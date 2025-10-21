Młoda wokalistka klubu batalionowego wystąpi w telewizyjnym show

Marzy o karierze wokalnej. Śpiewu uczy się w Klubie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. W najbliższą niedzielę jej talent podziwiać będzie można na szklanym ekranie. Młoda zamościanka wystąpi w telewizyjnej "Szansie na sukces".
Hanna Pieczykolan ma 17 lat i sprecyzowane plany na przyszłość. Wiąże je z karierą sceniczną. Właśnie spełnia jedno ze swoich największych marzeń. W niedzielę (26 października) wystąpi jako jedna z uczestniczek programu Szansa na sukces (emisja na antenie TVP2 o godz. 15.10). Wykona w nim piosenkę z repertuaru zespołu Ich Troje.
Udział w telewizyjnym show nastolatka zapewniła sobie udziałem w castingu, który pod koniec wakacji odbył się w Katowicach.
Sprawdzenie się w tym popularnym programie to dla Hanny Pieczykolan kolejny krok w dążeniu do celu. Uczy się śpiewu i bierze udział w festiwalach wokalnych w całej Polsce, często z sukcesami. Jej talent był oceniany m.in. przez takich artystów jak Mateusz Ziółko czy Grażyna Łobaszewska. Poza tym nastolatka chętnie występuje podczas koncertów charytatywnych, gdzie dzieli się swoją pasją i talentem, wspierając różne akcje społeczne.
