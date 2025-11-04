W środę AZS UMCS Lublin zagra kolejny mecz w FIBA EuroCup

Już w środę AZS UMCS Lublin czeka kolejne spotkanie w rozgrywkach FIBA EuroCup.
Tym razem podopieczne Karola Kowalewskiego pojadą do Serbii na mecz z UZKK Student. Polska ekipa jest zdecydowanym faworytem tego meczu, zwłaszcza, że w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli wygrała aż 86:62. Mecz rozpocznie się o godz. 19 i będzie pokazywany na kanale FIBA na portalu YouTube. - Celem od samego początku jest wyjście z grupy i jesteśmy tego blisko. Mamy ambicje, aby pójść dalej, spotkać dużą firmę i zrobić niespodziankę. Dla nas zajęcie pierwszego miejsca jest bardzo ważne. Po fazie grupowej jest robiony ranking. Im wyżej w nim się jest, tym mamy słabszego rywala w pierwszej rundzie. Mamy jeszcze mecz z Serbkami oraz z Hozono Global Jairis i zrobimy wszystko, aby zwyciężyć – mówi Karol Kowalewski, trener AZS UMCS Lublin.