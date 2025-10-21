Zakończono naprawę zapory Zalewu Zemborzyckiego

20 października br. zakończono prace przy naprawie drenażu i konstrukcji żelbetowej prawego skrzydła zapory zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Odbiór końcowy robót potwierdził, że obiekt jest w pełni sprawny i gotowy do dalszej eksploatacji.
Prace utrzymaniowe wykonała firma Budownictwo Wodne Piotr Pruchnicki, Szymon Szlosek Spółka Jawna ze Stalowej Woli, która została wyłoniona w drodze przetargu. Koszt remontu wyniósł 90,5 tys. zł, a inwestycja została sfinansowana z dotacji celowej Skarbu Państwa przekazanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
Remont przeprowadzono zgodnie z zaleceniami Centrum Technicznej Kontroli Zapór, które podczas ostatniej kontroli dopuściło dalsze użytkowanie obiektu. Eksperci nie zgłosili zastrzeżeń co do bezpieczeństwa zapory, a wykonane prace mają zapewnić jej długofalową stabilność i niezawodność.
Modernizacja prawego skrzydła to kolejny etap działań konserwacyjnych na Zalewie Zemborzyckim, którego stan techniczny regularnie monitorują służby Wód Polskich.