Młoda wokalistka klubu batalionowego wystąpi w telewizyjnym show

Hanna Pieczykolan ma 17 lat i sprecyzowane plany na przyszłość. Wiąże je z karierą sceniczną. Właśnie spełnia jedno ze swoich największych marzeń. W niedzielę (26 października) wystąpi jako jedna z uczestniczek programu Szansa na sukces (emisja na antenie TVP2 o godz. 15.10). Wykona w nim piosenkę z repertuaru zespołu Ich Troje.

Udział w telewizyjnym show nastolatka zapewniła sobie udziałem w castingu, który pod koniec wakacji odbył się w Katowicach.

Sprawdzenie się w tym popularnym programie to dla Hanny Pieczykolan kolejny krok w dążeniu do celu. Uczy się śpiewu i bierze udział w festiwalach wokalnych w całej Polsce, często z sukcesami. Jej talent był oceniany m.in. przez takich artystów jak Mateusz Ziółko czy Grażyna Łobaszewska. Poza tym nastolatka chętnie występuje podczas koncertów charytatywnych, gdzie dzieli się swoją pasją i talentem, wspierając różne akcje społeczne.

Poza muzyką jej pasją jest podróżowanie i odkrywanie ciekawych miejsc razem z rodzicami. Ale największe marzenie to występy na największych scenach w Polsce i za granicą, a udział w programach telewizyjnych może być pierwszym krokiem do ich spełnienia. Bardzo chciałaby spróbować swoich sił także w The Voice of Poland.