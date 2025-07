Uniwersjada: Maciej Czyrek i Remigiusz Kapica awansowali do strefy medalowej

Poznaliśmy pary I rundy Pucharu Polski na szczeblu LZPN

W pierwszej rundzie Pucharu Polski na szczeblu LZPN rywalizują zespoły występujące co najwyżej w lubelskiej klasie okręgowej. Dla sporej części z nich jest to element przygotowań do rozpoczynającego się niedługo sezonu, bo mecze tego etapu są zaplanowane na 3 sierpnia.