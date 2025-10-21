Bogdanka LUK Lublin w środę zaczyna sezon w Częstochowie

Lubelscy kibice siatkówki już zacierają ręce na występy mistrzów Polski w jednej z najlepszych lig świata. Od dłuższego czasy rozgrywki PlusLigi przyciągają najlepszych siatkarzy. Przed rokiem hitem transferowym było pozyskanie przez Bogdankę LUK Wilfredo Leona.

Z Kubańczykiem polskiego pochodzenia udało się wywalczyć historyczny i to od razu złoty, medal mistrzostw Polski. W wielkim finale, w czterech meczach, lublinianie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie. Bogdanka LUK sprawiła też niespodziankę w rozgrywkach europejskich zwyciężając w Pucharze Challenge. W tym przypadku podopieczni trenera Massimo Bottiego wygrali ze słynnym, włoskim klubem Cucine Lube Civitanova.

Po zakończeniu sezonu z mistrzem rozstali się: środkowy Jan Nowakowski, przyjmujący Bennie Tuinstra i rozgrywający Mikołaj Słotarski. Lubelski klub opuścił także szkoleniowiec Massimo Botti. Włoch objął trenerską posadę w Asseco Resovii Rzeszów.

Trzon zespołu pozostał bez zmian. Pozyskano czterech nowych siatkarzy. Na przyjęciu występował będzie Francuz Hilir Henno. Na środku bloku zobaczymy Kanadyjczyka Daenana Gyimaha, na rozegraniu zawodnika KPS Siedlce Rafała Prokopczuka. Ostatnio, nowym graczem lubelskiego klubu został 24-letni Kanadyjczyk Jackson Young. Ten zawodnik ostatnio występował w Bundeslidze. Z zespołem VfB Friedrichshafen wywalczył dwa medale mistrzostw Niemiec, srebrny i brązowy oraz SuperPuchar. Zakontraktowanie przyjmującego ma związek z dyskwalifikacją Mikołaja Sawickiego, która przedłuża się. Sprawa podejrzanego o stosowanie dopingu siatkarza nadal rozpatrywana jest przez Polską Agencję Antydopingową.

Wolne miejsce na trenerskiej ławce zajął światowej klasy szkoleniowiec, kolejny Francuz, Stephane Antiga. To trener z doświadczeniem. Pracował już w Polsce. W 2014 roku jako selekcjoner reprezentacji mężczyzn wywalczył mistrzostwo świata. W 2019 roku zdobył srebrny medal z Onico Warszawa (mężczyźni). Od 2019 roku francuski szkoleniowiec prowadził kobiecą drużynę DevelopResu Rzeszów. Z tym zespołem pięć razy zdobywał wicemistrzostwo. Dwukrotnie świętował wywalczenie Superpucharu Polski. W sezonie 2024/2025, po raz pierwszy w historii klubu, sięgnął po mistrzowską koronę.

Pod okiem Antigi lublinianie staną przez zadaniem obrony mistrzostwa oraz udanego debiutu w Lidze Mistrzów. W tych rozgrywkach Bogdanka LUK trafiła do grupy B. Przeciwnikami będą dwie ekipy z Turcji: Galatasaray Stambuł i Halkbank Ankara oraz Knack Volley Roeselare z Belgii.

Drugim frontem walki będą rozgrywki ligowe. W każdym meczu lublinianie będą musieli dzielnie stawiać czoła dewizie przeciwników: „bij mistrza”. W ostatni weekend Bogdanka LUK Lublin, już na wstępie sezonu, pokazała siłę, wygrała czwartą edycję turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. W finale pokonała PGE Projekt Warszawa 3:2. Wcześniej w półfinale, także w pięciu setach, ograła JSW Jastrzębski Węgiel.

- W tym turnieju mieliśmy przedsmak tego, co będzie się dziać w lidze. Już teraz były duże emocje. Przed nami dużo meczów, emocji, będziemy bronić tytułu. To jest dużo trudniejsze zadanie niż jego zdobycie - twierdzi przyjmujący mistrza Jakub Wachnik.

KADRA BOGDANKI LUK LUBLIN NA SEZON 2025/2026:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Rafał Prokopczuk;

Atakujący: Mateusz Malinowski, Kewin Sasak;

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Jakub Wachnik, Hilir Henno, Jackson Young;

Środkowi: Aleks Grozdanov, Maciej Zając, Fynnian McCarthy, Daenan Gyimah;

Libero: Thales Hoss, Maciej Czyrek.

Trener: Stephane Antiga.