Popiwczak (libero) oraz Fornal i Sasak (1).

Kanada: Heslinga (4), McCarthy (10), Vernon-Evans (23), Hoag (7), Gyimah (5), Herr, Currie (libero) oraz Young (11), Elgert i Elser.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
reprezentacja polski siatkarzy Wilfredo Leon Marcina Komenda

Pozostałe informacje

Mężczyzna został porażony prądem podczas prac polowych

Mężczyzna został porażony prądem podczas prac polowych

28-letni mieszkaniec powiatu łukowskiego doznał poważnych obrażeń podczas prac polowych. Policja apeluje i ostrzega: podczas żniw zachowajmy zdrowy rozsądek.

Sensacja w derbach. Świdniczanka pokonała Avię
ZDJĘCIA
galeria

Sensacja w derbach. Świdniczanka pokonała Avię

Derby rządzą się swoimi prawami – głosi stare, piłkarskie porzekadło. Boleśnie przekonali się o tym w sobotę kibice Avii Świdnik. Walczący o awans żółto-niebiescy przegrali u siebie z ostatnią w tabeli Świdniczanką 2:3. Dla gości to pierwsza wygrana w tym sezonie.
Przed nami drugi dzień Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie
galeria

Trzy kultury, jeden klimat. Jubileuszowy Festiwal we Włodawie rozpoczęty

Muzyka, historia i smak pogranicza spotkały się we Włodawie podczas inauguracji XXV Festiwalu Trzech Kultur. Pierwszy dzień jubileuszowego wydarzenia pokazał, dlaczego od ćwierć wieku przyciąga ono tysiące gości z Polski i zagranicy. A to dopiero początek – przed uczestnikami jeszcze dwa dni pełne koncertów, warsztatów i spotkań.
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
ZDJĘCIA
galeria

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie obchodzi w tym roku swoje 110-lecie. Szkoła, która przez dekady doczekała się wielu wybitnych absolwentów, szykuje wyjątkowe uroczystości.
W 1/8 finału mistrzostw świata Polska pokonała Kanadę 3:1

Mistrzostw świata siatkarzy: w 1/8 finału Polska lepsza od Kanady

W meczu 1/8 finału reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Kanadę 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. Spotkanie o wejście do strefy medalowej z Turcją, która w sobotę pokonała Holandię 3:1, zaplanowano na środę
Miała być zemsta na byłym. Jednak pomyliła auta

Miała być zemsta na byłym. Jednak pomyliła auta

Mieszkanka Białej Podlaskiej była pewna, że mści się na byłym chłopaku niszcząc jego samochód. Niestety, pomyliła się i teraz odpowie za swoje czyny.
Robiąc przegląd auta trzeba głębiej sięgnąć do kieszeni

Robiąc przegląd auta trzeba głębiej sięgnąć do kieszeni

Od piątku kierowcy muszą się liczyć z wyższymi kosztami obowiązkowych okresowych badań technicznych pojazdów. Największa zmiana dotyczy samochodów osobowych – opłata wzrosła z 98 do 149 zł, czyli o 51 zł.
Kolejne znalezisko z pola bitwy pod Dubienką. Guzik, który potwierdza historię

Kolejne znalezisko z pola bitwy pod Dubienką. Guzik, który potwierdza historię

Na polach wsi Uchańka (gm. Dubienka), gdzie 18 lipca 1792 roku rozegrała się słynna bitwa z wojskami rosyjskimi, odkryto nowe pamiątki z czasów insurekcji. Tym razem uwagę badaczy przykuł niepozorny, brązowy guzik wojskowy z numerem „5”.
Górnik Łęczna i LW Bogdanka nawiązały współpracę z Poleskim Parkiem Narodowym

Górnik Łęczna i LW Bogdanka nawiązały współpracę z Poleskim Parkiem Narodowym

Górnik Łęczna, Poleski Park Narodowy oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w piątek w urokliwych okolicznościach przyrody podpisały list intencyjny. Jego celem jest trójstronna współpraca i promocja idei zrównoważonego rozwoju, działań na rzecz ochrony środowiska oraz walorów przyrodniczych Polesia Lubelskiego
Wypadek na drodze wojewódzkiej. Obowiązują objazdy

Wypadek na drodze wojewódzkiej. Obowiązują objazdy

Do zderzenia samochodu osobowego i cysterny doszło w powiecie puławskim na drodze krajowej nr 824.
Atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę rano o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania zostały podjęte w reakcji na aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które przeprowadzało uderzenia na terytorium Ukrainy.
Kronika małej apokalipsy
MILITARNY BILANS OSTATNICH DNI

Kronika małej apokalipsy

Jedno stało się pewne i pokrzepiające. Polska na krótkim odcinku historii obroniła się przed Władimirem Putinem i jego mocarstwowymi zakusami. Lubelszczyzna znalazła się w tym czasie w centrum uwagi
Na tej działce po prawej ratusz chce zbudować nowy obiekt z domem kultury i żłobkiem

Hit inwestycyjny na osiedlu Za Torami. Ma powstać nowa placówka

Wszystko wskazuje na to, że na osiedlu Za Torami ratusz wybuduje nową placówkę. Ma pełnić kilka funkcji, o których była mowa już w 2023 roku
AZS AWF Biała Podlaska doznał wysokiej porażki w Łodzi

I Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych: wysoka porażka AZS AWF Biała Podlaska w Łodzi

W meczu drugiej kolejki AZS AWF Biała Podlaska przegrał na wyjeździe z Grot Blachy Pruszyński Anilaną Łódź 21:29
MiG-31 to radziecki, dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący. Trzy takie maszyny dzisiaj naruszyły estońskie niebo

Przestrzeń NATO naruszona przez rosyjskie MiG-i. Estonia chce konsultacji

Dzisiaj rano trzy rosyjskie samoloty wojskowe MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Władze tego bałtyckiego kraju złożą wniosek o uruchomienie artykułu czwartego Paktu Północnoatlantyckiego.

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 