Mistrzostw świata siatkarzy: w 1/8 finału Polska lepsza od Kanady

Partia otwarcia rozpoczęła się od prowadzenia Polaków, które wraz z upływem czasu zaczęło topnieć. Po asie serwisowym Kanadyjczycy zbliżyli się na 12:15. Wilfredo Leon skończył atak na 16:12 ale już w kolejnej akcji rywale obili polski blok (16:13). Zagrywką zaczął punktować Leon na 19:12, a w kolejnej akcji Polacy obili kanadyjski blok (20:13). Jakub Kochanowski przepchnął piłkę na 21:14.

Na boisku w drużynie Kanady pojawił się środkowy Bogdanki LUK Lublin Fynnian McCarthy. W reprezentacji Polski od początku grali inni siatkarze mistrza Polski: rozgrywający Marcin Komenda i przyjmujący Wilfredo Leon.

W końcówce dwukrotnie atak skończył Kamil Semeniuk (24:16). Kanadyjczycy zdołali jeszcze obronić dwa setbole. Set zakończył się wygraną Biało-Czerwonych 25:18.

Druga odsłona to 1:0 dla Polski. Kolejne akcji, w tym atak Leona, dały prowadzenie 3:1. Chwilę później Bartosz Kurek obił kanadyjski blok na 6:4. Po zepsutej zagrywce kolejnego przedstawiciela Bogdanki LUK Daenana Gyimaha w zespole Kanady na tablicy pojawił się wynik 7:4. Rywale nie zamierzali poddać się bez walki.

McCarthy skończył atak ze środka i był remis 10:10. Biało-Czerwoni, mimo że rywale zbliżyli się z wynikiem, kontrolowali przebieg partii. Semeniuk skończył atak po długim skosie na 16:14. Dobrze w polu zagrywki Kanadyjczyków prezentował się McCarthy (19:18 dla Polski). Atak ze środka skończył sprytnie Jakub Kochanowski (21:19). Odpowiedź rywali była błyskawiczna (21:21 po błędzie w przyjęciu libero Jakuba Popiwczaka).

Koniec seta był zacięty i wyrównany (22:22, 23:22, 23:23). Po autowym ataku Kurka to Kanadyjczycy zbliżyli się do wygranej (24:23). W ostatniej akcji zablokowany został Semeniuk i drugi set padł łupem rywali (25:23 dla Kanady).

Kolejna partia rozpoczęła się od prowadzenie Polski 2:0. Punkt zdobył Leon oraz pomylili się przeciwnicy. Blok Kurka dał prowadzenie 4:1 i o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec Kanady. Kurek skończył atak na 8:2. Kontrę na 10:3 skończył ze środka Kochanowski. W zagrywce pomylił się Gyimah (11:4). Polacy utrzymywali prowadzenie. Norbert Huber skończył atak ze środka na 19:14.

Przy zagrywce Semeniuka autowy atak zaliczył McCarthy (22:16), a atak po skosie zakończył Kurek (23:16). W końcówce Kanada obroniła setbola, a odsłona zakończyła się zagrywką w siatkę Sharone’a Evansa (25:20).

Czwarty set miał być już ostatnim, rozpoczął się od prowadzenia Polski 2:0. Błędy rywali w przyjęciu zagrywki i przy siatce dały wynik 4:0. Biało-Czerwoni kontrolowali partię: 14:8, 15:9, 17:10. Przy prowadzeniu 19:12 na placu gry pojawił się Kewin Sasak i po raz kolejny Tomasz Fornal. Po jednej akcji o baj opuścili boisko. Powoli set zmierzał do końca. Leon skończył atak po skosie na 23:13. Partia zakończyła się błędem rywali (25:14).

Polska - Kanada 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)

Polska: Semeniuk (17), Huber (4), Kurek (15), Leon (13), Kochanowski (9), Komenda (2), Popiwczak (libero) oraz Fornal i Sasak (1).

Kanada: Heslinga (4), McCarthy (10), Vernon-Evans (23), Hoag (7), Gyimah (5), Herr, Currie (libero) oraz Young (11), Elgert i Elser.