Zakończono naprawę zapory Zalewu Zemborzyckiego

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
(fot. Wody polskie/ nadesłane)

20 października br. zakończono prace przy naprawie drenażu i konstrukcji żelbetowej prawego skrzydła zapory zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Odbiór końcowy robót potwierdził, że obiekt jest w pełni sprawny i gotowy do dalszej eksploatacji.

(fot. Wody polskie/ nadesłane)

Prace utrzymaniowe wykonała firma Budownictwo Wodne Piotr Pruchnicki, Szymon Szlosek Spółka Jawna ze Stalowej Woli, która została wyłoniona w drodze przetargu. Koszt remontu wyniósł 90,5 tys. zł, a inwestycja została sfinansowana z dotacji celowej Skarbu Państwa przekazanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Remont przeprowadzono zgodnie z zaleceniami Centrum Technicznej Kontroli Zapór, które podczas ostatniej kontroli dopuściło dalsze użytkowanie obiektu. Eksperci nie zgłosili zastrzeżeń co do bezpieczeństwa zapory, a wykonane prace mają zapewnić jej długofalową stabilność i niezawodność.

Modernizacja prawego skrzydła to kolejny etap działań konserwacyjnych na Zalewie Zemborzyckim, którego stan techniczny regularnie monitorują służby Wód Polskich.

(fot. Wody polskie/ nadesłane)
Komunikaty