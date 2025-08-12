Wilfredo Leon, Marcin Komenda i Kewin Sasak przygotowują się do mistrzostw świata

Kadra trenująca w stolicy Tatr to 15 zawodników, którzy walczyli w turnieju finałowym Ligi Narodów zdobywając złoty medal, powiększona o trzech graczy.

Do zespołu dołączyli atakujący i kapitan Bartosz Kurek, środkowy Norbert Huber, którzy nie wystąpili w Lidze Narodów z powodu kłopotów zdrowotnych.

Jest także libero Mateusz Czunkiewicz, gdyż jeden z graczy na tej pozycji Maksymilian Granieczny boryka się z problemami zdrowotnymi. Zawodnik ma realizować indywidualny plan rehabilitacji i treningowy.

Co gorsze, może okazać się, że Granieczny nie zdąży uporać się z kłopotami przed turniejem na Filipinach.

Z grupy 18 siatkarzy, którzy pracować będą w Zakopanem, selekcjoner reprezentacji Nikola Grbić wybierze 14 siatkarzy na MŚ.

Zgrupowanie potrwa nieco ponad dwa tygodnie. Następnie reprezentacja przeniesie się do Krakowa, gdzie 29-31 sierpnia wystąpi w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Zagra w nim z Serbią, Argentyną i Brazylią.

Przed wylotem na Filipiny Polacy rozegrają jeszcze mecz towarzyski z Brazylią (4 września w Łodzi). Do Manili wylecą 6 września.

Od 13 września Biało-Czerwoni rywalizować będą w mistrzostwach świata. W fazie grupowej zagrają z Rumunią, Katarem i Holandią.