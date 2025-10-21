Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Bogdanka LUK Lublin w środę zaczyna sezon w Częstochowie

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Bogdanka LUK Lublin ma już w dorobku pierwszy triumf w nowym sezonie - zwycięstwo w czwartej edycji turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza
Bogdanka LUK Lublin ma już w dorobku pierwszy triumf w nowym sezonie - zwycięstwo w czwartej edycji turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza (fot. DW)

W sezonie 2025/2026 Bogdanka LUK Lublin bronić będzie mistrzowskiej korony. Marcin Komenda i spółka zadebiutują także w Lidze Mistrzów. Pierwszym rywalem w PlusLidze w środę będzie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Lubelscy kibice siatkówki już zacierają ręce na występy mistrzów Polski w jednej z najlepszych lig świata. Od dłuższego czasy rozgrywki PlusLigi przyciągają najlepszych siatkarzy. Przed rokiem hitem transferowym było pozyskanie przez Bogdankę LUK Wilfredo Leona.

Z Kubańczykiem polskiego pochodzenia udało się wywalczyć historyczny i to od razu złoty, medal mistrzostw Polski. W wielkim finale, w czterech meczach, lublinianie pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie. Bogdanka LUK sprawiła też niespodziankę w rozgrywkach europejskich zwyciężając w Pucharze Challenge. W tym przypadku podopieczni trenera Massimo Bottiego wygrali ze słynnym, włoskim klubem Cucine Lube Civitanova.

Po zakończeniu sezonu z mistrzem rozstali się: środkowy Jan Nowakowski, przyjmujący Bennie Tuinstra i rozgrywający Mikołaj Słotarski. Lubelski klub opuścił także szkoleniowiec Massimo Botti. Włoch objął trenerską posadę w Asseco Resovii Rzeszów.

Trzon zespołu pozostał bez zmian. Pozyskano czterech nowych siatkarzy. Na przyjęciu występował będzie Francuz Hilir Henno. Na środku bloku zobaczymy Kanadyjczyka Daenana Gyimaha, na rozegraniu zawodnika KPS Siedlce Rafała Prokopczuka. Ostatnio, nowym graczem lubelskiego klubu został 24-letni Kanadyjczyk Jackson Young. Ten zawodnik ostatnio występował w Bundeslidze. Z zespołem VfB Friedrichshafen wywalczył dwa medale mistrzostw Niemiec, srebrny i brązowy oraz SuperPuchar. Zakontraktowanie przyjmującego ma związek z dyskwalifikacją Mikołaja Sawickiego, która przedłuża się. Sprawa podejrzanego o stosowanie dopingu siatkarza nadal rozpatrywana jest przez Polską Agencję Antydopingową.

Wolne miejsce na trenerskiej ławce zajął światowej klasy szkoleniowiec, kolejny Francuz, Stephane Antiga. To trener z doświadczeniem. Pracował już w Polsce. W 2014 roku jako selekcjoner reprezentacji mężczyzn wywalczył mistrzostwo świata. W 2019 roku zdobył srebrny medal z Onico Warszawa (mężczyźni). Od 2019 roku francuski szkoleniowiec prowadził kobiecą drużynę DevelopResu Rzeszów. Z tym zespołem pięć razy zdobywał wicemistrzostwo. Dwukrotnie świętował wywalczenie Superpucharu Polski. W sezonie 2024/2025, po raz pierwszy w historii klubu, sięgnął po mistrzowską koronę.

Pod okiem Antigi lublinianie staną przez zadaniem obrony mistrzostwa oraz udanego debiutu w Lidze Mistrzów. W tych rozgrywkach Bogdanka LUK trafiła do grupy B. Przeciwnikami będą dwie ekipy z Turcji: Galatasaray Stambuł i Halkbank Ankara oraz Knack Volley Roeselare z Belgii.

Drugim frontem walki będą rozgrywki ligowe. W każdym meczu lublinianie będą musieli dzielnie stawiać czoła dewizie przeciwników: „bij mistrza”. W ostatni weekend Bogdanka LUK Lublin, już na wstępie sezonu, pokazała siłę, wygrała czwartą edycję turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. W finale pokonała PGE Projekt Warszawa 3:2. Wcześniej w półfinale, także w pięciu setach, ograła JSW Jastrzębski Węgiel.

- W tym turnieju mieliśmy przedsmak tego, co będzie się dziać w lidze. Już teraz były duże emocje. Przed nami dużo meczów, emocji, będziemy bronić tytułu. To jest dużo trudniejsze zadanie niż jego zdobycie - twierdzi przyjmujący mistrza Jakub Wachnik.

KADRA BOGDANKI LUK LUBLIN NA SEZON 2025/2026:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Rafał Prokopczuk;

Atakujący: Mateusz Malinowski, Kewin Sasak;

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Jakub Wachnik, Hilir Henno, Jackson Young;

Środkowi: Aleks Grozdanov, Maciej Zając, Fynnian McCarthy, Daenan Gyimah;

Libero: Thales Hoss, Maciej Czyrek.

Trener: Stephane Antiga.

Czytaj więcej o:
stephane antiga plusliga bogdanka luk lublin Wilfredo Leon

PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

