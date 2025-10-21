Z Lublina do Wielkiej Brytanii. Nowa transmisja z lubelskiego poratalu

Inauguracja nowego połączenia z lubelskiego portalu w środę (22 października). Lublinianie będą mogli połączyć się z mieszkańcami Ipswich w Wielkiej Brytanii. Portal będzie mieścić się się na zabytkowym placu Cornhill w centrum miasta.

– Z radością uczestniczymy w tym niezwykłym projekcie, który stale się rozrasta, łącząc coraz więcej miast i społeczności z całego świata. Z dumą witamy w tej wyjątkowej rodzinie Ipswich, miasto o bogatej historii, otwarte na innowacje i stawiające na kulturę, tak jak Lublin. Portale pokazują, że wspólna ciekawość i otwartość mogą zbliżać niezależnie od granic – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Pierwsze połączenie o godzinie 14. Udział w nim wezmą przedstawiciele władz Lublina, Ipswich oraz twórcy sieci Portali. Początkowo połączenie z Wielką Brytanią będzie dostępne w godzinach 7.00-24.00.

– Jestem zachwycony, że to właśnie w naszym mieście, jako pierwszym w Wielkiej Brytanii, pojawia się ta innowacyjna rzeźba, która odniosła ogromny sukces w innych krajach. Portal łączy ludzi z różnych części globu, stając się oknem do naszego tętniącego życiem centrum miasta. Dzięki niemu możemy poznawać inne kultury i nawiązywać kontakt z ludźmi z całego świata – mówi Neil MacDonald, przewodniczący Rady Miasta Ipswich.

PORTAL to innowacyjna instalacja multimedialna, której pomysłodawcą jest litewski artysta Benediktas Gylys. Jej celem jest symboliczne przekraczanie granic między krajami, kulturami i ludźmi. Projekt został uruchomiony w 2021 roku i od tego czasu sukcesywnie rozwijany.

Dziś sieć PORTALI obejmuje już pięć lokalizacji: Lublin, Wilno (od kwietnia możemy oglądać urokliwe Stare Miasto, ponieważ portal został przeniesiony), Dublin, Filadelfię oraz... Międzynarodową Stację Kosmiczną.Po stronie polskiej operatorem projektu są Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” oraz Miasto Lublin, które aktywnie wspierają ideę międzynarodowego dialogu poprzez sztukę i technologię.